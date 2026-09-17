“El Gobierno debe ser el mayor usuario de Bre-b”: Colombia Fintech

“La inversión no se decreta, se trabaja, Colombia necesita líderes transparentes que incentiven las inversiones, que sea un país con reglas predecibles”. Las palabras son de Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, durante la inauguración del Latam Fintech Market 2026 en Barranquilla, el evento que reúne a todo el ecosistema de empresas de base tecnológica que está construyendo la nueva ola del sistema financiero colombiano con miras al resto de la región.

“El ecosistema fintech ha demostrado ser un movilizador de progreso y oportunidades para millones de personas en el país. Por eso, en el marco de la Patria Milagro, desde Colombia Fintech instamos a quien gobierna a tomar acción con un estándar de grandeza superior que guíe el actuar de sus ciudadanos. El país no está corto de diagnósticos; está corto de decisiones que alguien esté dispuesto a firmar para convertirnos en un referente de innovación financiera en la región y el mundo”, apuntó Santos.

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A lo que se refiere el líder gremial es a que, aunque Bre-b ha logrado que más colombianos entren a la transaccionalidad digital, todavía hay un camino largo por recorrer, no solo para tratar de combatir asuntos ilegales que vienen disfrazados en el uso del efectivo de mano a mano, sino porque las personas de menos ingresos, explicó, pueden crear vínculos financieros gracias a esas transacciones que se hacen a través de Bre-b y, con ello, acceder a otros productos, como un crédito, una tarjeta de crédito, o algún tipo de prodicto financiero que le permita ser visible incluso para el futuro en la compra de una vivienda.

Santos explicó, por ejemplo, los cuatro puntos que, consideran, deben ser atendidos con prioridad en un trabajo conjunto entre el Gobierno y los empresarios. 1. "El efectivo sigiue siendo rey: 79% de las transacciones del país se hacen en efectivo, el 82 % en pymes". 2. El 63.4% de los adultos en Colombia no tienen crédito con entidades formales y el gota a gota cobra hasta el 382 % a personas y 666% a empresas". 3. La compra de vivienda sigie siendo un privilegio de pocos, pues el porcentaje de usuarios no propietarios sigue siendo superior al 60 %. 4. La identidad todavía depende del papel. No deja rastro, no hay forma de hacer trazabilidad.

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¿Y por dónde se puede avanzar? De acuerdo con Santos, un primer camino es el ejemplo, es decir, que los subsidios y demás ayudas que vienen de las arcas del Estado y se distribuyen entre los millones de beneficiarios, se deberían hacer a través de Bre-b. Tiene sentido la propuesta, pues sería no solo una forma se asegurar que la plata le lleva de verdad a la persona necesitada, sino que se deja una trazabiidad sobre la llave de cada persona, así las cosas el sistema financiero también podrá ver la forma en la que usa ese subsidio, si ahorra, si lo invierte en el mercado, paga un arriendo o, incluso, hace otro tipo de transacciones desde su celular. "El Gobierno debe ser el mayo usuario de Bre-b", dijo Santos, reuniendo todo en una frase más que directa.

A su turno, Pablo Rivas Erazo, superintendente financiero, habló de innovación financiera con propósito y dijo que Colombia ya es el tercer país más grande de Latam en materia de desarrollo Fintech. “Hemos legado a las ciudades, pero el campo colombiano, la Colombia profunda, sigue excluida, y llegar a ella es uno de los retos. Internet es un facilitador para superar esas barreras y hay que utilizar las tecnologías disponibles”.

El funcionario, que también acaba de llegar al cargo, dijo: "Vamos a dar pasos ambiciosos para buscar el bienestar de los colombianos en materia financiera reduciendo fricciones, de forma que podamos construir el sistema financiero que necesitamos. Estamos autorizando nuevos modelos de negocio, tenemos limitaciones, pero estamos abiertos a escucharlos y entenderlos. Hay la voluntad para buscar soluciones y para eso los necesitamos a todos ustedes", le dijo a unos 1.000 aisistentes al evento.

"Ya tenemos un ecosistema con 22 entidades vigiladas nuevas, muchas de ellas 100 % digitales, y eso no significa que la otras no hagan esfiuerzo en su digitalización, pero para que haya más mercado se debe pemitir el acceso a niuevos jugadores, que suplan las necesidades financieras a largo plazo, y son bienvenidos los empresarios y las empresas que buscan crear competencia y mercado con innvación".

Entre las otras peticiones que se le hicieron al Ejecutrivo, aparecen, justo el "pagos de impuestos a través de Bre-b, levantando topes y habilitando el recaudo estatal para canalizar por allí los pagos del Gobierno Nacional a personas y empresas, sumado al desmonte gradual del 4×1.000. Revisar la estructura y funcionamiento de Open Finance, establecer un cronograma realizable y un diseño técnico efectivo para el flujo de datos bajo el decreto existente. “Este primer paso es fundamental porque el open finance es el precursor del open data”, dijo Santos.

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También el crédito como inclusión: "Revisar la metodología de cálculo de la tasa de interés bancario corriente para segmentar adecuadamente su cálculo por producto y perfil de riesgo, sustituyendo el promedio único actual". Una regulación cripto para "dar un marco legal a un mercado con alta adopción local, pues seis millones de colombianos ya usan cripto y más de la mitad de esos fondos van a stablecoins, lo que demuestra un uso real que además ya está pagando impuestos”, apuntó.

Entre los invitados al evento anual están David Vélez, fundador y CEO de Nubank; Carlos Menendez, CEO de Local; Javier Villamizar, Operating Partner de SoftBank Investment Advisers; Andrei Roman, CEO de AtlasIntel y Ernesto Rivilla, Head de Investigaciones de Citi.

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