El francés que emprendió con un curso para enseñar su idioma a hispanohablantes

“Bonjour, me permito contactarle por este medio. Mi nombre es Olivier y soy el creador del curso online “Francés con Olivier”. Hace más de dos años, comencé con mi emprendimiento online, para enseñarle francés a hispanohablantes. Inicié el proyecto cuando comenzó la pandemia y estaba en Cali, Colombia (encerrado, estresado y sin poder viajar a Francia). Actualmente hay más de 500 estudiantes en mi formación de francés, ¡Muchas personas son de Colombia! Por eso me gustaría tener la oportunidad de hablar sobre mi emprendimiento online en una nota de su periódico. Estoy convencido de que hablar otro idioma abre un mundo de oportunidades y eso me lo han demostrado mis alumnos, que gracias al francés han viajado a Francia, trabajan online con empresas francoparlantes y algunos tienes planes de irse a estudiar o simplemente conocer mi país”.

Así, con esa presentación, fue que llegó este emprendedor a nuestra sección de El Espectador. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años y estudié negocios internacionales en Francia y Hong Kong.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era de crear un curso de francés online para hispanohablantes, que fuera didáctico, interactivo y que se pudiera hacer al ritmo de cada persona. Quería que las personas aprendieran francés con el método que yo aprendí español. La idea nació durante el confinamiento, yo daba clases particulares de francés y hacia comerciales, pero con el Covid no pude continuar, así que comencé a crear el curso y a digitalizar todo lo que sabía. Hace 2 años tengo el curso de francés para adultos (mi primer emprendimiento) y hace 1 año saqué el curso para niños entre los 6 a 12 años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante el confinamiento, hice un curso para aprender a montar proyectos o negocios online. No sabía si iba a funcionar y fue una inversión grande, pero eso me motivó a seguir el paso a paso y lograr mis objetivos. También me di cuenta que no podía hacerlo todo solo, entonces contraté a una profesora de Cali (estudió lenguas extranjeras en la Universidad del Valle) y con mi novia que es psicóloga comenzamos a diseñar el contenido del curso. Fueron 8 meses que estuve enfocado, creando mucho contenido gratuito para redes sociales (para que las personas me conocieran) y no recibía ingresos… cuando el curso estuvo listo, llamé a varias empresas de marketing y publicidad, pero me decían que no querían invertir en mi negocio, porque no tenía suficiente credibilidad y era un curso que nunca se había vendido. Fue un poco decepcionante, pero seguí buscando y encontré una agencia de Bogotá que confió en mi y en mi proyecto. Ellos me ayudaron y me enseñaron a vender online y a crecer.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Estuve viviendo 5 años en Colombia, viví en Cartagena, Bogotá y Cali. Al principio no hablaba ni una palabra de español y un día necesitaban un francés para salir en una serie colombiana (Bolívar), entonces me arriesgué! comencé a trabajar para televisión y a hacer publicidades (al tiempo que mejoraba mi español, me daban más trabajo). También, daba clases particulares de francés y con los ahorros que tenía, invertí en mi proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La primera vez que vendí el curso me compraron 28 personas. Comencé a conocer sus intereses y motivación de aprender francés. Me di cuenta que ellos aprenden francés para cambiar sus vidas, para irse a estudiar en un país francoparlante, buscar empleo, comunicarse con familiares, solicitar visas-becas o simplemente por placer. Después de esos 28 estudiantes, se sumaron más a la lista y cada uno de ellos tiene una historia diferente. Mi estudiante más adulta tiene 82 años y ahí me di cuenta que mi idea funcionaba. No importa en qué país o qué edad tengas, siempre es buen momento para aprender algo nuevo y superarse. Sin duda hablar francés abre puertas! Además las personas no tienen que pasar años aprendiendo, si son enfocados y siguen el paso a paso, aprenden francés en poco tiempo. Tengo más de 500 estudiantes que han probado el método y les funciona.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz con mi emprendimiento. Me ha permitido enseñar mi idioma natal, hablar sobre mi cultura y mi país, pero también he conocido personas de todo el mundo que me cuentan sus ilusiones, sus logros (viajar, encontrar trabajo, pasar el examen de francés, reunirse con sus familiares en Francia) y eso me llena de alegría. Además, puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo y seguir aprendiendo para seguir enseñando.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, mi vida gira entorno a lo que hago con francés con Olivier, además tocaría cambiarle el nombre si lo vendo!

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue difícil porque no tenía garantía de que iba a funcionar, pero estuve trabajando todos los días sin descansar y sin recibir ingresos durante 8 meses. En el fondo estaba convencido que iba por buen camino y trabajé duro para lograrlo. Yo esperaba que la primera vez que vendiera fuera mínimo 20 personas y fueron 28, entonces por ese lado tuve un buen comienzo, aunque los 8 meses anteriores fueron de mucha angustia e inversión económica. Se quedan cortas las palabras para explicar ese momento, estaba encerrado en Colombia, mi abuelo se murió y no pude viajar a Francia, todos los días veía noticias horribles de todo lo que sucedía en el mundo, entonces me aferré a mi proyecto y puse todo de mi parte para que funcionará. Además me tocó aprender mucho de redes sociales, programación y yo no era bueno en eso, pero finalmente lo logré.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, cumplí mi sueño y es la primera vez que lo escribo. Varias personas dudaron de mi y ahora vivo de mi emprendimiento. Siento que siempre me hace falta algo, veo cómo evolucionan los estudiantes y siempre les pido retroalimentación del curso para mejorarlo. Tengo estudiantes de Colombia, México, Ecuador, España y muchos países, entonces ellos son los que me permiten ver las cosas que debo mejorar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Tengo proyectos para dividir mi curso. Varias personas me escriben y me dicen que les gustaría un curso nivel avanzado. Otros me dicen que les gustaría aprender francés especializado para médicos, abogados, chef, entonces estoy trabajando en esas ideas. Mi curso es para las personas que no saben nada o están en un nivel intermedio, por eso vienen nuevos proyectos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, de hecho mi emprendimiento es enfocado en personas hispanohablantes que quieren aprender francés, pero hay muchas personas que hablan inglés u otros idiomas que también quieren aprender francés. De pronto saco mi curso para otros idiomas, tengo varios proyectos en mente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay personas que han invertido en mi negocio para dividir ganancias y poder trabajar, pero hacen parte de mi equipo. Pienso que no cedería parte de mi empresa y no recibiría inversión de cualquier persona. Para hacer negocios se necesita hablar, confiar y trabajar con personas profesionales y enfocadas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pienso que los errores que he cometido son precisamente los que me han ayudado a mejorar y arreglar cosas para seguir creciendo. Así que no cambiaría nada por el momento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró Olivier Roland, un emprendedor francés muy conocido que ayudó a muchas personas a crear su emprendimiento online y Paul Cabannes, un comediante y profesor de francés en Brasil. Ellos continúan inspirándome y siendo un ejemplo para continuar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

¡Claro!, antes de crear francés con Olivier intenté hacer muchísimos negocios en Colombia y no me funcionaban. Cuando vivía en Francia trabajaba en el negocio del vino y tiré la toalla, renuncié para irme a viajar y no me arrepiento. Si yo no hubiera viajado a Colombia, no hubiera aprendido español y jamás se me hubiera ocurrido la idea de montar mi emprendimiento. Con francés con Olivier no he querido renunciar, cada obstáculo que tengo, encuentro fuerzas para solucionarlo y continuar. Es algo que me encanta.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, cuando comencé a crear mi proyecto online, hice un curso y ahí hay muchas personas que tienen sus emprendimientos. Están en varios países del mundo y siempre dan nuevas ideas. Es importante conocer los emprendimientos locales y cómo lo hace la gente en su propio país, porque de pronto los obstáculos que uno tiene ya están resueltos en otra parte del mundo, entonces esa comunidad virtual me ha enseñado mucho.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pienso que francés con Olivier ha tenido un impacto positivo en la vida de mis alumnos. Hay varios que están cumpliendo sus sueños, superándose y avanzando. También creo que saber francés te abre las puertas para obtener becas, encontrar empleo, hacer voluntariados y otras oportunidades que ofrece Francia y países como Canadá. Si buscan en internet, se darán cuenta de todas las posibilidades que ofrece Francia en cuanto a becas, intercambios (pero es obligatorio hablar francés).

Hoy en día es necesario que los jóvenes sepan inglés, pero saber francés es un plus. Conozco varios latinoamericanos que viven en Francia, que hablan francés y han podido mejorar su calidad de vida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, espero haber conocido personalmente a varios de mis estudiantes (viven en todas partes del mundo). También quiero ser uno de los referentes de la enseñanza del francés online. Quiero que el aprendizaje de un idioma sea algo fácil, que la gente no deba pasar años en una academia, aprendiendo cosas gramaticales que no se usan en la vida real.

A nivel empresarial, pienso que mi equipo de trabajo debe crecer, espero seguir empleando a personas que me aportan muchísimo en este camino y que también son independientes y buscan trabajar online. Hoy puedo decir que tengo más de 500 estudiantes, en 10 años quiero más de 20.000 y para eso necesito un equipo solido.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi padre es un hombre de negocios, pero no entendía mi idea de vender un curso de francés online. Además, estábamos en plena pandemia y yo no tenía nada tangible que le demostrara que el negocio iba a funcionar, al principio dudaba pero me apoyaba. Mis abuelos maternos y demás familiares se sienten muy orgullosos y para ellos es novedoso que yo esté emprendiendo online, siempre me preguntan y se interesan en lo que hago. Ellos al igual que mis amigos, me dan ideas, me apoyan y piensan que mi viaje a Colombia valió la pena.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, me encantaría aportar lo que he aprendido en este tiempo. Dos cabezas piensan más que una, yo tuve varias personas que me apoyaron y sin duda estoy dispuesto a ofrecer lo que sé para que otros puedan lograrlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

La primera persona que creyó en mi fue mi novia Jassiany que es colombiana, trabaja conmigo desde el primer momento. Ella es mi socia y trabajamos juntos para crear nuevas ideas y manejar todo el negocio. Cuando comencé estuvo Álvaro, el encargado de una agencia de marketing para negocios online, sin duda alguna fue quien impulsó y despegó mi emprendimiento. Siempre estaré agradecido con él, por confiar en mi y apostar por mi negocio. Actualmente estoy con otra agencia de marketing, con Romulo y Mirella (y su equipo de 7 personas). Son una pareja de Brasil que trabajan online y viajan, ellos han ayudado a muchos emprendedores a vender sus cursos y ahora tengo la oportunidad de trabajar con ellos. En mi equipo también han estado muchos profesores que hablan español y enseñan francés. He sido afortunado porque he encontrado a personas muy profesionales que me han apoyado en este camino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Actualmente no hay un profesor de francés nativo, que sea especializado en hispanohablantes y que tenga un curso online. Diseñé mi curso para que las personas logren adquirir las bases, entender y ser entendidos en francés. Hay más de 11 módulos, clases interactivas, quiz, modulos enfocados en la pronunciación, clases en vivo y muchas cosas más. Pienso que me diferencio porque conozco la comunidad hispanohablante, entiendo sus problemas y necesidades a la hora de aprender francés. Así mismo, soy nativo de Francia y se el francés de la vida real, lo que se habla en la vida cotidiana en mi país. Además en mi curso no solo aprenden francés, también les enseño sobre tradiciones, cultura y todo lo relacionado con Francia (mientras aprenden francés, por supuesto).

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que para crear y emprender, no necesitas ser él mas inteligente, rico o exitoso. Solo necesitas ser experto en algo que los demás no y ser disciplinado. Lo que si es muy importante es que te guste lo que haces y tengas pasión. Antes, cuando trabajaba en Francia en el vino, tenía muchas oportunidades de “éxito”, de pronto hubiera conseguido mucho dinero en poco tiempo, pero era un trabajo que no me gustaba. Estudié, aprendí y estaba en ese medio, pero no era feliz. Ahora, como profesor de francés, he conseguido lo que quería: soy dueño de mi propia empresa, tengo alumnos de muchas partes del mundo, conozco gente y puedo trabajar desde cualquier lugar. Mi consejo si quieren emprender es que no tengan miedo, sean disciplinados, tengan pasión y toquen puertas, alguna se va a abrir.

