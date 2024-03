El restaurante que usa la técnica suiza del queso fundido para saborear en la mesa

Ellos son de derecha a izquierda, Jeimmy Franco, Tobias Rijnsdorp, Daniel Bastidas y Bastiaan Hesselmans, los emprendedores detrás de "Triü Raclette Cheese Experience". Foto: Cortesía Triü Raclette Cheese Experience

“Somos Triü Raclette Cheese Experience”, el primer restaurante en Colombia dedicado exclusivamente a la técnica de fundido de queso suizo, Raclette. Derretimos la primera capa del queso de unas tortas de seis kilos que se parten a la mitad y ese queso derretido lo ponemos sobre los alimentos, usamos un queso artesanal hecho en Colombia y ofrecemos siete tipos de sándwiches, hamburguesas, papas al horno, champiñones, nachos, dos clases de ensaladas, dos tipos de sopas, tabla de quesos, dos tipos de fondue (queso derretido) y una pequeña selección de vinos que maridan perfecto con este ingrediente”, de esta forma llegó la historia de este emprendimiento a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Daniel Bastidas, uno de sus emprendedores y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años. Intenté ser contador pero al final me convertí en mercadólogo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació el 4 de abril de 2020 pensando en qué podíamos hacer en el caso de que la pandemia acabara con lo que para ese momento eran nuestras vidas profesionales. Queríamos incursionar en la industria de los restaurantes, pero con una propuesta que no existiera en Colombia y fue así como decidimos crear el primer restaurante en Colombia dedicado 100 % a hacer la técnica suiza de fundido de queso que se llama Raclette. Al ser una forma de consumir queso mayoritariamente en las épocas de invierno en Europa, pensamos que podía encajar perfectamente en Bogotá por su clima.

En este momento somos cuatro socios, dos colombianos y dos holandeses.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el convencimiento de que el Covid no se iba a ir de nuestras vidas pronto. Decimos hacer el plan de negocios, comprar nuestro primer raclette (máquina donde se derrite el queso) y algunos elementos para empezar a hacer las pruebas. También invitamos a algunos amigos y familiares para que probaran los primeros sándwiches elaborados con esta técnica y diseñamos nuestra primera carta, la cual se mantiene igual en un 70 % desde su creación.

Luego encontramos un lugar donde amablemente nos prestaban la cocina y las mesas, allí atendíamos, con el paso del tiempo se dieron las cosas y decidimos abrir el restaurante el 9 de octubre de 2020 al público.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La verdad es que somos un emprendimiento que arrancó con $500.000 que fue lo que costó el primer raclette, el resto de elementos los íbamos comprando con horros e ingresos de nuestros trabajos, así abrimos en Cedritos. Después, cuando decidimos abrir nuestro lugar “propio”, fue cuando llegó nuestra primera inversión “grande”, y lo pongo entre comillas porque Triü no es el resultado de grandes inversiones.

Esa plata la usamos para abrir un local en Chapinero y también salió de nuestros ahorros y trabajo. La apertura de la sede de la 93 la hicimos con las ganancias del primer año de Chapinero y el lanzamiento de nuestro Food Truck en la Universidad del Rosario lo hicimos con los ingresos de las otras dos sedes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos aportando en aumentar la cultura de quesos y vinos en Bogotá, esto viene creciendo rápidamente en la capital y estamos contribuyendo a ello a través de nuestras experiencias Triü. Aportamos también en la vida de nuestros 20 colaboradores, muchos de ellos son estudiantes y también aportamos a nuestro país a través del pago de impuestos. Soñamos con la fundación Triü para tener un impacto más profundo en la comunidad, pero esto hasta ahora es un sueño.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz con lo que hemos logrado hasta el momento, pero creo que estamos en una etapa muy temprana para todo lo que queremos lograr.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Aunque parezca poco tiempo, para mí ha sido la mitad de mi vida y no lo tengo contemplado, claro está que no sería una decisión solo mía, somos una sociedad y todas las decisiones las tomamos en democracia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro, sin embargo, cada reto viene con una recompensa y no me refiero a lo monetario sino a recompensas de vida y emocionales.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí el sueño de crear empresa y tener impacto en otras personas, pero estamos al principio del camino, como empresa volamos muy alto con los sueños y estamos viviendo ese proceso.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos consolidando nuestras experiencias y certificando cumplir nuestra promesa de valor con cada cliente que visita nuestro restaurante. Estamos en la tarea de consolidar nuestro equipo de trabajo para que no sea imperativa nuestra presencia en los restaurantes. Nos gustaría estar por fuera de Bogotá e incluso fuera del país, pero por el momento solo lo tenemos dentro de nuestros objetivos estratégicos para un futuro cercano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que es escalable, estamos trabajando fuertemente para estar en la mente de los consumidores y esto nos obliga a estar tomando siempre acciones de innovación y micromanagement para que nada nos tome por sorpresa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no está en nuestros planes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a desconfiar de mi intuición, pues siempre que no le he puesto atención ha sucedido lo que presentía que iba a suceder.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La historia de Rappi me inspira mucho, también sigo desde muy joven a Robert Kiyosaki y sus obras, esto se dio a través del primer libro que leí, gracias a este mi forma de pensar respecto al dinero cambió. También tengo amigos empresarios y emprendedores, así que escuchar sus historias es mi hobby favorito.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He intentado en varias ocasiones hacer empresa sin éxito, sin embargo, los fracasos me han hecho ser quien soy hoy. Pensé en tirar la toalla un par de veces cuando arrancamos el proyecto, recuerdo que hubo un momento donde no tuvimos dinero para pagarles a nuestros colaboradores, ahí pensé que era más fácil desistir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte del programa de emprendimiento de la universidad del Rosario “Start Factory” quienes nos han brindado muchas herramientas para nuestro emprendimiento. También hacemos parte de la comunidad “Distrito CH” que reúne a muchas empresas de Chapinero y nos da visibilidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pienso que los emprendedores somos fuente de inspiración, y cada emprendimiento exitoso es una gran compañía en el futuro, así que una estructura sólida permite trascender en el tiempo con ejemplo y experiencia para quien decida tener un negocio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo dedicado completamente a la estrategia de crecimiento e innovación de Triü, y también responsable de la fundación que nacerá de esta idea de negocio que hoy es una realidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Al principio fueron nuestros “conejillos de indias” y desde el momento cero fueron ellos quienes nos impulsaron a hacer realidad el proyecto. Hoy son predicadores de nuestra calidad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre que alguien tiene un proyecto le presto toda mi atención y le cuento todas mis experiencias esperando que pueda aprender algo de los cientos de errores que hemos cometido. También en la universidad queremos ayudar a emprendimientos que están en el proceso de hacer realidad sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El más importante, mis socios han sido claves en todo este proceso. Jeimmy Franco es una de ellas. Está desde la concepción de la idea y es la actual líder de todo el equipo de cocina y operación, también hace parte de la estrategia y ejecución de marketing. Bastiaan Hesselmans y Tobias Rijnsdorp, “los holandeses”, han aportado todo su conocimiento como empresarios y como comensales de otra parte del mundo, dándole un toque diferenciador muy apreciado por todos los comensales extranjeros que tenemos y por los comensales locales que encuentran un concepto diferenciador gracias todas las ideas que ellos aportan.

Por otro lado, está el equipo de cocina, ellos son los encargados de certificar la calidad y presentación de las recetas que hemos definido para poner en las mesas. En la parte de servicio tenemos un equipo muy joven encargado de hacer vivir la experiencia del raclette en la mesa del cliente y de contar una historia. También tenemos una contadora muy pendiente de toda la parte numérica y una persona encargada de la asistencia en redes de internet y audio en los restaurantes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La atención al detalle y el encargo de honrar nuestra promesa de valor para los clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el camino para ser empresario no es fácil, también, que la industria de restaurantes es un universo para explorar constantemente. Este camino me ha permitido aprender de mis socios y colaboradores y he aprendido a dejar el ego antes de salir de casa hacia mi emprendimiento.

