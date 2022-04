Seis emprendimientos colombianos amigables con el medio ambiente

Día Mundial del Emprendimiento. Foto: Pexels

Hoy en nuestra sección de Emprendimiento y Liderazgo le hacemos un homenaje a esas ideas de negocio que trabajan a favor del ambiente, por medio de iniciativas sostenibles y de conservación que buscan disminuir la contaminación del planeta. Aquí enlistamos algunas de ellas:

Mariana Velásquez y Santiago Londoño son socios, amigos, defensores del medio ambiente y los fundadores de Ecotique. En sus planes de vida nunca estuvo emprender, sin embargo, un video de una tortuga que se viralizó en redes sociales fue el motivo por el que decidieron empezar a soñar y materializar sus sueños. Hoy en día comercializan productos eco friendly, buscando disminuir la contaminación del planeta. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, nos cuentan lo que ha significado trabajar a favor del medio ambiente, el impacto de sus productos en el mercado y sus objetivos a largo plazo. Conozca el emprendimiento aquí

Cindy Perilla es la directora del programa No Más Colillas Colombia. Es, ni más ni menos, la encargada de llevar un mensaje por todo el país para que las personas que fuman sean responsables con las colillas que usan tras consumir sus cigarrillos. Que no las tiren por ahí, en cualquier parte. Con su equipo ya están testeando el llamado Producto Mínimo Viable, que son materas contruidas a partir de las colillas como materia prima, aunque no lo dice en detalle porque están en pruebas. Su historia es apasionante y por eso, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta detalles del camino que ha labrado en el mundo de crear empresa en Colombia. Conozca el emprendimiento aquí

Mariana García es persistente. No se detiene. Desde cuando leímos el caso de su fundación en una conocida escuela de negocios y entendimos los alcances que tenía, el impacto que había generado y, por supuesto, el modelo que buscaba la sostenibilidad, tenía todo el sentido que la invitáramos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Mariana es la fundadora y directora de la Fundación AlasCinco, una organización que desarrolla un modelo de innovación social en Altos de Cazucá, Soacha. Conozca este emprendimiento aquí

Juan David Patiño Tejada estaba en un encuentro nacional de emprendedores sociales cuando nos contactamos por primera vez. Casi de inmediato, cuando se enteró de esta sección de Emprendimiento y liderazgo, escribió a nuestro número telefónico y al día siguiente ya había contestado las 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Sabe que en esto de crear empresa hay que sacarle el mayor provecho a cada conexión que le permita visibilizar su emprendimiento social (Ecoloma) , que también trae en sí mismo un modelo de negocio de economía circular con foco en el aprovechamiento de materiales como el plástico de más de un solo uso. Conozca este emprendimiento aquí

Tres hermanos se dieron a la tarea de buscar en la industria de la moda productos que resaltaran la idiosincrasia y los gentilicios de la cultura bogotana, con el fin de despertar en sus clientes orgullo y amor por la ciudad. Ellos implementan la reutilización y el reciclaje en los materiales que emplean en los procesos de producción de las prendas de vestir que comercializan en Paramuna. Conozca este emprendimiento aquí

Un negocio que acerca el campo a la ciudad a través de la siembra de alimentos

“Mi idea de negoció nació hace 11 años atrás, cuando estaba en la búsqueda de mi propósito de vida. En ese momento mis papás tenían un vivero orgánico y empecé a preguntarme sobre el origen de los alimentos que consumía, cómo eran cultivados y cuál era el camino que tenían que atravesar para llegar a mi nevera. Así nació Rincón Verde, un emprendimiento que quiere inspirar a las personas para que tengan una huerta en casa, conectarlas con el campesino que tienen dentro y regenerar espacios trasladarlos a la ciudad”, así lo cuenta Luisa Chaparro, la emprendedora que le dio vida a un emprendimiento con raíces en el agro colombiano. Conozca este emprendimiento aquí

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚