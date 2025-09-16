La marca de chocolates que le apuesta al rescate de sabores locales en Colombia

Ellos son los emprendedores detrás de la marca colombiana Mundial Chocolate. Foto: Mundial Chocolate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“En los exuberantes paisajes de Colombia, nace Mundial Chocolate, alimentado por el mejor cacao del mundo. Nuestra ubicación única y el clima diverso nos permiten obtener un cacao excepcional. Combinamos la diversión y la creatividad para evocar recuerdos entrañables y unirnos como una región resiliente. Nuestra marca promete transportarte a la infancia, encaramado en un árbol, sintiendo la acidez de las moras y la dulzura de la guayaba. Explora la salinidad del mar y la dulzura de los cultivos de banano a través de nuestros sabores”.

Aquí está la historia de José Barbosa, uno de los emprendedores detrás de Mundial de Chocolate, una idea de negocio que le apuesta al sector de la gastronomía en Colombia. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí está la historia de su negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 48 años y me formé en cocina. La gastronomía siempre me ha inspirado, porque no se trata solo de preparar alimentos, sino de crear experiencias capaces de despertar emociones y recuerdos. Para mí, la cocina es un lenguaje universal con el que podemos contar historias, transmitir cariño y conectar con la memoria de quienes disfrutan lo que hacemos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi socio, Jaime Tuirán, y yo soñábamos con elaborar chocolates divertidos y de alta calidad, que evocaran los sabores de nuestra infancia. Queríamos que cada bocado fuera un viaje sensorial que conectara con la alegría, la nostalgia y las memorias más dulces que todos llevamos dentro. De esa idea nació nuestra marca: Mundial Chocolates, un proyecto que une creatividad, tradición y el deseo de sorprender.

Seleccionamos el mejor cacao, honrando y apoyando a los agricultores locales. Nuestras barras de chocolate celebran su artesanía, promoviendo prácticas sostenibles y la más alta calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante un año nos dedicamos a experimentar sin descanso. Probamos distintas variedades de cacao, combinaciones de sabores y múltiples toppings. Fue un proceso de ensayo, error y descubrimiento, lleno de paciencia y perseverancia. Finalmente, logramos crear un producto único, con un balance de sabor y una propuesta diferente, que refleja nuestra pasión por el detalle y nuestra obsesión por la calidad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí,en Emprendimiento y liderazgodeEl Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al principio éramos tres socios gestores unidos por la misma pasión. Cuando consolidamos un producto sólido, invitamos a nuevos socios que creyeron en nuestra visión y decidieron capitalizar el proyecto. Este paso no solo nos aportó recursos, sino también la certeza de que nuestra idea tenía la fuerza suficiente para atraer aliados.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que el chocolate se vea como algo más que un simple dulce, lo convertimos en una experiencia que despierta emociones. Buscamos que las personas reconecten con su niñez, con los sabores locales y con el placer de descubrir combinaciones inesperadas. Nuestra propuesta transforma la forma de entender la gastronomía al demostrar que el chocolate puede ser creativo, disruptivo y profundamente evocador.

6. ¿Soy feliz?

Sí, absolutamente. La felicidad está en ver cómo nuestro producto habla por sí solo y cómo las personas sonríen al probarlo. Es un privilegio dedicarme a algo que me apasiona y sentir que cada día puedo sorprender a alguien más con un pedacito de creatividad envuelto en chocolate.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No por ahora. Este proyecto aún tiene mucho por crecer y evolucionar. Estamos emocionados por lo que viene y por todo lo que aún podemos crear. Más que un negocio, es un sueño en movimiento que nos llena de vida y energía.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender nunca es fácil, pero nuestra experiencia en el sector gastronómico nos preparó para los retos. Sabemos que el riesgo hace parte del camino, y aun así decidimos asumirlo porque creemos en la magia de lo que hacemos. Cada obstáculo nos ha hecho más fuertes, estratégicos y creativos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, hemos cumplido parte del sueño al crear un producto sólido que encanta a quienes lo prueban. Sin embargo, todavía queremos que más personas en el mundo lo conozcan. Nuestro objetivo es que nuestros chocolates crucen fronteras y se conviertan en embajadores de los sabores locales y de la alegría de la infancia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue es consolidar lo que hemos logrado, abrir nuevos mercados y continuar en el laboratorio dando vida a nuevas creaciones. La creatividad no se detiene, y nuestro compromiso es seguir innovando para que cada chocolate sea una experiencia irrepetible.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Nuestro modelo está diseñado para crecer y adaptarse, siempre manteniendo la calidad y la esencia que nos hace únicos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no, porque nos sentimos sólidos y enfocados. En el futuro lo consideraríamos solo si se trata de un socio estratégico que comparta nuestra visión y nuestros valores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Sería más selectivo al momento de elegir qué ruedas de negocio atender. Aprendimos que no todos los escenarios son adecuados, y que ser estratégicos nos permite cuidar mejor nuestro tiempo y energía.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspira el deseo de crear y el amor por el chocolate, un producto con infinitas posibilidades. Admiramos a Jordi Roca y su proyecto “Casa Cacao” en Girona, que ha llevado el chocolate a otro nivel.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No. Por supuesto hemos enfrentado retos, pero nunca pensamos en rendirnos. Cada dificultad ha sido una oportunidad para aprender y seguir adelante.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgode El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por ahora no, aunque reconocemos el valor de las comunidades. Hasta ahora, nos hemos apoyado principalmente en la fuerza de nuestro equipo interno y en las alianzas que han surgido en el camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creemos que nuestro trabajo trasciende porque no es solo chocolate, es un mensaje de creatividad, rescate de sabores locales y conexión con la infancia. Esperamos que inspire a nuevas generaciones de emprendedores a soñar y a crear con pasión.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo concentrado en la creación, en el laboratorio, explorando nuevos sabores y texturas. Imagino la empresa consolidada y reconocida a nivel mundial, llevando un pedacito de nuestra historia y nuestra tierra a cada rincón del planeta.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un gran apoyo. Siempre han respaldado nuestro trabajo comprando, recomendando y creyendo en nuestro producto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, sin dudarlo. Creemos que el conocimiento y la experiencia deben compartirse. Si nuestra historia puede inspirar o ayudar a otros a creer en sus sueños, sería un honor hacerlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha sido esencial. Además de los socios, contamos con colaboradores en la planta que, con compromiso y dedicación, han optimizado los procesos y elevado la calidad de nuestros productos. Ellos son una parte vital del corazón del proyecto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello es la autenticidad: buscamos constantemente la calidad, rescatamos los sabores de la infancia y valoramos lo local. Lo que nos diferencia es que no hacemos chocolate solo para vender, sino para provocar emociones y recordar que lo que nos hacía felices de niños sigue ahí, en cada bocado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender en Colombia tiene retos únicos, pero también ofrece oportunidades inmensas. Cada obstáculo se convierte en motivación para seguir creando, generar empleo y aportar nuevas ideas. Sobre todo, he aprendido que la perseverancia y la pasión son los ingredientes que hacen posible los sueños.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚