El médico veterinario que crea alimentos naturales para mascotas

“Cuando iniciamos con Leal Pet Food, nos hicimos una pregunta sencilla pero poderosa: si nuestras mascotas nos dan amor y fidelidad incondicional, ¿cómo podemos devolverles esa lealtad? La respuesta estaba en cada plato de comida que poníamos frente a ellos. No se trataba sólo de ofrecer un alimento más, sino de crear una nutrición que reflejará nuestro compromiso con su bienestar. Queríamos que cada bocado fuera seguro, natural y lleno de beneficios para su salud. Fue así como diseñamos nuestras recetas. Cada una de ellas ha sido formulada con ingredientes funcionales como cúrcuma, espirulina, aceite de pescado, calostro y β-glucanos, cuidadosamente seleccionados por sus propiedades para fortalecer el sistema inmune, proteger el hígado y mejorar la vitalidad de las mascotas”.

Aquí está la historia de este emprendimiento inspirado en mascotas, dirigido por Camilo Raigoso. Hablamos con él a través de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí está narrada por él para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Medicina Veterinaria con especialización de nutrición aplicada en la UDCA, especialización de Epidemiología en la misma universidad y actualmente estudio Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación en la EAN.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Leal Pet Food nació en julio de 2024 con el propósito de crear un alimento natural para mascotas que rompiera con lo convencional. Su fórmula incorpora ingredientes funcionales y una textura única, todo ello pensado para contribuir a la salud y el bienestar de los perros y gatos.

Aunque esta marca es nueva, cuento con una trayectoria de más de 10 años en el desarrollo y comercialización de productos para mascotas a nivel nacional e internacional, con otros emprendimientos en los que decidí dar un paso al costado para aventurarme solo en este sueño. Es así, como Leal Pet Food representa la consolidación de una década de experiencia y conocimientos en el desarrollo de productos y el emprendimiento dentro del segmento de alimentos naturales para mascotas.

3. ¿Cómo logré hacer realidad mi idea y llevarla a los hechos?

Para materializar Leal Pet Food, elaboré un plan de negocios detallado que establecía cada paso necesario para convertirlo en una realidad. Además, formé un equipo de trabajo sólido, fomentando la colaboración para alcanzar cada meta establecida en el plan.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Presenté el proyecto a grandes amigos y allí por la confianza, estructura planteada y experiencia que tenía, confiaron en mí para aportar capital a la empresa y poder hacerlo realidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos revolucionando la industria de alimentos para mascotas con fórmulas únicas, ingredientes naturales y funcionales, facilidad para manejar el producto en casa y un gran acompañamiento nutricional a todos los clientes para que puedan entrar al mundo de alimentos naturales.

6. ¿Soy feliz?

Si, hacer este sueño realidad ha sido un gran desafío, pero me ha brindado mucha felicidad que ha llegado gracias a la tranquilidad de emprender con el apoyo de mi familia, amigos, equipo de trabajo y clientes, cada uno ha hecho que este trabajo sea maravilloso.

7. ¿Vendería mi empresa?

Por el momento no, aún quedan muchas ideas y sueños por materializar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue bastante duro porque venía de una situación económica complicada donde todo lo hemos hecho con mucho esfuerzo, cada día tiene un desafío nuevo y es algo que siempre va a estar presente en el camino de emprender, sin embargo, es lo lindo y dinámico. Además si estás acompañado de un gran equipo se hace menos difícil crear empresa y materializar este sueño.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, este sueño hasta ahora comienza, quiero llegar a más ciudades y países, además de querer desarrollar más productos, mejorando la salud y bienestar de miles de perros y gatos por medio de su nutrición con nuestros alimentos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Viene un portafolio más robusto de productos. Queremos llegar a todo Colombia, ya que actualmente cubrimos solamente Bogotá, la Sabana y Fusagasugá.

11. ¿Mi empresa es escalable?

Si, desde su creación buscamos estandarizar todos los procesos de todos los departamentos y sobre todo al ser una empresa de manufactura de alimentos, garantizamos que la maquinaria, procesos y materias primas nos permitieran esta escalabilidad. En este punto creamos diferentes escenarios de escalabilidad donde simulamos cómo operaría la compañía. Lo creamos para que sea grande.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Cuidamos mucho el tema de nuevas personas dentro de la compañía, sería de estudiarlo muy bien y sobre todo conocer al ser humano detrás de la inversión, esto es fundamental para mí y para el equipo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Sonará cliché, pero pienso que cada experiencia enseña motones, pensaría que reforzaría más conocimientos de temas financieros, contables y legales.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás han sido una gran inspiración, nos sacaron adelante con mucho esfuerzo, trabajo y consolidaron la familia que somos hoy. Siguiendo esos pasos son mi gran referente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, muchas veces fracasé y pensé botar la toalla, sin embargo, nunca lo hice, algo que me caracteriza es seguir adelante y buscar soluciones.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He asistido a muchos cursos de cámara de comercio, tengo redes de emprendimiento universitarios, muchos de mis amigos y personas cercanas son emprendedores, entonces, siempre logró tener charlas muy enriquecedoras con personas que también están en este camino del emprendimiento lo cual me hace muy feliz y aprendo muchísimo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí, es cambiar la forma de ver la alimentación de mascotas de como se ha visto en los últimos 100 años y hacer algo diferente, de hecho, las nuevas generaciones de veterinarios conocen el producto y lo valoran mucho, ya que rompe lo convencional, pero sobre todo tiene detrás un soporte científico y desarrollo con altos estándares de calidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro a Leal Pet Food Colombia?

En 10 años veo a Leal Pet Food consolidado como empresa líder a nivel nacional en alimentos naturales para mascotas además operando a nivel internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ha sido fundamental su compañía en este camino de emprender, son un gran apoyo constante, que alientan, ayudan y motivan cada paso que damos. Lo valoro y agradezco todos los días contar con seres tan maravillosos en mi vida y en mi propósito de vida con mi emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, me gusta compartir con nuevos emprendedores, de hecho, es bonito porque en muchas ocasiones me preguntan para que les ayude desde mi experiencia y para mí es genial poder compartir lo que he vivido. Adicional si en algo puedo ayudar con gusto lo haré.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo juega un papel fundamental, ya que entre todos hacemos posible este sueño llamado Leal Pet Food. Cada uno contribuye de forma activa a lograr las metas que tenemos planteadas para el crecimiento y bienestar de la compañía y todos los que hacemos parte de ella. Actualmente cuento con 11 personas en mi equipo de trabajo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre trato de tener la mejor energía y ser esa persona que está ahí para lo que se necesite, la lealtad y buena onda son mi sello. Además de mi amplia experiencia en nutrición animal.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cada día aprendo innumerables lecciones de mi experiencia como emprendedor. Sin embargo, una de las más valiosas ha sido comprender que, aunque en solitario podemos avanzar rápido, solo con un buen equipo llegaremos lejos y con mayor solidez. Las empresas y los emprendimientos están formados por personas, y entender a quienes nos acompañan en este camino es esencial. Al final, el verdadero objetivo es que todos en el equipo estemos bien y crezcamos juntos.

