El músico que creó un espacio en Bogotá para los amantes del Jazz

Él es Juan Riveros, el emprendedor detrás del gastrobar 'Fantasma'. Foto: Cortesía Fantasma

“En Fantasma la pasión por la buena música se ve reflejada en la variada propuesta gastronómica y de coctelería. KC Schmitz, es la chef estadounidense y saxofonista aficionada, detrás de la carta de esta propuesta. Al nacer en Baltimore y criarse en Nueva York, KC puede dar un toque único para que cada bocado evoque las notas del jazz y represente la emoción de la ciudad que nunca duerme.

La carta de cócteles estuvo a cargo del barman polaco Konrad Kaczmarzyk, quien tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de la coctelería de autor, y quien fue el ganador del festival World Class Colombia 2021, evento que reunió a 250 expertos de 20 ciudades y municipios del país. Cada cóctel lleva a nuestros clientes por un viaje sensorial que recordará el repertorio de artistas icónicos como Prince y su Purple Rain, y traerá a las mesas a personajes como la inigualable Grace Kelly y joyas audiovisuales como Casablanca”, de esta forma llegó a nuestro de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de un gastrobar en Bogotá que ya pisa fuerte el sector de la restauración en la capital. Hablamos con Juan Riveros, la mente detrás de esta idea de negocio y hoy nos cuenta su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años, Música

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Fantasma es una recopilación de recuerdos y memorias a lo largo de mi vida. De niño siempre tuve de banda sonora a Frank Sinatra, lo que hizo que el jazz y el sonido “big band” fuesen mis primeros amores musicales en la vida. Por ende, creé un lugar que le hace un homenaje a mi infancia y a mi familia. Muchos años y mucha música después, quise hacer realidad un sueño que siempre tuve,: crear un lugar donde la experiencia musical fuese única y a está acompañarla con buena comida y buen trago.

En Fantasma le damos espacio a los géneros musicales que lo inventaron todo y que en este último siglo los fueron olvidando. Creamos un lugar que te hace recordar y volver a vivir.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La verdad, me tiré a la piscina sin preguntarle a nadie, siempre tuve la idea muy clara en mi cabeza. No tener socios al momento de la ejecución del proyecto fue clave, delegar bien fue esencial para que el lugar quedara como me lo imaginaba, así que me asesoré muy bien y contraté a las personas adecuadas para llegar al resultado final.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De mi bolsillo y un pequeño préstamo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Este espacio es único en la ciudad, no quiero sonar engreído, pero no hay un lugar con las características que tiene Fantasma. Deben venir para que vean y oigan con sus propios ojos y oídos. La propuesta musical es inigualable e innovadora. También generar empleo me ha fascinado, creo que es uno de los privilegios de emprender en esta industria.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto que sí, diría que un 100 %.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está en mis planes por ahora.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un reto y más en este momento de tantos cambios. Seguimos adelante convencidos de que Fantasma crecerá y potencializará el sector desde diferentes frentes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hacer realidad Fantasma y ver a la gente sonreír, es lo que me hace decir que sí cumplí mi sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajo, mucho trabajo para seguir impulsando esta idea de negocio que ya es una realidad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Fantasma es único, pero como grupo sí. Planeo con mi equipo crear nuevos proyectos en los que pueda desarrollar otras ideas que tengo en mi cabeza.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende del desconocido. Pero, así como esta formulada la pregunta me inclinaría más por el “no”.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar a que pasen las cosas y que mis ideas dependan de otros. Ahora soy fiel creyente del “Do it yourself”.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay varios personajes que se han cruzado en mi camino y de los cuales he aprendido mucho y que me han inspirado también. Pero debo hacer una mención especial para Harry Sasson, a quien considero como un hermano mayor y un gran amigo. Harry me dio esa “patadita” para lanzarme en esta piscina. Admiro mucho su manera de trabajar, pero más que todo su manera de liderar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido varios fracasos en mi vida, pero ninguno de ellos me ha hecho tirar la toalla. La he pasado mal en muchos de estos fracasos, pero al final me he levantado de todos. Cada fracaso es una oportunidad invaluable en el camino hacia el éxito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No por el momento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero poder inspirar a otros para que creen y servir como trampolín para hacer lo que a ellos les guste, en la industria que sea.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo siendo 100% feliz como lo estoy ahora y tal vez con un par de hijos abordo. A mi emprendimiento como un referente en la industria, generando impacto positivo y dejando un legado duradero.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido protagonista en todo, me han apoyado siempre desde que tengo uso de razón, todo se los debo a ellos. Y mis amigos, que son la familia que uno escoge, también me han dado motivación en cada paso que he dado hacia mis metas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, estoy dispuesto a ayudar a otros en lo que este a mi alcance.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Estoy de la mano de varias personas claves para que Fantasma sea único. Catalina Osorio, quien es mi mano derecha y la que me baja de las nubes cuando toca, Y todo el personal que trabaja dentro es fundamental para el éxito del lugar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que mi sello personal es la musicalidad por así decirlo. Mi objetivo es ofrecer una experiencia completa y que tenga sentido, dejar una impresión duradera en aquellos que disfrutan de mi combinación única de música, comida y bebida.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Es un constante aprendizaje y no creo que vaya a parar de aprender, sin embargo, lo mejor que me ha enseñado es que la pasión y la dedicación son ingredientes esenciales para crear una experiencia excepcional. He aprendido que la atención al detalle y la búsqueda constante de hacer las cosas bien son fundamentales para satisfacer a tus clientes.

