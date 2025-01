El santandereano que se reunió con la realeza española

De izquierda a derecha, Constantino Blandford, cacaotero panameño; la Reina Letizia, Ana Rodríguez, cacaotera y repostera de República Dominicana; y Marlon Ferreira, chocolatero colombiano y fundador de Maluwa Chocolate Company. Foto: Casa de S.M. El Rey

“Varios miles de esos pequeños emprendedores dedican su vida a cultivar cacao, que da trabajo a más de 200.000 personas en República Dominicana, en Colombia y en Panamá. Y de ahí vienen las personas que acabo de saludar y que son Ana, Marlon y Constantino, que nos van a contar ahora, enseguida, en una conversación, cómo han encontrado en el cacao el sustento para mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno”.

Las palabras son de la reina Leticia, de España, durante un encuentro que esta semana tuvo como protagonista a un colombiano, Marlon Ferreira, el creador de una compañía llamada Maluwa Chocolate Company, una “chocolatería de San Gil” que trabaja “directamente con productores de ocho departamentos” del Colombia, los capacitan y les compran “con prima de sobreprecio” para que ganen mejor por sus frutos. “Nosotros transformamos todo el cacao que nos llega de las diferentes regiones acá en San Gil y producimos barras de chocolate con impacto social, económico y ambiental”, dice Marlon a El Espectador.

De acuerdo con la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), quien organizó el evento y también invitó a los emprendedores, “el cacao representa una fuente de ingresos para muchas familias y se ha convertido en un motor de transformación social. Su producción en los países en donde está presente la Fundación empodera a las mujeres, ofrece oportunidades para el progreso educativo de las familias y genera más de 300.000 empleos directos. Además, ha sido un cultivo clave para que zonas afectadas por el conflicto colombiano, hayan empezado una transición hacia la paz; muchos productores han sustituido los cultivos de hoja de coca por los del “fruto de la paz”, el cacao".

El chocolatero colombiano hizo parte de un conversatorio en donde, junto con los otros dos emprendedores, contaron el valor que ha tenido el cacao para sus vidas y sus negocios. "Maluwa significa flor de cacao y hace referencia a eso, a que sin las flores la mayoría de las plantas no dan fruto, ¿cierto? Pero sin los productores una sociedad tampoco se mantiene y tampoco prospera. Es ahí donde desde Maluwa nosotros vemos el cacao no solamente como un fin, sino como un medio para poder generar desarrollo no solamente económico, sino desarrollo sostenible, trabajar con jóvenes, trabajar con mujeres, con comunidades, con diferentes personas y organizaciones que hacen parte de la cadena y que pueden fortalecer sus territorios", dice Marlon. En el encuentro habló del valor de trabajar con las nuevas generaciones, pues los jóvenes tienen la tarea de seguir el legado de sus padres, pero por convicción y no por obligación. El recambio generacional.

En entrevista con El Espectador, Marlon fue claro en su objetivo: “Nosotros queremos ser esa cara del chocolate colombiano, ser esos buenos representantes del chocolate, del cacao colombiano en el mundo y que podamos mostrar todo lo que tiene. Nosotros en nuestros empaques contamos también la historia que hay dentro de cada uno de ellos, todo el origen, con quién estamos trabajando, qué estamos haciendo, qué tipo de cacao hay, para que el cliente pueda percibir la calidad y sobre todo, que pueda tener confianza de que el chocolate que están consumiendo es trazable, es justo y pues de calidad. Entonces nos parece fundamental que estos detalles puedan percibirlos. Acá tenemos el mapa de Colombia con las cordilleras en 3D y lo que queremos es que se convierta en un souvenir, que cuando vengan extranjeros se puedan llevar barras de chocolate y no solamente se lleven tanto el producto, sino la historia, que se lleven el compromiso de que están comprando uno de los mejores chocolates del mundo”.

Marlon había sido el ganador, en el 2023, del premio a la Microempresa del Año, categoría ‘Joven Emprendedor’, organizado por BBVA Colombia y Bancamía, con el que se le reconoció su aporte como pequeño emprendimiento en el desarrollo de los territorios. “Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como la de Marlon, son pilares esenciales de la economía global. Representan el 90% de las empresas, generan el 70% del empleo mundial y aportan el 50% del PIB, según Naciones Unidas. En Colombia, las mipymes representan más del 99% del tejido productivo nacional, generan aproximadamente 79% del empleo y aportan 40% al Producto Interno Bruto (PIB)”, detalló Bancamía en un comunicado de prensa.

