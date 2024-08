La pareja que hace arte con madera y busca elevar la artesanía al nivel de lujo

Victoria Gámez y Fabián Medina crearon Pot·Pots, una marca de materas de madera que de la mano del trabajo artesanal y con una elevada carga de diseño, es diferente a todo lo que hay en el mercado. Foto: Cortesía Pot Pots

A Victoria y a Fabián los encontramos en la feria de emprendimiento Más Talante. Sus diseños son atractivos, su producto final es bien trabajado, cargado de detalles, único. Es hecho a mano, es ‘brillante’. Nos detuvimos y les preguntamos: ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen? “Creemos que todos los seres humanos debemos cuidar la naturaleza y hacer de nuestros espacios un lugar que irradie vida, amor y responsabilidad. En Pot·Pots buscamos crear materas únicas, coleccionables, llenas de color, diseño y variedad de personajes para llevar a ese rinconcito algo original y lleno de vida. Somos un producto colombiano 100% artesanal que usa como material principal la madera, un material duradero, estético, reciclable, biodegradable e innovador para este tipo de uso. Amamos lo que hacemos así que en cada matera encontrarás amor y calidad”.

Les pedimos un poco más de información: “Actualmente, contamos con dos tipos de segmentos: clientes personas jurídicas y consumidores personas naturales. Nuestros principales clientes están ubicados tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, tenemos presencia en Bogotá, Cajicá, Medellín y Cali. Internacionalmente, nuestros productos se encuentran en Venezuela, en las ciudades de Caracas y Maracaibo, y en Estados Unidos, en Florida, Texas y Nueva York. Durante el último año, hemos logrado vender 700 piezas, lo cual refleja la creciente aceptación y demanda de nuestros productos. Nuestra visión es expandirnos aún más, llevando nuestro producto a todos los rincones del país y del mundo. Queremos dar a conocer esta nueva artesanía contemporánea que se caracteriza por ser funcional, de calidad, original y vanguardista. Nuestro objetivo es rescatar y destacar el valor de la mano de obra artesanal, convirtiendo la artesanía en el nuevo lujo”.

Entonces a Victoria Gámez y Fabián Medina los invitamos a contar su historia en nuestra entrevista de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Victoria Gámez (VG): Tengo 38años y soy arquitecta de profesión.

Fabián Medina (FM): Tengo 28años y soy bailarín, docente y coreógrafo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea nació en el 2018 cuando en vísperas de un mundial de salsa (porque somos bailarines profesionales de salsa) buscábamos generar un ingreso adicional para poder asistir al evento. Ambos somos amantes del diseño y las plantas, por lo que se nos ocurrió que hacer materitas con nuestros diseños sería genial porque las personas no solo nos apoyarían con la causa, sino que tendrían un poquito de nuestro arte y además llenarían de vida un rinconcito de su casa. Al regresar de la competencia, nos empezaron a encargar más materas y se nos presentó la oportunidad de asistir a una feria navideña y decidimos asistir y llevar casi 200 piezas de las cuales solo nos regresamos a casa con 30, lo que definitivamente vimos como un mensaje de Dios y de la vida de que por ahí había un camino y como además era algo que nos gustaba mucho hacer, disfrutábamos el proceso. Dijimos: listoooo hagámoslo negocio, pero tiene que ser una pieza diferente y muy nuestra, que el que la vea no la compare con nada sino pueda decir ese es un Pop·Pots, así que nos dimos la tarea de empezar a diseñar nuestra base, indagar con materiales, procesos y costos para 4 meses después llegar a lo que hoy conocen.

¿Qué creamos? Sin lugar a duda una matera de diseño coleccionable, única, de alta calidad, llenita de amor que busca rescatar el trabajo artesanal y que usa como material principal la madera, un material duradero, estético, reciclable, biodegradable e innovador para este tipo de uso. Desarrollamos un producto funcional, de calidad y vanguardista con el fin de que nuestros clientes pudiesen darle vida, color y diseño a sus espacios con su personaje favorito y que en definitiva se motivaran a tener una planta en su rincón no solo por los beneficios que esta trae sino porque además estaría sembrada en una mini obra de arte.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al regresar de la competencia en el 2018, decidimos hacer esto un proyecto y en 4 meses, luego de buscar e indagar materiales y costos tomamos la decisión de hacerla en madera, pasando por el proceso de prueba y error, hasta llegar a la pieza que amamos y tenemos hoy en día para nuestros Pot·Pots.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al principio toda la inversión salía de nuestros ingresos y hemos ido creciendo de a pocos reinvirtiendo las ganancias de las ventas. Y también en ocasiones la mamá de Fabián, mi esposo, le pedimos pequeños préstamos para ir haciendo más cantidades e ir creciendo en producción.

Desde el 2022 iniciamos el proceso de postulación ante Fondo Emprender para buscar apoyo económico con el fin de poder acelerar nuestro crecimiento, logrando entrar en la segunda convocatoria a la que nos presentamos en el 2023 y ya para este 2024 empezamos a recibir capital y un montón de apoyo que nos tiene trabajando a tope con nuestro emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que nuestro emprendimiento se convierta en una gran empresa siendo el futuro de nuestra familia y de más familias. Dando empleo y oportunidades de trabajo, a personas y artesanos dispuestos a mostrar su talento y dedicación.

Estamos cambiando la idea de que las personas no compren solo cosas para sus hogares, si no que lleven a sus hogares piezas de arte y colección, que sean funcionales, que inspiren y animen a las personas a plantar y cuidar plantas que lleven de vida a sus rincones favoritos.

6. ¿Soy feliz?

Siiii, nos encanta lo que hacemos, nos encanta soñar a donde queremos llegar con nuestro proyecto, nos encanta rescatar el trabajo artesanal y que las personas tengan un pedacito de nuestro arte en casa, motivándolos además a tener un pedacito de naturaleza en su vida diaria.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

¡No!, definitivamente queremos ser parte de todo su proceso de crecimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Un emprendimiento siempre tiene muchos sacrificios de dinero y de tiempo, pero con sinceridad siento que nuestro proceso ha sido bonito, orgánico y emocionante. Lo hemos sentido retador en momentos, pero nada traumático.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No lo hemos cumplido aún. La verdad es que queremos que nuestro producto esté en todo el mundo. Que sea un souvenir que puedas conseguir en los principales museos del mundo, poder tener una tienda dentro de la ciudad del Vaticano con solo la categoría de Vírgenes y Santos, que en cada aeropuerto del mundo tengas Pot·Pots representativos del país, que sea tan conocido que la gente quiera coleccionarlos y a su vez podamos no solo darle trabajo a muchos artesanos, sino que podamos apoyar a muchas fundaciones.

Lo bueno es que el proceso ya inició. Ya exportamos a Venezuela y EEUU, y vamos a empezar a trabajar con una fundación.

Nuestro objetivo es aumentar el capital, expandir nuestro equipo de trabajo y establecer contactos de alta calidad que nos permitan llevar nuestra empresa al siguiente nivel en el mercado global.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora a seguir trabajando en las metas que tenemos, aprovechar al máximo todas las herramientas que nos brinda la CCB y Fondo Emprender, seguir construyendo una muy buena base para poder crecer de la manera correcta como empresa, buscar más ventas y alianzas con empresas que nos permitan ir materializando nuestro sueño.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Si!, Es posible aumentar la producción sin perder calidad, reducir costos a medida que aumentamos la producción, manteniendo o mejorando los márgenes de beneficio, podríamos evaluar proceso de producción para hacerlo más eficiente a gran escala. Además, contamos con un producto que tiene un atractivo único que puede captar la atención de una audiencia más amplia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, podríamos recibir inversión de un desconocido, siempre y cuando éste se alinee con nuestra visión de la empresa. El ceder parte de la empresa sería algo a evaluar dependiendo del enfoque de la inversión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo lo que hemos vivido y hecho ha estado perfecto con sus aciertos y desaciertso. Detrás de cada experiencia hay un aprendizaje que nos ha permitido seguir avanzando.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiran grandes empresas y artistas que han logrado elevar y valorar su arte a niveles extraordinarios en el ámbito mundial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No sentimos que hayamos fracasado en nuestro proyecto. Todo lo que hemos vivido ha sido perfecto en su tiempo y espacio, permitiéndonos mejorar, crecer y proyectarnos hacia adelante.

Soy Victoria y confieso que, cuando empecé el proceso con Fondo Emprender, más que pensar en rendirme, sentía que no sería capaz de lograrlo. Para mí, fue un desafío completo, desde estructurar la presentación para postularme, hasta hacer el pitch y finalmente armar el plan de negocio. Cada parte del proceso era tan ajena a mis conocimientos que sentía que estaba estudiando chino.

Cada término que escuchaba me obligaba a analizarlo antes de entender lo que se me pedía, para luego poder trabajar en la respuesta ¡Fue una locura! Y a eso súmale que acababa de dar a luz, mi pequeña no tenía ni dos meses, y yo también me encontraba navegando un universo completamente nuevo. Pero ¿quién dijo miedo? Jajaja. Al final, sabía que no tenía nada que perder y mucho por ganar. Así que aquí estamos, metidos de lleno, dándolo todo por seguir creciendo, aprendiendo y acercándonos más a nuestra visión.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente hacemos parte de Fondo Emprender y sin lugar a duda ha sido una pieza clave y fundamental para nuestro crecimiento en conocimiento, apoyo y ampliar nuestra visibilidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que estamos haciendo trasciende. Crear materas artesanales no solo implica la producción de objetos bellos y funcionales, sino que también preserva y promover el trabajo artesanal. Cada pieza refleja una tradición, una historia y un cuidado por los detalles que va más allá de la simple manufactura. Este enfoque en la artesanía y la calidad aporta un valor duradero a la comunidad, destacando la importancia de mantener vivas las técnicas artesanales en un mundo cada vez más industrializado. Además, al construir una marca basada en la sostenibilidad y la responsabilidad social, estamos estableciendo un estándar que puede inspirar a otros emprendedores a seguir caminos similares, creando un legado de impacto positivo y duradero.

Definitivamente lo que estamos haciendo podrá impactar a nuevas generaciones. Al promover valores como la sostenibilidad, la creatividad y la apreciación por el trabajo artesanal, estamos sembrando semillas que florecerán en el futuro. Las generaciones venideras no solo heredarán productos de calidad, sino también una filosofía de respeto por el medio ambiente y la cultura.

Este emprendimiento puede servir como un modelo de negocio responsable y exitoso, demostrando que es posible combinar el éxito económico con el compromiso social y ambiental. Al educar y colaborar con jóvenes artesanos y emprendedores, estamos asegurando que estas prácticas y valores se transmitan y evolucionen con el tiempo, garantizando un impacto duradero en la sociedad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

¡Nos vemos grandes! En una década, visualizo una empresa sólida y en constante crecimiento, con un taller lleno de talento y pasión por lo que hacemos. Con un equipo formado por artesanos dedicados y creativos, comprometidos con la excelencia y la innovación en cada una de nuestras materas artesanales.

Teniendo una presencia significativa en puntos estratégicos como aeropuertos y tiendas de alto perfil en toda Colombia y en el mundo. Estos puntos de venta no solo serán escaparates para nuestros productos, sino también lugares donde los clientes podrán experimentar la calidad y el arte detrás de cada Pot·Pots. Estaremos exportando nuestras piezas a más de 8 países, llevando la belleza y el diseño artesanal colombiano a mercados internacionales. Teniendo alianzas con grandes empresas que nos permitirán mantener una producción constante y cumplir con las demandas globales.

Nuestra empresa será reconocida no solo por la calidad de nuestros productos, sino también por nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Seremos un referente en la industria de materas artesanales, conocidos por nuestra innovación, diseño y el impacto positivo que generaremos en la comunidad y el medio ambiente.

En 10 años no solo habremos crecido en términos de tamaño y alcance, sino que habremos dejado una huella significativa en la industria artesanal, inspirando a otros a valorar y preservar el arte y la cultura colombiana a través de productos únicos y hechos con amor.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia, sin lugar a duda, siempre ha sido el más grande apoyo desde el primer día. Ahora, nuestra hija es el motor que impulsa nuestro proyecto. Además, hemos contado con el valioso acompañamiento y apoyo de nuestros amigos, quienes han compartido su conocimiento en las áreas que dominan y que hemos necesitado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, de hecho, cuando conozco a alguien que tiene ganas de emprender o está iniciando un emprendimiento le doy todos los tips que pueda y le cuento sobre aquello que lo puede apoyar a hacer las cosas bien y no caer en errores que ya hemos cometido.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ambos hemos sido pieza clave para nuestro emprendimiento desde la concepción de la idea. Nosotros, Fabián y Victoria, somos un bonito equipo que tiene una meta clara y trabajamos en conjunto por lograrla. En los inicios, ambos asumíamos todas las tareas, pero a medida que hemos crecido, hemos aprendido a dividir labores específicas para organizarnos mejor y optimizar nuestro tiempo, aprovechando todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello principal es el diseño de nuestra base, el material (la madera), su capacidad infinita de diseño y su funcionalidad.

Lo que diferencia a Pot·Pots del mercado de materas es que somos un producto 100% artesanal, amigable con el medio ambiente, un producto de alta calidad elaborado en madera un material innovador para este tipo de uso, con diseños exclusivos al punto en el que cada pieza puede considerarse como una mini obra de arte, una pieza única y 100% nuestra. Es un producto súper liviano (240gr) y duradero, lo que lo hace práctico y económico para su traslado. Al ser tan versátil nos permite tener un nicho de mercado super amplio y por supuesto lo que más nos encanta es que generamos empleo para el sector artesanal.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Yo diría... ¡que aún estamos en pleno aprendizaje! Jajaja. Y cuánto nos falta por aprender. Al comenzar un emprendimiento, uno cree que todo se resume en hacer lo que te apasiona con amor, venderlo, repetir el proceso y ¡listo! Jajaja. Pero la realidad es que, si realmente quieres llevar tu proyecto a otro nivel, hay mucho más por aprender en diversas áreas.

Hemos aprendido de contabilidad, temas tributarios, seguridad y salud en el trabajo, publicidad, marketing, estructura organizacional, contratos y aspectos legales. Honestamente, hemos tenido que adentrarnos en temas que ni siquiera sabíamos que existían, pero que al final resultan ser cruciales.

