Ella crea espacios formativos para mujeres a partir de la técnica crochet

Ella es Jennifer Llanos la emprendedora que encontró en sus manos la herramienta para exaltar las artesanías en Colombia y crear un vehículo de avance económico para otras mujeres del país. Foto: Cortesía Blü by Jennifer Llanos

“Nosotros no hacemos solos este emprendimiento con mi esposo, el compromiso y determinación diaria de varias personas hacen posible que todo pase. Trabajamos en equipo con mujeres tejedoras, que nos ayudan a crear esos muñequitos que tanto les gustan; Alexandra y su equipo fabrican el packaging al que nosotros le damos un toque personal; Nelly, nos hace las bolsitas en algodón; Huber nos provee las bolsitas de maíz compostables y biodegradables; Fernando, hace todas las cositas en madera que tenemos para nuestros clientes; Nancy, la mejor ilustradora del mundo, es la que nos ha hecho diseños divinos; Efraín hace magia para que nuestro taller se vea hermoso; la transportadora, se encarga de llevar sanas y salvas las cositas que las personas compran en nuestra tienda a sus casas; Viviana, imprime toda nuestra papelería Eco; Jeimy, se encarga de llenar los kits con todos nuestros productos. Este es el resultado del ingenio de emprendedores colombianos haciendo de Blü by Jennifer Llanos una realidad”.

Así va contando la historia de su emprendimiento Jennifer Llanos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y este fue el recorrido que nos hizo por su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, estudiante de Comunicación Social.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2019 mi idea fue hacer muñecos articulados tejidos a crochet. En ese momento no sabía tejer así que empecé a ver tutoriales en YouTube y aprendí de forma autodidacta. En su momento mi primer tejido fue un sonajero sencillo y mi primer muñeco “grande” fue un murciélago de la diseñadora de amigurumis Pica Pau. Ese personaje tenía las alas articuladas con alambre y podía moverlas.

Le presenté la idea a Artesanías de Colombia por medio del laboratorio de innovación que había en el municipio de Tenjo y les gustó, así que empecé a tejer más personajes y a formarme como artesana emprendedora con las capacitaciones que ellos ofrecían.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Como no sabía mucho sobre artesanía, tuve que capacitarme constantemente en esa área, aprender a cobrar el trabajo manual, sobre diseño de marca y de producto. Lo logré con capacitación constante, esfuerzo y aprendiendo a corregir mis errores.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tuve el apoyo económico de mi esposo quien vio que mi proyecto podría ser lucrativo y decidió invertir en mi idea de crear una marca de muñecos tejidos a crochet, que después se convertiría en un espacio formativo para mujeres y en una marca que importa los mejores insumos de tejido para personas apasionadas por lo que hacen con sus manos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Blü tenemos un alto compromiso con el cuidado del medio ambiente. Usamos materiales que son eco friendly, los materiales e insumos que importamos normalmente están certificados con sellos medioambientales y no utilizamos plástico en nuestros envíos. En el 2022 fuimos certificados como Negocio Verde de la CAR por nuestras buenas prácticas medioambientales.

Los productos que tejemos los hacemos con hilos provenientes de materia animal o vegetal ya que son biodegradables y de esta manera impactamos de manera positiva nuestro entorno.

Por otra parte, transmitimos nuestros conocimientos a otras mujeres que han creado sus propias iniciativas económicas a partir de nuestros talleres. Les damos las herramientas para que ellas se sientan importantes y que sepan que también pueden generar sus propios recursos económicos con el lindo trabajo de sus manos.

6. ¿Soy feliz?

Blü llegó a mi vida para cambiarla. En 2019 estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte, no le encontraba sentido a nada de lo que hacía. En este momento puedo decir que soy muy feliz, emprender me reta, me hace sentir útil para las personas me rodean y me siento plena transmitiendo mis conocimientos a otras mujeres ya que les puedo ayudar a creer en ellas mismas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no, aún es un bebé y necesita seguir aprendiendo para fortalecerse y valerse por él misma.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante, emprender es luchar contra las limitaciones mentales propias y las externas. En mi caso, ha sido más luchar contra mi propia mente que a veces me juega malas pasadas y me hace creer que no puedo lograrlo. Trabajo todos los días en mi crecimiento personal y en educar a mi mente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para mi los sueños son idealistas, en realidad yo lo veo más como una meta y como un propósito. Hasta el momento puedo decir que he logrado más de lo que me había propuesto y eso me hace feliz. Obviamente al paso que uno va cumpliendo sus propias expectativas, empiezan a llegar otras cosas dentro del proceso, así que mi meta a corto plazo es poder asistir a L’artigiano in fiera de Milán, Italia, y a mediano plazo abrir una tienda física, especializada en el oficio de tejeduría.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Fortalecernos como marca para ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Que las personas vean Blü, que sepan dónde está ubicado, qué hacen allí y que entiendan la importancia de este emprendimiento hecho por mujeres.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tiene muchas líneas de negocio y se puede gestionar desde la presencialidad hasta la virtualidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, creo que para llegar lejos hay que hacer alianzas estratégicas que aporten valor.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A emprender sin capacitarme con anterioridad. En el camino se aprende mucho, pero es mejor prepararse antes de iniciar esta linda trayectoria para tener bases fuertes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En cuanto a emprender de manera organizada me inspiró mi esposo, realmente lo admiro mucho es una persona muy organizada, esquemática que hace lo que dice y dice lo que hace. Él no tiene nada que ver con este mundo de la artesanía, ni del emprendimiento, pero tiene unos conocimientos impresionantes que ha compartido conmigo y me ha ayudado a implementarlos en mi idea de negocio, desde la parte organizacional y de gerencia.

En cuanto a quién me gustaría seguir, a toda mujer que logre sus objetivos, que es persistente y que no pasa por encima de nadie para lograr sus metas sino que lo hace con esfuerzo, sabiduría e inteligencia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. Importé productos que pensaba que iban a ser un furor, pero cuando los puse en venta me di cuenta que solo me gustaban a mi. Y sí, pensé tirar la toalla muchas veces porque sentía que hacía muchas cosas al mismo tiempo pero no veía los resultados, creo que esto es algo que nos pasa a muchos de los emprendedores que somos el todo de la empresa.

En esos momentos de crisis siempre me digo que lo voy a intentar una vez más, que voy a dar el todo por el todo una vez más y que si no funciona no pasa nada, porque sé que lo di todo para que funcionara, pero que tal vez ese no era mi momento. La vida necesitaba enseñarme algo más antes para lograr mis objetivos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por parte de Artesanías de Colombia he recibido mucho apoyo en mi emprendimiento, he accedido a varios de sus programas y pude diseñar y registrar mi marca en el 2019. En cuanto a comunidad, entre las mismas alumnas de Blü y otras tejedoras, hemos ido formándonos en las distintas áreas que debemos conocer para tener emprendimientos estables que perduren.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, lo que yo hago es un trabajo artesanal con un enfoque moderno, lo que lo hace llamativo para todas las edades, en especial para los niños. He tenido la oportunidad de enseñarles a muchos de ellos a tejer, bordar y quedan encantados; ya hay varios de ellos que han decidido tomarse más en serio este oficio de la tejeduría y han empezado a emprender con el apoyo y aprobación de sus padres.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como una mujer feliz de compartir sus conocimientos en distintos escenarios y con la craft shop más grande e importante de Latinoamérica, donde las personas podrán encontrar los mejores hilados y herramientas de tejido al alcance de sus manos y bolsillo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Crucial, sin el apoyo de ellos no hubiera podido emprender. Cuando uno empieza en su proyecto tiende a perder la noción de todo y desplaza a su familia para poder cumplir sus propias expectativas, pero con el tiempo uno se da cuenta que ese no es el camino porque el emprendimiento puede no funcionar y no debemos quedarnos sin nuestra familia. Así que mil gracias a ellos que siempre han estado ahí ,apoyándome y soportándome en mis días difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, ese es mi mayor sueño poder ayudar a otras mujeres a emprender, a que no comentan mis mismos errores y que cometan otros por su cuenta que también las hagan crecer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo definitivamente es mi familia y sin ellos no podría haber logrado lo que alcanzado hasta el momento. Sin ellos Blü no existiría ya que siempre han estado ahí para darme ánimo, para recordarme que sí puedo lograrlo y para escucharme en mis días más oscuros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo fielmente en el cuidado del medio ambiente y me he esforzado desde el primer día en el que existe Blü en que sea una marca respetuosa con el planeta, por esta razón me siento muy orgullosa de ser un: Negocio Verde de la CAR.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A esforzarme más, que siempre se puede hacer mejor, que no importa si no funciona porque puedo estar tranquila, di lo mejor de mi y sembré en muchas mujeres la semilla de emprender y de creer en ellas.

