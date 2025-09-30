El viaje de una emprendedora que convirtió COP $150.000 en una marca nacional

Ella es Vanessa Cerón, la emprendedora detrás de VCAVANESSA. Foto: VCAVANESSA

“En nuestra marca de bisutería, diseñamos collares, aretes y pulseras pensados para mujeres que desean expresar su estilo de una manera delicada y femenina. No son solo accesorios, son detalles que hablan de ellas, que las hacen sentir únicas y que acompañan su personalidad en todo momento: en el trabajo, con tus amigas o en una ocasión especial. Actualmente, contamos con cuatro tiendas físicas en Bogotá y nuestro equipo de trabajo es de 12 personas”.

Quien cuenta esta historia es Vanessa Cerón, la emprendedora detrás de esta idea de negocio enfocada en moda. Este es su relato a través de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, estudié Psicología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue crear una marca de bisutería: VCAVANESSA. Nació en el año 2020, después de tener a mi bebé y dejar de ejercer como psicóloga. Recuerdo que cada noche, en mis conversaciones con Dios, le pedía creatividad para crear, ya que me sentía frustrada en mi área profesional y económica. Quería trabajar sin tener que dejar a mi hija, y cuando llegó la idea, dije: esto es.

Lo que creé fue un emprendimiento pequeño, que cabía en una bolsa muy pequeña; para ser más exacta, inicié con solo 10 productos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La hice realidad siendo constante, aunque me costara trasnochar, levantarme más temprano y vencer la pena de ofrecerle a la gente los accesorios en una cajita.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Es muy chistoso, porque cuando la gente me pregunta con cuánto empecé, creen que fue con una suma representativa, pero solo tenía $150.000. Con eso comencé. Me propuse no sacar ganancia del emprendimiento durante un año, aunque tuviera los calzones rotos; cada ganancia sería reinvertida.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando transmitir un estilo, mi esencia como mujer femenina y delicada. También estoy creando oportunidades para que otras personas emprendan y generen ingresos vendiendo nuestros productos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz de poder trabajar en lo que me gusta, de dar empleo y tener tiempo para estar en casa cuando mi hija llega del colegio. Me hace feliz mirar atrás y pensar que valió la pena el sacrificio y salir de la zona de confort.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería porque es una gran parte de lo que soy ahora. Hace parte de mi historia. Desde niña vendí cosas: en la calle, en el colegio, en la universidad. Hoy le vendo a mujeres en todo Colombia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy duro, porque tenía una bebé y debía levantarme antes que ella para atender clientes y acostarme de madrugada haciendo toda la producción, fotos y edición de contenido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño. Siempre quise dar empleo a otras personas, y lo estoy logrando. Pero siempre debemos tener claro que falta más, porque ese “faltante” es lo que nos mueve a construir algo mejor, a capacitarnos, a educarnos para ofrecer un mejor servicio y un trabajo digno a nuestro equipo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir educándome y fortaleciendo la marca, manteniendo la esencia de VCAVANESSA. “Menos es más” es uno de nuestros lemas. Conectar con la comunidad es algo que debemos seguir fortaleciendo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, totalmente. Los accesorios se usan en todo el mundo. La gran mayoría de las mujeres no sale de su casa sin su complemento perfecto. Además, cada vez más hombres usan accesorios, lo que nos lleva a pensar en ellos como parte de nuestra comunidad también.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibiría inversión, pero solo si esa persona comparte nuestros valores y sus planes se alinean con las metas de la marca. Esto es casi como un matrimonio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a contratar personas que no tengan el perfil adecuado para el trabajo. En algunos momentos confié demasiado rápido y eso debilitó el emprendimiento. Aprendí que elegir bien al equipo es clave para cuidar lo que hemos construido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron mis propios sueños desde niña, siempre imaginé tener mi empresa. Mis papás también fueron una gran inspiración, ambos son comerciantes y desde pequeña me involucraron en su trabajo. Me enseñaron disciplina y amor por emprender. También me inspiran las mujeres emprendedoras que han llevado sus marcas a ser exitosas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí. Este año abrimos una tienda nueva y no funcionó como esperábamos. El lugar es muy solo, y por eso las ventas no alcanzan para sostenerla. Ha sido difícil en términos de presupuesto, pero también una gran enseñanza.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino?

Este año empecé a rodearme de más emprendedores, y esto ha hecho que mis metas sean más realistas y comiencen a hacerse realidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Es un testimonio de constancia y disciplina. Aunque se empiece con muy pocos recursos, se puede crear un proyecto que trascienda. Ya está impactando a mi generación. Mi hija, de 7 años, dice que ella también trabaja conmigo, y cuando visitamos las tiendas, quiere atender a las personas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo veo mi emprendimiento en el futuro?

Me veo como una marca reconocida a nivel nacional, diseñando accesorios en oro, que es un sueño que tengo muy presente en mi mente y corazón.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental. Mi mamá ya vendía accesorios cuando yo era niña, y seguí sus pasos. Mi esposo me ha apoyado desde siempre. Él tiene un don para el arte, y cuando se trata de contenido creativo, él lo hace realidad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a lograrlo?

Totalmente. Me encanta que me pregunten por la marca y cómo empezó todo. Me apasiona guiar a otros que están empezando en el mundo del emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido clave. Me gusta confiar en lo que piensan y creen que puede mejorar. Una cabeza piensa, pero dos piensan mejor.

Mi equipo está conformado por mi esposo, Jhoan, quien me acompaña en las decisiones difíciles, mi hermana Gisel, asesora comercial y administradora cuando se necesita, Cata y Deisy, encargadas del trabajo interno y María José, María Fernanda, Katherine, Karen y Stephania, asesoras comerciales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que en VCAVANESSA encuentras accesorios delicados y femeninos, con los que muchas mujeres colombianas se sienten identificadas. Al empezar, noté que la mayoría de la competencia ofrecía accesorios grandes y gruesos, pero esos no son del gusto de todas. Ahí encontré mi diferenciación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender no es un camino fácil, pero sí muy gratificante. Te abre un mundo de posibilidades y te da una libertad de tiempo que muchos han perdido. También aprendí que no todo lo tengo que hacer sola. Esto es la suma de muchas personas que aportan su grano de arena.

