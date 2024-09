El ingeniero que crea tecnologías aplicadas para aprovechar residuos orgánicos

Él es Diego Trujillo, el emprendedor detrás de Golden Alba SAS BIC. Foto: Golden Alba SAS BIC.

“Con Golden Alba estamos logrando que se vean los residuos orgánicos como un recurso y una materia prima que tiene un valor agroecológico y económico cuando se le trata de forma adecuada. Este año llevamos 24 proyectos desarrollados con empresas y alcaldías donde esperamos a final de año haber dejado de emitir alrededor de 3.000 toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y aprovechar alrededor de 200 toneladas de abono orgánico para devolverle vida a los suelos y los cultivos”.

Así va narrando la historia de su emprendimiento Diego Trujillo, a propósito de una idea de negocio ambigable con el planeta. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta ha sido su trayectoria.

1 ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

41 años, Ingeniería Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació hace cuatro años y se trató de desarrollar tecnologías que facilitaran la transformación de residuos orgánicos para evitar que se convirtieran en basura que contamina el medio ambiente y en lugar de eso aprovechar su potencial agroecológico como abono orgánico que ayuda a regenerar los suelos y producir alimentos más saludables. Así que creé un sistema de compostaje inteligente que integra la compostera solar, el software de compostaje y las plataformas educativas virtuales. Se llama Golden Alba SAS BIC.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A través de las primeras investigaciones que hicimos y con el apoyo de Tecno Parque Sena para el desarrollo tecnológico y fabricación de los primeros prototipos logramos hacer estas ideas, y luego, con la financiación de capital semilla por parte del Fondo Emprender y de un programa de apoyo a la innovación llamado Avanza Huila, logramos recursos para la compra de equipos y el desarrollo de más tecnologías que hoy hacen parte de los productos y servicios que ofrece Golden Alba.

Gracias a la confianza depositada por nuestros clientes hemos podido validar satisfactoriamente y transformar junto a ellos toneladas de residuos en compost de alta calidad para sus huertas y cultivos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos los hemos obtenido de convocatorias que hemos ganado como capital semilla del Fondo Emprender, y un programa de apoyo a la innovación llamado Avanza Huila, además de ahorros personales, capital privado de inversionistas (accionistas), y actualmente nos apalancamos con ventas de nuestros productos y servicios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que se vean los residuos orgánicos como un recurso y una materia prima que tiene un valor agroecológico y económico cuando se le trata de forma adecuada, y hemos hecho que el compostaje sea visto como un proceso efectivo, práctico y divertido que hecho de una forma inteligente y con la ayuda de tecnologías limpias resulta ser mucho más eficiente y una gran herramienta para mitigar el cambio climático, regenerar suelos, cuidar fuentes hídricas y otros ecosistemas estratégicos, además de promover un manejo sostenible de los residuos y aportar a la soberanía alimentaria.

6. ¿Soy feliz?

Me siento muy feliz con Golden Alba, sus socios, el equipo de trabajo y nuestros aliados estamos ayudando al medio ambiente y a su vez generando un nuevo modelo de aprovechamiento y generando valor a lo que antes era basura.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería en este momento, es un negocio que me apasiona con gran potencial de crecimiento que llega a nuevos mercados día a día. Este último año hemos integrado nuevo talento humano con muchas habilidades y destrezas que de seguro nos aportaran mayor crecimiento y valor a la empresa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es duro, se han tenido que sortear todo tipo de obstáculos técnicos, financieros, logísticos y hasta psicológicos porque esto requiere nervios de acero y exige mucha inteligencia emocional, además de estrategias de negocio, mucha creatividad, gestión del tiempo y trabajo arduo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He venido cumpliendo este sueño, pero aún falta mucho por realizar, en un futuro no muy lejano necesitamos masificar nuestra solución para que el compostaje de orgánicos sea la regla y no la excepción, buscando que el desarrollo tecnológico permita crear una red de composteras conectadas entre sí donde se transfiera el conocimiento y experiencias valiosas para promover de forma acelerada un desarrollo sostenible agroecológico.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar con nuestro equipo humano en los nuevos desarrollos tecnológicos, más plataformas educativas, más modelos de composteras y más proyectos apasionantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es escalable porque nuestros productos se adaptan a las necesidades de cada uno de nuestros clientes que van desde hogares hasta empresas públicas y privadas, municipios e industrias, fabricamos desde composteras para el hogar hasta plantas industriales de compostaje. Golden Alba SAS BIC es la primera empresa en patentar un sistema de compostaje inteligente con tecnología y mano de obra 100% colombiana.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estamos abiertos a alianzas estratégicas que nos permitan crecer y ampliar nuestra participación en el mercado colombiano y latinoamericano, lo haríamos con empresas que aporten valor a nuestros intereses y principios.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asumir que los grandes objetivos se van a cumplir en plazos cortos porque eso genera frustración, si se aceleran procesos magnífico, pero es mejor proyectar metas a mediano y largo plazo porque las grandes transformaciones generalmente toman tiempo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde pequeño fui curioso de la ecología y la biología veía programas como Naturalia, Caminito Alegre; recuerdo revistas como National Geographic y documentales de personas que viajaban por el mundo haciendo visible lo fascinante de la naturaleza, esto con el tiempo me llevó a pensar en los retos que tenemos como especie.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si he fracasado y creo que hace parte de la naturaleza del emprendedor tener la capacidad de levantarse y seguir adelante sin importar los golpes que te dé la vida. En algún momento del proceso del emprender creo que muchos pensamos en tirar la toalla por diferentes situaciones, pero la constancia siempre dará sus resultados.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de negocios verdes de la CAM.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda trascenderá mi propia existencia, así lograremos dejar huella y una semilla que germinará, florecerá y dará frutos en las nuevas generaciones que tendrán la responsabilidad de cuidar y adaptar esas iniciativas y acciones de cambio para preservar nuestro planeta y la vida en él.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años seremos una gran multinacional modelo en la innovación en el aprovechamiento de los residuos y la agroecología a través de tecnologías limpias, lo que nos permitirá ser el eje de una gran red de empresas, comunidades y personas que transformarán el modelo actual para que juntos creemos un nuevo y exitoso modelo de economía circular.

Con soluciones disruptivas valorizaremos residuos, así como marcas de compost y abonos orgánicos, minerales y otros productos biológicos de excelente calidad y gran éxito comercial, así como composteras de tipo, plantas de compostaje con un alto grado de sofisticación tecnológica y una gran cantidad de desarrollos pedagógicos para la promoción de la educación ambiental usando una gran variedad de herramientas digitales que incluirán la creación de contenido animado y creativo que llegará incluso a grandes plataformas de entretenimiento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado un papel fundamental, la familia es ese motor que te levanta y te hace seguir adelante a pesar de los momentos difíciles que se han presentado, es la que te apoya, aconseja y cree en ti sin importar los fracasos. Cuento con la fortuna de tener amigos que actualmente son socios, trabajan y aportan al crecimiento constante de Golden Alba SAS BIC.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si los ayudaría, es una responsabilidad y un compromiso con aquellos que apenas empiezan el camino que yo ya he recorrido, así como tanta gente que me ayudó y orientó con amabilidad y buena energía.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo humano es la columna vertebral de esta idea que hoy es empresa, tiene un papel protagónico porque cada uno(a) aporta desde su conocimiento experiencia y habilidad para que su área de trabajo sea cada vez más eficiente. Es un grupo responsable y muy comprometido con sus funciones y está integrado por Diego Trujillo, coordinador del área comercial, Viviana García, coordinadora de comunicaciones y relaciones públicas, Álvaro Melo, coordinador operativo y yo Diego Ramírez, director general. Además de esto, contamos con aliados operativos para el desarrollo de trabajos específicos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre transmitir una visión emocionante, creativa e innovadora sobre cómo aprovechar los residuos orgánicos y que otros líderes se empoderen de estas acciones y las multipliquen haciéndolo un propósito superior.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que quien quiere hacer algo y decide hacerlo siempre encontrara soluciones, así llegue a laberintos aparentemente sin salida y crea que se enfrenta a lo imposible. Por eso es fundamental encontrar personas comprometidas a hacer real lo que parece una locura y que tengan la verraquera de salir adelante incluso en las peores tormentas, porque siempre serán pasajeras y al final triunfa quien es más paciente y persistente.

