La psicóloga que diseña piezas inspiradas en la infancia de las niñas

“Empecé diseñando y haciendo los accesorios para mis hijas, y después para sus amigas. De ahí surgió la idea de lanzarme a vender formalmente. Adaptamos un espacio de mi casa para que se convirtiera en el taller de Miss Bee, desde donde nacieron las primeras flores de nuestro jardín. Empecé a vender por redes sociales, con muy buena aceptación. Asistía a los bazares y kermeses de colegios y clubes, y me ayudaba en el voz a voz de quienes conocían la marca. Esto siempre con el apoyo de mi esposo, que me acompañaba a cada una de las ferias y se quedaba con las niñas mientras yo creaba o iba a vender mis productos. Y por supuesto inspirada por mis hijas, que eran (y siguen siendo) mis mejores modelos.

En Miss Bee actualmente trabajamos 9 personas. Tenemos la capacidad de producir nuestros accesorios a gran volumen, lo que nos permite hacer envíos de manera inmediata, sin esperar varios días para su elaboración. Actualmente contamos con casi 10.000 seguidores en Instagram y esperamos seguir creciendo y dando a conocer día a día nuestra marca”, así comienza a narrar la historia de su negocio Carolina Cifuentes. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Carolina Cifuentes, tengo 40 años y soy psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en Psicología del Consumidor.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Miss Bee nació en el 2015, luego de varios años de búsqueda y auto descubrimiento. Mis pequeñas hijas ocupaban cada momento de mis días, pues había dejado a un lado mi ejercicio profesional para dedicarles tiempo de calidad. Esa pausa laboral me llevó a redescubrir mi pasión más grande: crear a partir de cero y utilizar mis manos para materializar todo lo que salía de mi imaginación.

Mi búsqueda constante de creación, unida a la necesidad de encontrar accesorios diferentes y hermosos para mis hijas, me llevaron a incursionar en el diseño de accesorios de pelo para ellas y para muchas niñas desde entonces.

Desde esa época Miss Bee elabora flores y moños en balacas, elásticos y hairclips para que se vean preciosas.

La abejita Miss Bee es una ilustración que creé en mi cuaderno de garabatos, luego de muchos intentos soñando con un personaje que se quedara en el corazón de todas las niñas. A Miss Bee la acompaña su mejor amiga y compañera de juegos. Esta pequeña se llama María, como mis tres hijas (María José, María Lucía y María Camila) y por supuesto está inspirada en ellas y su hermosa infancia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Miss Bee empezó con los primeros materiales que compré, y cada vez que iba vendiendo, reinvertía para poco a poco ir creciendo. En el 2019 decidí hacer una pausa con la marca, pues necesitaba dedicarle tiempo a mi bebé, y además tenía el sueño de investigar y mejorar nuestros productos tanto en materiales como en diseño. Luego llegó la pandemia y desafortunadamente tuvimos que posponer el regreso de Miss Bee. Este año, como familia, tomamos la decisión de invertir algunos ahorros y revivir la marca, ahora con nueva imagen, mejores materiales, exigente control de calidad y diseños originales. Como verás, siempre ha sido con nuestro propio capital, seguros de que la calidad y belleza del producto son un éxito.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado mucho! He podido hacer realidad mi sueño de crear sin límites y de manera constante. He logrado plasmar la inocencia de la infancia de mis hijas en un producto que ha tenido una acogida espectacular entre mamás, como yo. También he generado empleo y he podido devolver a la sociedad algo de lo mucho que me ha dado. Creo que los emprendedores no sólo debemos trabajar por hacer dinero o perpetuar un negocio, sino por crear empresa con la responsabilidad y sostenibilidad que hoy se requiere.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Cada flor, moño, diadema son mi felicidad y la de mi familia plasmada en un accesorio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería. Este año relanzamos la marca y estamos en esta nueva etapa edificando con mucha más fuerza sobre lo que ya habíamos construido. Tenemos mucho por hacer y queremos hacerlo nosotros.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cada día es un reto, como cualquier proyecto que empiezas. Es un reto administrar recursos que necesariamente deben darte una rentabilidad; es un desafío aprender de áreas que no manejaba cuando ejercía mi profesión, como de finanzas, inventarios, logística, y hoy por hoy de marketing digital. Pero creo que el principal reto es mantenernos vigentes y siempre estar creciendo, pues mi equipo y la demanda de nuestros productos así lo exigen.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, este es mi sueño cumplido. Me falta lograr que el mundo de Miss Bee (porque nuestra marca no son solo los accesorios sino todo lo que incluye el mundo de esta abejita, sus amigos, jardines, etc) sea reconocido y que todas las niñas quieran hacer parte de él.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue crecer. Desde ya estamos preparando nuevas colecciones que llegarán a otros segmentos y cubrirán otro tipo de necesidades de las mamás. Además les iremos presentando a las niñas que sigan a Miss Bee y usen nuestros accesorios, a los demás personajes de nuestro mágico jardín. A través de nuestra marca queremos mostrarle al mundo que sentimientos como la felicidad, el amor y la amistad son la fuerza más valiosa que existe y que todas estas emociones unidas son capaces de crear momentos maravillosos, instantes increíbles capaces de perdurar toda la vida.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Seguro sí en un futuro. Por ahora estamos volviendo a abrir las puertas de nuestro jardín, pero seguro en un tiempo estaremos con plantas de producción más grandes y puntos de venta en las principales ciudades.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No es algo que contemplemos hoy.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No dejaría de hacer nada. Como lo he hecho hasta hoy me tiene feliz, satisfecha y orgullosa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis hijas. Como te dije antes, estar con ellas y verlas en su día a día me llevó a diseñar mi primer accesorio y a ver esta oportunidad de negocio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El momento más difícil fue la pandemia, pues ya habíamos decidido retomar la marca y tuvimos que desistir. Sabíamos que en ese momento la gente no invertía porque debía estar pensando en cómo mantenerse seguros, y al estar encerrados los accesorios pasarían a un segundo plano. No “botamos la toalla”, pero sí entendimos que había que quedar en pausa para no fracasar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Te refieres a una incubadora de emprendimientos? si la respuesta es sí, no.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que trasciende. Hoy todos los que generamos empleo, así sean pocos para empezar, estamos impulsando el crecimiento del país. Eso a mí me da mucha satisfacción, pues siento que las personas que trabajan conmigo han mejorado su calidad de vida gracias a Miss Bee. Como lo dije antes, para mí trascender no es solo construir la marca y que esta permanezca por mucho tiempo, sino impactar positivamente a quienes me han ayudado a que exista.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una planta de producción por lo menos de 20 personas. Exportando a toda América e inclusive Europa, y posicionada como la diseñadora de accesorios más relevante para el segmento infantil.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi esposo y mis hijas han sido mi motor. Me han apoyado desde la primera flor que diseñé, y siempre me han acompañado en cada feria, proyecto, idea, etc. Mi esposo me impulsa, me motiva y me acompaña en todo, es mi asesor estratégico, además de ser el fan No. 1 de Miss Bee. Mis hijas son mi más grande inspiración, me dan ideas de nuevos diseños, les encanta hacer parte de los videos y fotos de Miss Bee y son mis modelos de cabecera.

Mis papás y mis hermanos constantemente me motivan a reinventarme y a perseguir mis sueños. Dos primos míos muy talentosos hacen parte de nuestro equipo de trabajo y su aporte es fundamental para el crecimiento de nuestra marca. El resto de mi familia también ha estado siempre. Mis primos, tíos, suegros, cuñados, todos. Siento su amor en cada post que comparten o recomendación que hacen. Eso me demuestra que tengo al mejor equipo conmigo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Disfruto mucho apoyar a quienes han empezado este camino y lo que pueda hacer por quienes estén emprendiendo como yo, lo hago feliz.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el mejor. Cada una de las personas que lo conforman son parte esencial del engranaje de Miss Bee y hacen que nuestra marca crezca y mejore cada día. Son personas sencillas, trabajadoras y comprometidas en su labor. La gran mayoría de mi equipo lo conforman mujeres con capacidades increíbles que realizan un excelente trabajo y tienen un gran corazón. Entre ellas hay artesanas colombianas muy talentosas, que fueron escogidas por su trabajo manual impecable y preciso, habilidades necesarias para replicar los diseños que nacen a diario en Miss Bee.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Miss Bee no sólo vende accesorios para niñas. Nosotros generamos una experiencia memorable, llena de ternura, amor, inocencia, y sobre todo alegría. Mezclamos la originalidad y la creatividad que nos caracterizan y las llevamos a la creación de las flores más lindas y únicas para adornar a miles de niñas.

Nuestro mundo Miss Bee es único y está pensado para llenar de felicidad a quien lo conoce. Cabe resaltar la dedicación para que cada accesorio tenga hasta el más mínimo detalle. Es una experiencia, desde cómo llega la caja, la nota que hacemos para la niña, la historia que hay detrás de nuestra abejita Miss Bee y sus amigos, así como las enseñanzas que darán sobre valores y conservación del ambiente. Todo tiene una razón de ser y es único. Nos diferenciamos por eso de los demás, porque no somos sólo flores y moños, sino toda un historia mágica y hermosa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hacer empresa no es sólo tener una idea, sino ejecutarla con muchos detalles que ni siquiera contemplabas. He tenido que aprender de administración, finanzas, logística, mercadeo, comercial, entre muchas otras áreas en las que no había tenido que trabajar. Pero es un aprendizaje delicioso porque se da mientras cumples tu sueño.

