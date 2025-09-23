La Mar Pacífico, el emprendimiento colombiano que se sirve en Neiva

Ella es María Fernanda Pérez, la emprendedora detrás de La Mar Pacífico. Foto: La Mar Pacífico

“La Mar Pacífico, es el emprendimiento al que di vida en homenaje a mi abuela. Hoy somos un equipo de 15 personas, entre cocineros, meseros, y colaboradores en las áreas administrativa y de marketing, que trabaja unido para brindar lo mejor del Pacífico en cada plato. Gracias a este esfuerzo conjunto, nos hemos consolidado como el restaurante número uno en Neiva especializado en comida de mar, siendo reconocidos no solo por nuestra propuesta gastronómica, sino también por la experiencia que ofrecemos a cada cliente que nos visita”.

Quien responde es María Fernanda Pérez España, la cofundadora de esta idea de negocio enfocada en la gastronomía colombiana. Aquí está su historia, relatada a través de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años. Estudié Derecho, pero mi vida profesional siempre ha estado ligada al mundo de las ventas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En plena pandemia, en 2020, nació la idea de crear un restaurante de comida de mar con esencia del Pacífico en la ciudad de Neiva. Un lugar elegante, pero con raíces auténticas. Decidimos hacer un recorrido por el Pacífico colombiano para conocer de cerca sus sabores y su esencia.

Queríamos que cada plato fuera tradicional y elaborado por chefs del Pacífico. Así nació La Mar Pacífico, un restaurante con el que rindo homenaje a mis raíces y a mi abuelita, a quien siempre vi trabajar en el mundo de la gastronomía.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con decisión y valentía. Analicé la oportunidad, me apoyé en mi esposo y mi familia, y dimos el salto de la idea a la acción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con ahorros personales y el apoyo de mi familia. Poco a poco, con trabajo constante y compromiso, hemos cumplido con cada obligación.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos llevando los sabores auténticos del Pacífico al Huila y creando un espacio donde la gente vive experiencias gastronómicas inolvidables.

6. ¿Soy feliz?

Sí, profundamente feliz, porque vivo de algo que amo y que está conectado con mis raíces.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. La Mar Pacífico es parte de nuestra vida y de nuestra historia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. Emprender requiere sacrificios, desvelos y mucha paciencia, sin embargo, cada reto ha valido la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido una gran parte, pero sigo soñando con crecer y llevar La Mar Pacífico a muchas más personas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir fortaleciendo nuestro restaurante y abrir nuevos caminos para expandirnos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tenemos un concepto gastronómico sólido que puede crecer en otras ciudades.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, prefiero buscar programas de fortalecimiento al emprendedor, como los ofrecidos por el estado, la Cámara de Comercio o el SENA.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de mis capacidades. Emprender me enseñó a confiar en mí misma.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuela, con su fuerza y valentía. Admiro profundamente a quienes logran emprender con propósito.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, hubo momentos difíciles, pero siempre recordaba de dónde vengo y seguía adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, la Cámara de Comercio del Huila y su programa de capacitación al emprendedor han sido fundamentales. Además, rodearme de otros emprendedores y de nuestros clientes fieles ha sido vital.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. Quiero que las nuevas generaciones vean que se puede soñar en grande desde lo local.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo liderando un restaurante referente a nivel nacional, con nuevas sedes que lleven la esencia del Pacífico a distintas ciudades.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi apoyo incondicional. Sin ellos, nada de esto habría sido posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, con todo el corazón. Compartir mi experiencia es una forma de agradecer y de aportar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es fundamental. Está conformado por cocineros, meseros y colaboradores que sienten este proyecto como propio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La autenticidad: traer los sabores del Pacífico con un toque elegante, sin perder la esencia familiar y cercana.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la valentía y la fe mueven montañas, y que con Dios, amor y constancia, los sueños sí se hacen realidad.

