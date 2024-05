El psicólogo que creó una marca especializada en crear cultura alrededor del café

Daniel Ninco y José Herminzul Ninco, los emprendedores detrás de 'Ronin Coffee'. Foto: Cortesía Ronin Coffee

“Mi emprendimiento es una tienda especializada en café y productos derivados de este, donde además promovemos el consumo de achiras, chocolate artesanal, cacao, con el propósito de fortalecer la cultura cafetera del Huila. Mi idea de negocio es muy importante para mí, porque hace parte del empalme generacional en la caficultura de la región y estoy tomando la posta del legado que ha dejado mi padre a lo largo de todos estos años”, así va contando su historia Daniel Ninco Tamayo, el emprendedor detrás de Ronin Coffee. Hablamos con él en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su relato.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Psicología y Técnica en barismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mis padres son cafeteros oriundos del municipio de Hobo, Huila y siempre han promovido este producto. Mi sueño siempre fue tener un espacio donde poder ofrecerlo y que se convirtiera en un lugar para charlar, llevar a cabo reuniones y encuentros al calor del buen café de mi departamento. Es así como decido, después de pandemia, abrir un pequeño establecimiento en Neiva ofreciendo el café que produce mi familia con diferentes preparaciones, su nombre es Ronin Coffee.

Este emprendimiento es muy importante para mí, porque hace parte del empalme generacional en la caficultura de la región y estoy tomando la posta del legado que ha dejado mi padre a lo largo de todos estos años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En algún momento, pensé en ejercer como psicólogo, pero la pandemia, me dio la oportunidad de replantear mi decisión. El producto, lo tenía y era el mejor, así que no había razón para no continuar con ese legado familiar y poner en práctica aquello de lo aprendido en la psicología, creando asó toda una experiencia en torno a esta bebida.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trabajé durante tres años en una empresa y logré ahorrar de mi salario para comprar las primeras sillas, mesas y algunos métodos de preparación de café. Luego hice un crédito con el banco para comprar mi primera máquina y otros utensilios que requería para la tienda y así fue como empecé. Algo muy valioso e importante, es que siempre he contado con materia prima de alta calidad, ya que el café que cultiva mi familia, ha recibido varios reconocimientos a nivel local y nacional.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi emprendimiento además de apoyar el trabajo que mi familia hace en la finca, también ayuda a crear región, aporta al fortalecimiento de la cultura cafetera y le da valor al trabajo que un campesino realiza todos los días para llevar a nuestra mesa una taza de café con notas afrutadas, dulces y florales para deleitar los paladares.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad se construye a cada instante, reconociendo lo mejor que cada uno tiene para dar, y esto se disfruta junto con nuestro equipo de trabajo.

No puedo desconocer que emprender implica un aprendizaje constante y a veces nos vemos en subidas y bajadas económicas y emocionales. Hay alegrías al ver la sonrisa de satisfacción del cliente y escucharle que le han “encantado nuestros productos”, cómo también en la palabra de aliento que desde nuestro servicio cálido y humano representa valor y transformación para quienes llegan.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, realmente ha sido como un hijo al cual le hemos dedicado tiempo, esfuerzo y le hemos dado mucho amor para que dé frutos y luego poder recoger la cosecha.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Contar con los recursos económicos suficientes para empezar no fue tan fácil, y lograr sostenerme en el tiempo ante las diversas situaciones externas e internas, tampoco. Hace aproximadamente seis meses que cambié la ubicación de la tienda en busca de atraer más clientes y mayor visibilidad, ha tenido buena acogida; sin embargo, las expectativas eran más grandes, seguimos trabajando arduamente para mejorar y seguir compartiendo nuestro bonito proyecto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño sigue en construcción, aún no termino, como ocurre con las esculturas, se van encontrando detalles que perfeccionar, y estrategias a desarrollar para seguir creciendo. Anhelo expandir y llegar a más lugares de Colombia y el mundo con nuestro Café.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando con dedicación, aprender más sobre finanzas y gestión empresarial, traspasar fronteras y dar a conocer nuestro café por todo el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Por supuesto! El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, y Colombia cultiva los granos más suaves; entonces podemos ofrecer calidad y especialidad a dónde lleguemos con este.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión de un desconocido, pero analizaría muy bien antes de tomar la decisión final y mucho más a la opción de ceder parte de mi empresa, porque siempre ha sido una empresa familiar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar decisiones precipitadas, sin antes hacer un estudio de mercado apropiado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira el esfuerzo y trabajo de mi familia, la lucha y sacrificio por salir adelante, eso me motiva a creer que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Admiro el liderazgo de las tiendas de café Juan Valdez por el mundo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, sentí que iba a tirar la toalla cuando noté que las ventas y/o ingresos de mi emprendimiento no eran suficientes durante el primer trimestre del año 2024, pero mis ganas de seguir adelante me sostienen. Comprendo que el país enfrenta una situación económica que afecta de manera indirecta a la población y muchos sectores se han visto afectados. Sin embargo, este no es solo mi sueño, sino el de mi familia y de quienes me apoyan, por eso mis ganas de salir adelante son más grandes que mis miedos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La Cámara de Comercio del Huila, ha sido un gran apoyo para mi emprendimiento, con sus capacitaciones, apoyo en marketing y publicidad, ha jugado un papel muy importante, pues visibiliza el trabajo que realizamos con mucho amor para quienes nos visitan.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que trasciende, desde la cadena de transformación del café, motivamos a futuras generaciones a creer y fortalecer el campo, mostramos que sí existen posibilidades y oportunidades para generar cambios en las familias campesinas, visionar que hay potencial en la agricultura y que podemos hacer cosas diferentes y tecnificadas para vivir en mejores condiciones. Hay mucho por hacer, tenemos materia prima de calidad en el Huila y toda Colombia, debemos intentarlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me proyecto como un empresario exitoso, que aporta al crecimiento y desarrollo de la región y del país, generando oportunidades de empleo y bienestar para nuestros colaboradores, familia y entorno en general. Estaré promoviendo la importancia de la conexión entre el campo y la ciudad, a través de experiencias vivenciales en la finca, y en las mismas tiendas donde se venda nuestro café.

Tendré mi planta de tostión para la transformación del café. También anhelo crear una fundación para el crecimiento personal, especialmente para jóvenes que deseen salir adelante y cambiar su estilo de vida.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre ha sido mi apoyo, motor y motivación. Cada uno desde su sentir ha contribuido para que esté proyecto exista. A ellos infinitas, gracias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Desde luego podemos ayudar con la experiencia, motivando y fortaleciendo las habilidades blandas para afrontar crisis y fomentar alternativas para el crecimiento empresarial. Todos aprendemos a diario.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo es mi familia, y dos colaboradores que me apoyan y dan el 100 % para que el emprendimiento siga creciendo. Ellos me motivan e impulsan a ser y a hacer siempre todo con honestidad y amor.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El calor humano hace que los clientes, se sientan como en casa y las charlas en medio de café, invitan a crecer y fomentan la cultura del consumo de esta bebida de calidad.

La atención y servicio al cliente es fundamental. Siempre buscamos mejorar y aceptamos las sugerencias para crecer. La calidad de los productos es significativa, los clientes quedan satisfechos y felices cada vez que nos visitan.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A ser persistente, a fortalecer habilidades como el liderazgo, disciplina, afrontar crisis, motivación, respeto, honestidad, entre otras, que se suman para no parar de soñar y lograr lo que queremos.

Somos el resultado de nuestras acciones; cuando reconocemos nuestras virtudes y debilidades es más fácil transformar nuestra realidad. Debemos crear estrategias para seguir avanzando y sobre todo debemos creer en nosotros mismos.

