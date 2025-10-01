El ingeniero que creó una red de “esperanza” para los recién nacidos

Él es Oswaldo Méndez, el emprendedor detrás de SYO Salud. Foto: SYO Salud

“En SYO Salud nos dedicamos a cuidar la salud auditiva y visual de los recién nacidos desde su primer día de vida. Contamos con un equipo de enfermeras y enfermeros que trabajan de domingo a domingo en distintas clínicas del país, realizando tamizajes auditivos y visuales, pruebas rápidas, no invasivas y altamente efectivas que permiten identificar si un bebé puede o no ver y oír correctamente. Nuestra misión es simple, pero poderosa: proteger el futuro desde el primer momento”.

Hablamos con Oswaldo Méndez, el emprendedor detrás de SYO Salud en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a propósito de su idea de negocio y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 36 años, Ingeniería Bioquímica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Como ingeniero biomédico, he trabajado durante años en el sector salud. Soy padre soltero, y siempre he sentido una conexión especial con el cuidado de los niños. Fue así como decidí crear un emprendimiento enfocado en realizar tamizajes auditivos y visuales a neonatos.

La idea nació tras mi experiencia en la industria de la audiología y en mi primer emprendimiento. Desde entonces, me di cuenta de cuántos bebés eran dados de alta de los hospitales sin saber si podían oír o ver bien, algo que puede afectar su desarrollo de por vida.

Por eso, creé una solución práctica, efectiva y humana llamada SYO Salud para detectar a tiempo estas condiciones. Lo más importante es que nuestro servicio es totalmente adaptable a los protocolos de cada clínica, con un enfoque preventivo y basado en la calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé desde cero, tocando puertas, educando e informando. Di charlas en clínicas sobre la importancia de este proceso y también en cursos prenatales, para que los futuros padres comprendieran su relevancia. Un laboratorio importante se convirtió en aliado estratégico, lo que generó mayor confianza. Logré convencer a clínicas de apostar por la prevención.

Formé un equipo de enfermeras y enfermeros comprometidos y diseñé protocolos claros, orientados a alcanzar el 100 % de cobertura. Implementamos operaciones los 7 días de la semana en varias clínicas, garantizando atención continua. Hoy, además de prestar el servicio, ayudamos a otras clínicas a crear sus propios programas de tamizaje.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

SYO Salud nació con recursos propios. Invertí mis ahorros, renuncié a comodidades y me apoyé en mi experiencia previa en el sector. No hubo inversionistas, solo trabajo, riesgo y convicción. Como muchos emprendedores, asumí deudas, pero tenía una visión clara y firme, más fuerte que cualquier miedo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos tamizado a más de 15.000 bebés en más de cinco ciudades del país. Estamos cambiando la forma en que se entiende la prevención neonatal: no como un lujo, sino como un derecho. Detectar a tiempo una sordera o un problema visual puede transformar la vida de un niño. Aunque parezca una tarea simple y breve, su impacto en el futuro de cada bebé es inmenso.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Emprender ha sido un camino duro, pero ver cómo mi trabajo impacta la vida de miles de bebés me llena el alma. Además, puedo enseñarle a mi hijo, con el ejemplo, lo que significa luchar por un propósito. Todo lo que hago está motivado por él.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Este proyecto no es solo un negocio; tiene alma y un profundo propósito social. No me interesa venderlo. Podría considerar alianzas o inversión si eso multiplica el impacto, pero venderlo... no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. Emprender siendo papá soltero implica tomar decisiones con doble responsabilidad. El miedo es por dos. Hay días de trabajo intenso, estrés y jornadas largas, todo mientras crías con amor. Pero ha sido el reto más valioso de mi vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido una parte: logré que una idea se convirtiera en un servicio real que ayuda a miles de familias. Pero aún me falta consolidar nuestra operación a nivel nacional, crear una red de formación en tamizaje e incidir en la política pública para que estas pruebas, aunque ya son obligatorias, se realicen de verdad y sean accesibles para todos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero que este proyecto sea un referente nacional en prevención neonatal. Sueño con tener una clínica propia, equipada con todo lo que un neonato pueda necesitar. También quiero seguir formando profesionales que comprendan el poder de detectar a tiempo. Y, por supuesto, seguir presente en cada etapa de la vida de mi hijo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, completamente. El modelo que creamos es replicable en cualquier ciudad. Ya capacitamos a otras clínicas para implementar su propio programa de tamizaje, manteniendo calidad y calidez.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión siempre que haya alineación de propósito. No se trata solo de dinero, sino de impacto. Podría ceder parte de la empresa a alguien que entienda que esto no es solo un servicio clínico, sino una forma de cuidar vidas desde el nacimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar tanto de mí. Al principio, postergué decisiones importantes por miedo o por querer que todo fuera perfecto. Emprender también es lanzarse y confiar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hijo es mi mayor inspiración. Él me recuerda cada día por qué hago lo que hago. También me inspira la gente que emprende con propósito, que usa el conocimiento para servir, no solo para facturar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, varias veces. Mi primera empresa creció tan rápido que se perdió el norte, y decidí salir de allí. También cuando nos dejaron una cartera difícil de recuperar, o cuando no me alcanzaba el tiempo ni para mi hijo. Pero siempre encontré una razón para seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino?

Sí, aunque no formal. He construido redes con profesionales del sector salud y emprendedores que creen en lo que hacemos. El deporte ha sido clave para cuidar mi salud mental.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda. Cada bebé diagnosticado a tiempo es una historia que cambia. Además, al formar a otros profesionales, multiplicamos ese impacto. No vendemos un servicio: generamos salud, oportunidades y equidad desde el nacimiento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo veo mi empresa a futuro?

Me veo con un hijo orgulloso de lo que construimos. Liderando un sistema de salud preventiva neonatal fuerte, con presencia nacional y regional. Enseñando, formando y ayudando a otros a implementar programas de tamizaje.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales. Mi hijo es mi motor. Mi familia (padres, hermanos) y mis amigos me han apoyado en todo el proceso, desde escuchas sinceras hasta conexiones clave. No he recorrido este camino solo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Ya lo hago. Comparto mi experiencia con colegas y estudiantes. Creo en el valor de crear comunidad y abrir puertas, porque transformar vidas también es enseñar a otros a hacerlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el corazón del proyecto. Enfermeras y enfermeros con una sensibilidad única hacia los bebés y sus familias. También una directora científica en quien confío plenamente, y aliados estratégicos que creen en esta misión. No somos solo un equipo de trabajo, somos una red con propósito.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es la combinación entre lo técnico y lo humano. Soy ingeniero y soy papá. Veo el sistema de salud con empatía y responsabilidad. Cada decisión la tomo como si el bebé fuera mi hijo. Buscamos calidad sin perder conexión humana.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender es crecer como persona, no solo como profesional. Que no importa empezar perfecto, lo importante es no rendirse. Que una sola idea, bien cuidada, puede cambiar miles de vidas.

