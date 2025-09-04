Los $873.000 millones en créditos para más de 61.000 microempresarios

El microcrédito en Colombia movió $8 billones en el primer semestre de 2025. Foto: Cristian Garavito

¿Es verdad que cuando una persona tiene acceso a un crédito, cuando tradicionalmente ha sido excluido del sistema financiero, existe la posibilidad de que esa persona y su entorno salgan de la línea de pobreza? Pues eso es lo que han confirmado varios estudios, como el Índice de Salud Financiera, que en sus conclusiones asegura que 1 de cada 3 emprendedores lo logra.

Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, la entidad que focaliza su negocio en los pequeños negocios, emprendedores de base, habla al respecto y entrega cifras, pues la entidad que lidera “desembolsó en el primer semestre de 2025 más de $873.000 millones en créditos para financiar a más de 61.000 microempresarios”.

La banquera explica que “dentro del modelo de microfinanzas hay dos temas clave en los que estamos trabajando para acompañar el crecimiento de las microempresas en el contexto del mundo actual: las finanzas sostenibles y la digitalización para ampliar el acceso y uso de los productos y servicios, así como de programas de formación, que buscan fortalecer la salud financiera”.

De acuerdo con el citado Índice de Salud Financiera, tras estudiar a más de 200.000 creadores de pequeños negocios en el país, el 21% generó al menos un empleo, han logrado crear 61.000 puestos de trabajo entre todos, el 80% creen que pueden mejorar sus ingresos futuros, el 86% siente que cumple sus metas financieras, el 53% manifestó no tener ahorros, el 28% vive de ellos máximo 6 meses y el 19% más de medio año; 4 de cada 10 encuestados dijeron haber incrementado o sostenido su “colchón financiero” y una que parece obvia, pero a veces el agua no es tan clara como creemos: “A mayor nivel educativo, más ahorran”.

Entre las cifras de resultados que entregó la entidad se supo también que “al cierre del primer semestre, el monto total de recursos de los clientes (en cuentas de ahorros y CDT) llegó a ser de $1,55 billones, un 28% más frente a lo reportado al terminar el mismo periodo del año pasado”, y que “al concluir el periodo enero – junio de 2025, la cartera total de Bancamía superó los $1,9 billones (un 16% más frente a 2024)“.

De acuerdo con los datos de Asomicrofinanzas, el microcrédito en Colombia movió $8 billones en el primer semestre de 2025, que más de 2,5 millones de microempresarios obtuvieron financiamiento y el 52 % de ellos eran mujeres. En total, explicó el gremio, todas “las entidades microfinancieras realizaron 845.153 desembolsos, equivalentes a un monto total real de $8,03 billones, facilitando el acceso a recursos para miles de pequeños negocios en todo el país”.

A nivel regional, se informó que “1.104 municipios recibieron cobertura de estas entidades, con una concentración del 31 % en zonas rurales”. Dijo Asomicrofinanzas que el ecosistema microfinanciero cuenta con una red de 2.820 oficinas y el trabajo de 8.761 asesores especializados, lo que permite una atención adaptada a las necesidades de los territorios y una mayor inclusión financiera".

