Una empresa especializada en instalaciones y mantenimiento para hogares y empresas

Ricardo Sánchez y su equipo de trabajo. Foto: Cortesía ITyT S.A.S

“ITyT S.A.S es una empresa joven con más de cinco años de experiencia que realiza mantenimientos locativos: si se funde una luz en un local, la cambiamos, si se taponan los baños, los destapamos, si se daña una chapa o se pierden las llaves prestamos los servicios de urgencia de apertura, es decir, prestamos soluciones de asistencia, reparación, blindaje, tecnologías en seguridad y construcción, entre otros. Además, contamos con clientes a nivel nacional en el segmento de soluciones de seguridad, también contamos con la confianza de clientes en el sector empresarial como grandes superficies y el sector bancario”, así va contado la historia de su emprendimiento Ricardo Sánchez. Hablamos con é en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue proveer servicios de mantenimiento locativo, pintura, fontanería, electricidad, cerrajería a las marcas que veíamos en los centros comerciales. En esa área hay muy pocas empresas enfocadas en ese segmento, todas buscan hacer obras y construcciones grandes, no ven el potencial del mantenimiento.

Con esto sobre la mesa creamos una forma de atención personalizada donde hay un equipo de analistas de operaciones, a cada uno se le asignan unos clientes, el cliente envía sus solicitudes al analista y él se encarga de coordinar las visitas técnicas y ejecuciones. La idea es que siempre sea el mismo analista quien lo atienda y lleve la trazabilidad de los servicios y estados de ejecución. Se podría utilizar una aplicación para que los clientes suban sus requerimientos, pero en este segmento es muy frío ese manejo, ya que en el momento de la ejecución puede suceder algún imprevisto. Buscamos que el cliente siempre esté informado de lo que está sucediendo para sacar adelante las ejecuciones, con este manejo hemos logrado que el cliente se sienta atendido en todo momento y sienta el acompañamiento de todo el equipo en sus instalaciones técnicas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comenzamos tres personas sentadas en el comedor de mi mamá (risas), luego fuimos de local en local ofreciendo los servicios y buscando los contactos de los departamentos de mantenimiento de cada marca, buscando quién nos diera la oportunidad de mostrar nuestra capacidad de atención. Fue un trabajo de unos seis meses, y así poco a poco nos fuimos haciendo un espacio en el segmento.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía $2.000.000 de una liquidación que me habían pagado de una, con eso constituimos la empresa y logramos hacer nuestros tres primeros servicios, hablamos con algunos proveedores para que sin conocernos nos dieran plazo de 20 días para pagarles mientras la facturas se vencían y nos pagaban, el dinero fue todo capital propio para convencer a las personas de que sí se les pagarían los servicios prestados. Hoy día esos proveedores llevan cinco años trabajando con instalaciones técnicas y son pieza clave de nuestro crecimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos viviendo en una era en la que todo está sistematizado, eso funciona muy bien, pero se ha perdido el contacto humano. Con nuestra forma de atención logramos que el cliente siempre tenga una voz al otro lado de la línea informándole y dándole tranquilidad de que su solicitud sí está siendo atendida y que su local y su marca están funcionando sin contratiempos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz y esta felicidad se ha logrado transmitir a nuestro equipo de operaciones. Hemos pasado por momentos difíciles, pero gracias a que sabemos que el negocio es sostenible y nos pone en una posición competitiva, seguimos adelante, creciendo y respaldando a nuestros clientes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, en los negocios cualquier posibilidad es viable, es un negocio atractivo y con una proyección bastante interesante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cuando comencé estaba totalmente convencido de lo que queríamos hacer y lograr, siento que gracias a eso logré ver las adversidades solo como algo que había que solucionar y seguir avanzando, entonces no sentí que fuera tan duro lograrlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí el sueño de ser independiente económicamente. Generar empleo es una sensación bastante gratificante y trabajar con marcas reconocidas y ver que somos sus aliados nos hace sentir orgullosos. Nos falta crecer, estamos en un segmento corporativo, queremos llegar a los hogares, pero con la misma calidez y atención, sin perder el contacto humano, ese es un reto bastante interesante.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos buscando inversión para crecer en el segmento corporativo y salir de una manera fuerte y organizada en el segmento hogar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, nuestros costos son controlados y logran ser competitivos en el sector, además atendemos gran cantidad de servicios con personal propio evitando la tercerización, esto hace que la utilidad se maximice y los costos sean más amigables.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, en los negocios todo es viable, la inversión es bienvenida siempre y cuando se mantenga y se cuide al equipo que ha estado en el crecimiento y mantengamos el factor humano como bandera para atender nuestros clientes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Considero que no hay algún error del cual me arrepienta, nuestro equipo siempre ha estado muy pendiente de riesgos potenciales y se ha logrado mitigar ese miedo, quizás ya con la experiencia adquirida optaría por siempre buscar capacitación y apoyo profesional, en este proyecto no fue fácil, comenzamos con recursos muy limitados y no pudimos enfocarnos en esa parte.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando tenía 20 años tenía un amigo que hacía y vendía collares artesanales, en ese momento ese era su proyecto de vida, siempre lo veía feliz, apasionado por lo que hacía, así en el día no lograra vender algo. Para él los días siempre eran buenos, así que se me quedó grabada esa actitud, y siempre intentaba ver más allá del momento en el que estábamos. Hoy en día somos amigos, él se dedica a otras cosas, pero siempre tiene la misma entrega y pasión por lo que hace. Es mi gran referente en la vida.

Me gusta seguir a las personas que tienen una meta definida, que siempre ven oportunidades, que no se quejan y que son capaces de empujar y guiar a los demás.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tuvimos muchos momentos difíciles, no nos llamaban, no nos aprobaban cotizaciones, así que eso nos permitió hacer una introspectiva y entender qué era lo que debíamos mejorar, lo hicimos y todo empezó a fluir, gracias a esa capacidad de autocrítica logramos no sentirnos fracasados o varados.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, no hacemos parte de alguna comunidad o grupo, tengo la fortuna de conocer a algunos de nuestros competidores y en algunos proyectos los hemos y nos han apoyado, nos gusta el fenómeno de competir, en este negocio cabemos todos, la competencia es buena y eso nos ayuda a mejorar continuamente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que hacemos es trascendente, en este negocio siempre hay algo por hacer, hay técnicas nuevas, proyectos retadores, este tramo es una locomotora de la economía por ende es trascendente lo que logramos hacer todos los involucrados, como lo decía anteriormente en este negocio hay espacio para los que se atreven a arriesgarse. Pienso que las nuevas generaciones pueden ver en mi emprendimiento una gran oportunidad de crecimiento y proyecto de vida, pero eso sí todos debes saber que este trabajo es exigente y desgastante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo más tranquilo, con más experiencia y liderazgo, apoyando a nuestro equipo desde un área más gerencial y desde la toma de decisiones. Como empresa nos veo participando activamente en varias líneas de la construcción, con un área enfocada en hogar fortalecida y unas unidades de negocio con reconocimiento en el mercado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido muy importante en todo el desarrollo de este proyecto. Mi mamá siempre ha estado pendiente de nosotros, ella nos ayudaba con el almuerzo y las onces cuando todavía no facturábamos; mis hermanos también han estado pendientes siempre de los proyectos y de los clientes para que todo salga bien, y por supuesto nuestros amigos han jugado un papel fundamental, nos han ayudado con el voz a voz o con cualquier arreglo que necesitáramos, cada uno ha sido una pieza vital para nosotros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si claro, todas estas vivencias, altibajos, días felices, momentos de frustración y orgullo hay que compartirlos, esta información debe ser entregada a todo aquel que tenga un proyecto de vida, deben saber que varios ya pasamos por ahí y que logramos salir adelante y que ellos también lo van a lograr.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo siempre ha jugado un papel clave en todo lo que hemos logrado, cada uno apoya la toma de decisiones acertadas para lograr cumplir con lo planeado. Está compuesto por Jheimy Escobar en el área administrativa, Ferney Escobar en el área de analistas y Javier Jaimes, amigo y compañero muy cercano en el área de coordinación. Tenemos a nuestro equipo técnico en Bogotá y ciudades principales, comprometidos y siempre disponibles para cumplirle a nuestros clientes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me caracterizo por ser diligente y ágil en la coordinación y programación de servicios, siempre estoy disponible para todos, tengo comunicación constante con nuestros clientes y colaboradores, esto refuerza a diario nuestro compromiso y le da tranquilidad a nuestros clientes de que siempre estamos pendientes de que su marca funcione sin inconvenientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a conocer las fortalezas y necesidades de las personas, cuando eres líder de un equipo de personas debes aprender a identificar sus situaciones, entender qué los motiva, qué los preocupa, para así lograr potenciarlas y obtener lo mejor de ellas, logrando estabilidad y disfrute en su trabajo.

