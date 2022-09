Ella creó marcas de productos de cuidado personal que fortalecen el amor propio

Ella es Luisa Chimá, creadora de Kaba, D’luchi y La receta CBD. Foto: Cortesía

“Tenemos un impacto social muy positivo con todo lo que hacemos, creo que generar empleo como los que generamos nosotros es algo que va a trascender y que esperaría que sea como un precedente en mi compañía para que siempre se busque mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Además, impactamos las vidas de muchos emprendedores que a través de la distribución de nuestros productos también han mejorado su calidad de vida y generan empleo.

La empresa no sólo impacta la vida de los trabajadores, impacta la vida de nuestros clientes. Cada producto es desarrollado atendiendo una necesidad específica, y es muy gratificante recibir testimonios de nuestros clientes que dan fe sobre cómo los productos han impactado sus vidas y su autoestima.

Nuestros productos son desarrollados y pensados para que cuidarse más que una obligación sea una rutina de amor propio. Pensamos en todo.

Pero también impacta a las nuevas generaciones porque estamos mostrando que es posible crear empresas conscientes donde disminuir los índices de contaminación ambiental o generar condiciones dignas para los trabajadores, es posible”, estás son las palabras de Luisa Chimá, la emprendedora paisa creadora de tres marcas en el sector cosmético que pisa fuerte en el mercado. Nos contó su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y hoy nosotros se las contamos a ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Luisa Chimá, creadora de Kaba, D’luchi y La receta CBD. Tengo 32 años y estudié Derecho.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La verdad fue algo que Dios me puso en el camino. Yo estaba enfocada en hacer vestidos de baño porque me gustaba (aunque yo soy abogada y cuando empecé a hacer vestidos de baño apenas estaba estudiando derecho).

En medio del camino se me dio la oportunidad de incursionar en los cosméticos. La línea de sol (bronceadores y productos para el cuidado de la piel al exponerse al sol) fue el siguiente reto para la marca D’luchi pues era muy acorde a los vestidos de baño.

Poco a poco lo que inició como línea de sol se ha ido expandiendo, consolidando así tres marcas del sector cosmético enfocadas en el cuidado de la piel y productos para el cuidado capilar.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente, recibí un capital de 5 millones de pesos, gracias a mi mamá. En aquel momento lo utilicé para comprar los materiales de los primeros vestidos de baño.

Mi principal objetivo era ayudarme con los gastos universitarios y de mi día a día, así que en compañía de una persona que me ayudaba a coser, pude hacer algunos modelos que se convirtieron en mi primera colección de vestidos de baño.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicié la confección de vestidos de baño con un capital inicial de 5 millones de pesos como préstamo por parte de mi mamá. Por supuesto mis primeros clientes eran personas de mi circulo social. Sin embargo, ví que las personas quedaban encantadas con los diseños, así que inicialmente mi ganancia era reinvertida en materiales, lo que generó una ola de crecimiento que me permitió pagar el préstamo de mi mamá y dejar un sueldo para mí.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo que inició siendo un sueño de joven, se ha convertida en una empresa sólida y con planes de expansión.

Actualmente la empresa genera más de 100 empleados directos. Uno de los grandes objetivos de la empresa está encaminado a establecer políticas que generen condiciones laborales estables y de bienestar en todo su entorno, por este motivo ofrecemos un plan de incentivos adicionales.

Todos nuestros colaboradores tienen un seguro de vida y póliza de salud adicional a la EPS que paga la empresa. A partir de septiembre, con la inauguración de la nueva planta, el almuerzo lo proporcionará la empresa, al igual que el transporte y la lavandería. Tenemos líneas de crédito con 0% de interés para todos los empleados, tienen sesiones de bienestar.

Creo que lo más importante a la hora de resaltar estas iniciativas es que entre todos estamos construyendo país.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz. Siento que la vida real supera todos los sueños que tuve algún día, obviamente todos estos logros profesionales y económicos son muy importantes pero para mí lo mas importante y lo que más feliz me hace es mi familia.

Amo ser mamá, es lo que más disfruto de todas mis actividades, y amo tener una vida tranquila rodeada de las personas que amo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Uno no puede apegarse a nada material. Sé que me daría muy duro porque amo mi empresa, pero por la oferta adecuada lo vendería. Sin embargo, empezaría otro porque yo amo trabajar y no puedo estar quieta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre existe la duda de si debo emprender o no.

Emprender para mí fue salir de mi zona de confort, sólo que no imaginaba lo gratificante que sería. Es un camino lleno de retos, donde sólo la constancia y la confianza en ti pueden llevarte lejos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido todos mis sueños. Me falta viajar muchísimo con mis hijos pues si bien he viajado mucho sola, quiero recorrer el mundo al lado de ellos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Durante este mes de septiembre termina la construcción de nuestra nueva planta de producción. Es una planta de 5.000 metros ubicada en el oriente antioqueño donde tenemos procesos muy limpios para dejar la menos huella ambiental posible entre los que incluimos alimentación energética de la planta a través de paneles solares, y planta de tratamiento de aguas.

Sigue la expansión internacional de mis marcas, ampliar el portafolio de productos para cada una, aumentar los servicios de maquila a terceros en mi empresa, y seguir ampliando nuevas líneas de negocios en las que ya he incursionado como la construcción, criptomonedas, entre otros.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí lo es. Este sueño inició con la confección de vestidos de baños que luego se convirtió en una línea de sol completa para quienes disfrutan ir a la playa. Posteriormente creamos productos para el cuidado personal hecho con materiales de origen natural y lo mejor de todo, con mano de obra colombiana.

En nuestro laboratorio buscamos que la innovación sea uno de los elementos principales de la empresa, por eso constantemente estamos desarrollando nuevos productos que responda las necesidades de nuestros clientes.

Ahora estamos preparando el lanzamiento de la línea kids y expandir mucho la línea de la maquila que también es un mercado con mucho crecimiento.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No. No me gustan las sociedades porque he tenido malas experiencias en ese aspecto, no aceptaría socios ni inversionistas y es algo que tengo claro desde hace mucho tiempo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Si pudiera devolver el tiempo haría todo igual. No me arrepiento de nada. Las decisiones que he tomado (acertadas y desacertadas) me han traído hasta donde estoy ahora.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mucho mi mamá porque aunque ella no es emprendedora fue una mujer que tuvo muchas dificultades desde muy pequeña y nunca desistió, logró superarse y siempre me inculcó que yo debía ser una mujer independiente, que no dependiera de nadie.

Soy admiradora de los creadores de Rappi (Simón Borrero y Andrés Bilbao). No los conozco personalmente pero escucho todas sus entrevistas, podcast, videos que encuentro y siento que a través de lo que dejan ver en esas historias no solo son emprendedores exitosos sino personas con mucha integridad y eso me parece muy valioso.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido muchas caídas, pero no siento que haya fracasado. El éxito en gran parte es un estado mental y yo tengo un mindset muy poderoso, no hay nada que pueda tumbarme, siempre veo lo bueno de cada situación inclusive cuando el resto del mundo cree que no hay nada bueno por rescatar. Por esta razón no he pensado en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ningún tipo de comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como empresaria me gustaría seguir creciendo y generar mucho empleo. La expansión internacional como lo he mencionado, es vital para mí, por lo cual me veo como líder de una multinacional, rodeada de excelente profesionales que tengan la misma visión que yo y llevemos la empresa a otro nivel.

Como persona yo soy alguien muy familiar, siempre tuve una visión de “cómo quería ser de grande” y creo que se ha cumplido. Básicamente quiero viajar mucho acompañada de mi familia, dedicarle a mis hijos y a mi esposo tiempo de calidad, y tener una vida tranquila y feliz al lado de ellos. A eso he dedicado los últimos 5 años desde el primer embarazo y ha sido y seguirá siendo mi prioridad. Me encantaría tener dos hijos más (ya tengo dos) y poder tener un buen equilibrio entre el trabajo (que me encanta) y mi vida de mamá que me hace muy feliz.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos son mi principal motor. Ellos han sido un pilar fundamental en la construcción de Kaba, D’luchi y La Receta CBD, y definitivamente estoy muy agradecida de tenerlos a mi lado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. A nivel personal, mi principal objetivo es alentar a las emprendedoras y mostrarles que conseguir los sueños es posible. Motivarlas a no desistir, a luchar por todo aquello que desean, y darles tips desde mi experiencia que puedan ayudarles a evitar o afrontar algunos obstáculos. Me gusta también compartir cosas de mi vida personal porque todo es un equilibrio. Considero que deben conocer varias esferas porque detrás de las marcas y de la faceta de empresaria hay una mujer real con errores, y con preocupaciones como seguramente los tienen varios emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo hace parte fundamental de los logros y el crecimiento que hemos tenido como empresa.

Tengo un equipo de directivos que para mí, lo tienen todo. Son profesionales expertos y muy capacitados en cada área (desarrollos químicos, producción, logística, marketing, comercial, recursos humanos, entre otros).

Son muy talentosos y se han ganado mi confianza, por lo cual delegar cosas en ellos no es tan difícil y me da mucha tranquilidad contar con sus conocimientos para dirigir la empresa.

Algo que considero muy importante a la hora de emprender es conseguir el mejor equipo posible. Hay una frase que me gusta mucho y es “quien cree que un profesional es costoso, no sabe cuánto cuesta tener un incompetente”. Yo sé que pagar salarios a veces es muy difícil, pero al momento de delegar responsabilidades se debe contar con el mejor equipo posible para ver resultados.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi disciplina y determinación.

No todas las cosas que hago en mi vida las hago porque guste de ellas o me nazca hacerlas, las hago porque sé que son las acciones que me acercan a mis sueños y sé que si quiero llegar a la meta, tengo que hacer ciertos sacrificios.

Cuando tengo un objetivo en la cabeza no hay nadie que me lo pueda quitar, y hago todo lo humanamente posible para alcanzarlo, no puedo estar tranquila hasta conseguirlo.

Eso hace parte del mindset que mencionaba anteriormente; la determinación tan fuerte que me lleva a conseguir a través de la disciplina todo lo que me propongo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido la importancia de hacer algo que realmente te apasione a la hora de emprender.

Emprender es algo que acapara el 100% del tiempo y tienes que estar disponible 24/7 para el emprendimiento. Es posible que durante mucho tiempo trabajes prácticamente sin remuneración. Además, es algo a lo que le vas a dedicar tu vida, por lo cual debes hacer algo que te apasione. Piensa en algo que harías aunque no te pagaran, simplemente porque te gusta.

Sin embargo, cuando lo haces con amor y con dedicación, el crecimiento, las ventas y la expansión, vendrán en algún momento.

