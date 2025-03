El Fondo Emprender tiene listos $3.000 millones para emprendedores del Catatumbo

El Catatumbo vive una tragedia humanitaria como consecuencia de la violencia armada ilegal. Foto: Óscar Pérez

¿Usted sabía que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene una ruta gratuita para emprender? Pues sí, porque cuenta con los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, el mismo que se nutre con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Y por medio de esa ruta es que se acaba de anunciar la disponibilidad de $3.000 millones para que los habitantes del Catatumbo pueda emprender o fortalecer sus negocios, para quienes ya lograron iniciar uno o buscan crecerlo.

En Cúcuta, las dos entidades detrás de esta iniciativa, tanto el SENA como el Ministerio del Trabajo, explicaron que los recursos “serán focalizados en el Catatumbo para que alrededor de 40 proyectos sean apoyados”. Entrando al detalle, dejaron saber que se tendrán “proyectos individuales de $50 millones y asociativos de más de 100 millones”.

¿Cómo funciona la ruta emprendedora? Allí ofrecen “asesorías, acompañamiento, formación y financiación” con el objetivo de que “la creación de empresas” sea “una posibilidad real para generar ingresos y empleo a los colombianos”.

Para poder acceder a dichos recursos, no solo en esta convocatoria, sino en todas las que hace el SENA, hay que pasar primero por la Ruta Emprendedora. “No es necesaria experiencia empresarial, solo necesitas ganas, una idea y dedicación para empezar”, explica la entidad. Y para que usted no se debe robar, advierten: “La ruta emprendedora es gratuita, no requiere intermediarios y se acomoda a diferentes perfiles”.

La entidad ofrece orientación y entrenamiento en habilidades blandas, técnicas y emprendedoras, en un primer paso ofrecen capacitación en Sena Emprende Rural, Fondo emprender, Otras fuentes de financiación y “Fortalecimiento empresarial”. El segundo paso, obligatorio, es la asesoría en la “ideación, modelo de negocio, producto mínimo viable, ‘pitch’ o presentación para obtener fuentes de financiamiento (recursos propios, capital semilla, crédito, capital de inversión) y el plan de negocio”. El tercer paso, en donde se entrega capital semilla condonable, hay que cursar los pasos anteriores, incluido el plan de negocio, ser persona natural, cumplir con los demás requisitos que pida el fondo y, en este caso, aplicar a la convocatoria que tiene que ver con el Catatumbo. El cuarto paso de la ruta emprendedora es el de “crecimiento empresarial”. ¿Qué pasa ahí? “Expertos analizarán la situación actual de tu empresa y se creará y ejecutará un plan de mejora de acuerdo con tus necesidades”, explica el SENA.

“La economía campesina está conformada por más de un millón 600 mil familias que generan al rededor del 72% de lo que consumimos los colombianos. Si esa economía llega a fallar vamos a estar en serios problemas de soberanía y seguridad alimentaria”, dijo el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, de ahí que le estén apostando a poner capital en las familias agricultoras del Catumbo. “El Fondo Emprender se ocupa de motivar emprendimientos con préstamos entre 50 y 100 millones, que después son condonados si las personas cumplen con las obligaciones que se establecen cuando se desembolsan esos recursos”.

Se supo entonces que “los principales beneficiaros serán víctimas del conflicto armado, campesinos y colombianos que viven de la economía popular”.