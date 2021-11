El ingeniero industrial que creó el Uber de “bici”, patinetas y motos eléctricas

“Promovemos la reutilización de vehículos inactivos y la movilidad sostenible, ambas actividades en pro de tener un impacto positivo en las ciudades”, dice Daniel Otero, creador de Ozon, un emprendimiento que nació este año y no para de rodar. O más bien, de crecer. No es el primer negocio que crea -estuvo detrás de Muvo- y dice que en Latam hay 80 millones de bicicletas que no se utilizan, todo un mercado para su negocio. Así que un poco de su historia aparece contada en nuestra serie de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Ingeniero Industrial, U de los Andes. MBA, IE Business School

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Ozon es un marketplace que ofrece suscripciones mensuales a vehículos de micromovilidad (bicis, bicis eléctricas, patinetas y motos eléctricas). Las personas que tienen uno de estos vehículos olvidado en el garaje de su casa, no lo usan hace meses o años, lo pueden inscribir en Ozon y empezar a ganar una renta mensual. Por otra parte, tomamos estos vehículos y se los alquilamos a personas en planes mensuales, con beneficios adicionales como mantenimiento y seguro contra robo para que rueden tranquilos. Algo similar a un Uber de las bicicletas y patinetas. Por medio de Ozon promovemos la reutilización de vehículos inactivos y la movilidad sostenible, ambas actividades en pro de tener un impacto positivo en las ciudades. Ozon nació en enero del 2021 y ya estamos operando en Bogotá, Medellín y Ciudad de México.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Somos un equipo de 3 cofundadores colombianos, apasionados por el emprendimiento y la movilidad sostenible. Somos el mismo equipo que fundó Muvo. Llevamos 5 años creando empresas que promuevan el uso de medios de transportes sostenibles y amigables con las ciudades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El primer capital vino del bolsillo de los cofundadores. Luego hemos conseguido capital de inversionistas ángeles y family offices.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos promoviendo la migración a medios de transporte que no contaminen, reduzcan la congestión y mejoren la salud de los ciudadanos. ¡Cada persona que usa Ozon representa 2160 kg de CO2 que se dejan de emitir por año!

6. ¿Soy feliz?

Como una lombriz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Uno debe enamorarse del propósito y no de la empresa. Si vender la empresa implica que voy a poder multiplicar el impacto que tendríamos en la transformación de las ciudades, estaría dispuesto a vender.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es algo que no es para todo el mundo, es muy difícil y retador. Incluso 5 años después de haber iniciado en el mundo del emprendimiento, sigo haciendo sacrificios en tiempo y dinero. No se debe emprender pensando en volverse más rico, porque la probabilidad dice que seguramente terminará más pobre que si estuviera empleado. Se debe emprender porque hay una pasión de por medio, de querer tener un impacto y generar un cambio en la sociedad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño sigue vivo y cada día tendremos nuevos sueños. Los emprendedores más exitosos del mundo siguen soñando y por eso aún teniendo dinero para sostener 100 generaciones, siguen trabajando de sol a sol.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar con la expansión de Ozon a más ciudades en Colombia y México.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Claro que sí! Usamos los vehículos sub utilizados de cada ciudad en la que operamos. ¡En Latam se estima que se tienen 80 millones de bicicletas que no se utilizan!

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si y no. Todas las personas nuevas que conocemos en un principio son desconocidos. Si luego de entablar una relación llegamos a construir una base de confianza, lo recibiríamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Iniciar un emprendimiento con cofundadores que no estén trabajando full time.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Simón Borrero de Rappi. Ha inspirado a toda una generación a creer que podemos crear empresas de tecnología en Colombia que compitan de tú a tú con los gigantes tech del resto del mundo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El emprendimiento está lleno de fracasos, grandes o pequeños, lo importante es aprender de cada fracaso y crear una versión mejorada. Este es el feedback loop, fracaso, aprendo, itero, infinitamente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Somos parte de dos comunidades de emprendedores: Endeavor y Latitud.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Indudablemente. Cada día cambiamos más la mentalidad de, “esto no funciona en Colombia”, “acá las cosas son diferentes”. Por culpa de estos pensamientos nos hemos perdido de muchas transformaciones en el mundo y contamos con pocas empresas multinacionales. En Colombia viene naciendo una generación de emprendedores que no tiene el complejo de buscar crear algo regional y de salir a competir con el resto de empresas del mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Trabajando para continuar creando empresas, empleo y bienestar para el país.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental, la montaña rusa del emprendimiento exige tener un apoyo emocional para saber manejar tanto las bajadas como las subidas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Los emprendedores creemos mucho en darnos apoyo entre nosotros y gratis. Yo he sido mentor en dos programas diferentes, uno de ellos Rockstart donde participé sin recibir absolutamente nada a cambio más allá de la satisfacción personal de aportar con mi conocimiento al ecosistema.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un buen equipo es lo único que hace que un emprendimiento sea exitoso. En especial un buen equipo de cofundadores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Estar siempre abierto a recibir crítica constructiva y estar constantemente pidiendo retroalimentación. Nadie es perfecto, pero la única forma de mejorar y evolucionar, es que alguien más señale nuestras falencias. Sin esto, es muy difícil progresar como persona.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Tendría que escribir un libro para poder contar todo lo que ha aprendido en estos 5 años como emprendedor. Siempre se ha dicho que un año de emprendimiento es el equivalente a cinco años en vida de humanos.

