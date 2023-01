Una marca de moda con propósito ecológico y social

Ella es Sara Ariza, la emprendedora detrás de la idea de negocio de moda: "Lumiere hoodies" Foto: Cortesía Sara Arizah

“Ser mujer me ha dado inspiración desde muchos ámbitos. Desde muy pequeña quise aportar a la sociedad colombiana con un producto que impactara desde el ámbito social, ambiental y económico, por eso fue que creé “Lumiere hoodies.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 22 años, estudió Jurisprudencia en la Universidad del Rosario con profundización en Emprendimiento y Nuevas Creaciones.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi emprendimiento nace en la mitad de la pandemia. En esa época no me hallaba, tenía una crisis existencial con mi carrera y no sabía si era para mi. De hecho, el nombre proviene de este tiempo en mi vida, Lumiere en español es luz y eso es lo que mi idea de negocio: pura luz, donde comienzo a plantearme qué es lo que más uso en mi día a día y cómo desde esa necesidad puedo aportar a la economía colombiana.

Es aquí donde nace el producto estrella de Lumiere: sus hoodies. Ahí casualmente me doy cuenta que en la mitad de la pandemia todos estaban en sus casas y solo querían usar ropa cómoda para estar en sus actividades diarias. Aquí es donde me pongo en la tarea de crear un producto 100% colombiano y ecológico vendiendo hoodies blancos, sin cordones y sin empaques.

Hoy en día manejamos más de 42 colores en 15 tallas y en 6 variaciones.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo parte de la disciplina, empecé aprendiendo de telas y componentes, después di el salto del ensayo y error, donde muchas prendas se rompían, se desteñían, entre otros errores que tuve que ir puliendo. Me dediqué a aprender de finanzas y administración, y a la vez lo conecté con las redes sociales que son la base de la comunidad que hemos creado con Lumiere.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cada vez que me preguntan sobre los comienzos de Lumiere, me enorgullece contestarla. En ese momento yo no tenía ningún ingreso, no tenía mesada, nada… Así que conseguí $200.000 que estaban destinados al regalo de cumpleaños de mi papá, me arriesgué y los invertí.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi emprendimiento está en un punto muy bueno, cada día hay más ideas, colecciones y colaboraciones que surgen. Estoy logrando cambiar la mentalidad de los colombianos, de pasar de comprar marcas que le hacen daño al ambiente a productos 100% colombianos amigables con el planeta, también, estoy cambiando esa errónea imagen de la moda y de la estética donde todo debe ser en tallas limitadas.

6. ¿Soy feliz?

Sí, hay días buenos y malos, es una ley del emprendedor aprender a gobernar las emociones, pero todos los emprendedores sabemos que cada paso por más pequeño que se vea para los demás es inmenso para nosotros, ya que cada quien sabe el esfuerzo que se ha hecho para crear y materializar. Pero sí, soy muy feliz con Lumiere.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí no fue difícil, es duro hacer eso a mi edad, eso sí. Muchas veces no salía, ni me veía con mis amigos o familia por estar trabajando por este sueño. Sin embargo, no podría definir ‘’duro’', es algo que me encanta hacer y en lo que trabajo día a día.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso de cumplir mi sueño, todos los días me surgen ideas para materializar, me encantaría crear una empresa que aporte mucho trabajo a las mujeres colombianas y llegar a cada esquina del mundo representando a Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero seguir innovando, trayendo productos 100% colombianos y ecológicos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, sueño con expandirme en toda Colombia y por el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, si la oportunidad se presenta, sería un “sí” rotundo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dedicarle tanta energía a clientes que no valen la pena. A medida que fui creciendo me di cuenta que siempre van a existir personas que van a amar lo que vendes y todo la historia que hay por detrás, así como otras que no la van a valorar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración más grande es mi familia, de ellos he aprendido la berraquera y lo resilientes que podemos ser. En un futuro me gustaría seguir a Daniela Valencia, no propiamente como una marca de streetwear, pero sí a trazar y dejar una huella de que en Colombia se puede progresar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, nunca, parte de emprender es no dejarse caer, pero la palabra fracaso en mi vocabulario y en mi día a día no están presentes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, las redes sociales han sido mi base. Con el tiempo, no solo son los clientes, he conocido personas inspiradoras, he hecho alianzas con empresas que me inspiran y he llegado a construir amistades de emprendedores que me han ayudado a crecer de una manera impresionante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, con mi emprendimiento quiero impactar a las nuevas generaciones promoviendo productos colombianos, apoyando a las mujeres, y lo más importante hacer impacto positivo con el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a mi empresa con varios puntos físicos, vendiendo muchos productos y de la mano de mujeres colombianas para que sigan siendo parte de este sueño.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

A ellos les debo mucho de lo que ha sido mi emprendimiento, fueron mis primeros compradores, quienes me ayudaron a ser mis modelos, incluso quienes se desvelaban conmigo empacando, rotulando y enviando.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, Lumiere no se hizo solo, y en lo personal me gusta ver a los demás, grandes, cumpliendo sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo fue mi familia en un comienzo, mi papá me aconsejaba, me enseñó a llevar mis finanzas, me trasladaba, madrugaba conmigo; mi mamá me ayudaba a bordar, a poner cordones y también me acompañaba a comprar las telas; mis amigos me enseñaron a usar redes sociales, al punto que tuve que delegar. De todo este proceso nació mi trabajo con mujeres cabeza de hogar, quienes hacen todo lo de corte y confección, también contamos con domiciliarios que llegan a varios puntos en Bogotá... solo tengo gratitud por todo y por todos. .

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona que piensa en los demás, y así lo implementé en mi emprendimiento. Ayudo a mujeres cabeza de hogar, al ambiente, hacemos donaciones y sacamos productos donde se ve reflejado todo esto. Soy seguidora de que todo lo que pensamos lo atraemos, por eso me mantengo positiva ante cualquier adversidad y siempre pongo por encima esta filosofía.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El éxito de emprender está en la disciplina y el amor. Amo lo que hago, cada paso que doy para mi es éxito, estoy demasiado orgullosa por quienes hacen parte de Lumiere y de mi, ellos se convirtieron en mi segunda familia.

Recuerdo cuando pasaba por momentos duros, preguntarme la misión que tenía en el mundo terrenal, y hoy creé un emprendimiento que con tan solo 22 años da trabajo, y ayuda a muchas personas. Lumiere para mí es una bendición, no solo es mi marca, es lo que le dio un anclaje a mi vida y el oficio que me dio a conocer a lo que estoy destinada en mi vida.

