Ella crea joyas que comunican a través de diseños funcionales y estéticos

Ella es Andrea Muñoz, la emprendedora detrás de Mawii. Foto: Cortesía Mawii

“Mawii nació como un proyecto de emprendimiento en el año 2018, fue concebido desde una iniciativa por resaltar los oficios tradicionales de joyería y tejido artesanal, para lograr que perduren en un mundo acelerado y tecnológico. Desde el inicio se ha buscado que mujeres en cualquier parte del mundo puedan lucir piezas exclusivas, dando a conocer el talento colombiano y el sello único que dejan joyeros y artesanos en cada creación.

Valoramos el trabajo de joyeros y artesanos de una manera justa, incluimos buenas prácticas para la reducción de desperdicios en los procesos de elaboración de las joyas.

En este momento la marca encuentra en nueve puntos de venta tipo concept store, boutique o multimarca a nivel nacional en Medellín, Cali, Bogotá, La Ceja y El Retiro. Actualmente generamos 15 empleos indirectos aproximadamente y dos directos. Hemos llegado a países como Hong Kong, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, ¡Y esperamos seguir creciendo!”, así empieza a contarnos su historia Andrea Muñoz en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y este fue el recorrido que nos dio por su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Ingeniería de Diseño de Producto

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de crear accesorios que integrarán técnicas ancestrales nace en 2018, inicié este proyecto con una prima, al principio nos enfocamos en resaltar el tejido, empezamos con muy bajo presupuesto comprando herrajes (la parte metálica de las joyas) existentes e implementando técnicas de tejidos que aprendimos de un artesano de Santa Elena.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Me faltaba un año de carrera cuando decidí iniciar esta idea para tener un ingreso extra, empezamos con lo que teníamos, nosotras mismas éramos las modelos, tomábamos las fotos, en ese momento Instagram nos ayudó a crecer y a empezar a tener ventas todos los meses.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi prima que fue mi socia inicial tenía un dinero con el que podíamos arrancar el proyecto. Cada una aportó $700.000, ella me prestó en ese momento mi parte y después, con lo que fuimos recibiendo, se la pagué. En el 2020 terminamos la sociedad, así que decidí hacer un préstamo familiar para comprarle su mitad, era eso o sacar nueva colección y seguir con todo lo que ya habíamos planeado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento enaltecemos los saberes ancestrales a través del trabajo de joyeros y artesanos en Medellín. Hemos construido una comunidad de clientes y personas que son conscientes de este aporte y de el propósito que tiene Mawii

6. ¿Soy feliz?

Si, me apasiona estar creando, cada colección es un reto de innovación, conceptualización, producción y comunicación y esto es lo que más me emociona.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El año pasado pertenecí al programa Épica de Inexmoda y con una mentora empecé a entender que eso podría pasar y que la misión del emprendedor es crear marcas que perduren en el tiempo, que sean escalables y en algún punto vendibles. En este momento no la vendería pero no me cierro a la posibilidad, somos seres cambiantes y en algún momento podría pensar en hacerlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender como ser empleado o independiente es todo un reto, al inicio fue muy duro porque debes hacer todo tú, a veces es frustrante y si quieres que tu empresa crezca, debes estar constantemente reinvirtiendo y esto implica sacrificios.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Pienso que los sueños no se cumplen, se van creando y trabajando. Hoy podría decir que trabajo en lo que un día soñé pero aún queda mucho camino por delante. Como empresa nos falta aún mucha organización y capital para poder llegar a donde queremos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento nos encontramos explorando diferentes procesos, materiales e ideas porque tenemos planeado el otro año darle un giro a la marca e innovar en producto. Además, estamos actualmente en un proyecto que permitirá a futuro la expansión de la marca al tener talleres propios para así generar meas empleos directos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, aún falta mucho camino por recorrer, tenemos marcas referentes que ya venden en retailers gigantes en diferentes países y han logrado colaboraciones increíbles, allá soñamos llegar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es algo que habría que analizar con detenimiento, no nos gustaría conseguir un socio que sea solo inversionista sino que también se involucre en los procesos de la empresa y aporte con sus conocimientos. En este momento estamos aplicando a un capital que ofrece el gobierno para abrir un punto físico, ese tipo de ayudas nos parecen ideales para apalancar el crecimiento de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo el proceso que hemos vivido ha sido necesario para estar donde hemos llegado hoy, algo que no repetiría si pudiera sería ser tan confiada con algunos proveedores, ferias y eventos, todo debe quedar por escrito y siempre se debe investigar muy bien antes de cualquier relación comercial para evitar estafas, robos o fraudes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchas mujeres de Colombia que ya tienen empresa como Catalina y Mariana de Agua Bendita, Daniela Salcedo, Paula Mendoza, y grandes diseñadoras que han llegado a muchos lugares en el mundo, a ellas las sigo y sueño llegar a donde ellas están.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En muchos momentos se presentan retos que te hacen pensar si deberías estar haciendo otra cosa, pero siempre que tengo esos pensamientos o pienso en “tirar la toalla” miro hasta donde he llegado hoy y se me pasa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, pertenezco a diferentes comunidades afines con el sector de la moda: Fashion Group International, comunidad de emprendedores de Inexmoda, Épica, Vístete de Colombia, Mujeres Cambiando la Moda entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, es algo que trasciende. Las técnicas artesanales con las que que trabajamos han pasado de generación en generación. Es una marca con propósito y coherente que comunica y se preocupa por causas sociales y medio ambientales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Mawii cómo una marca con presencia en las principales ciudades del mundo donde no solo se venden objetos de joyería sino un estilo de vida que busca vivir en armonía y contribuir al desarrollo sostenible del planeta.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos no podría haber llegado hasta donde estoy hoy, muchos me han ayudado con sus conocimientos, otros se han convertido en grandes clientes y fans de la marca. La familia y los amigos son esenciales, incluso, más que el capital.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, me encanta compartir el conocimiento que he adquirido en este tiempo, incluso en el Tik Tok de Mawii compartimos tips que nos han funcionado en este camino de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo en un inicio fueron mis papás y mis amigas más cercanas, en este momento cuento con un equipo diverso que me ayuda en temas de producción: dos talleres de joyeros y una pareja de artesanos, una persona que me ayuda con redes sociales, una agencia para el tema de página web y pauta y mi mamá que se encarga del tema de logística y apoyo en eventos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me encanta que las clientas me dicen que mi esencia está muy arraigada a lo que Mawii es hoy, me gustan los objetos con historia, bien curados, que tienen un trabajo impecable detrás. Lo que me diferencia del resto como emprendedora diría que es mi disciplina y paciencia para conseguir lo que me propongo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los aprendizajes son infinitos, pero lo que más me ha enseñado este proceso es que hay que disfrutarse cada paso, soñar en grande pero entendiendo que todo toma su tiempo.

