Ella creó un negocio de suscripción literaria para niños de 3 a 8 años

Diana Gómez, emprendedora que le dio vida a Peek - a- Book una buena iniciativa para promover la lectura en los más pequeños de la casa. Foto: Cortesía Diana Gómez

“Peek a Book es una suscripción literaria mensual para niños entre 3 y 8 años, que busca incentivar el amor por la lectura en una etapa crucial para el desarrollo. Cada mes diseñamos una cajita lectora que contiene: un álbum ilustrado de tapa dura, dos actividades manuales diseñadas exclusivamente para cada libro y los materiales para realizarlas. Siempre seleccionamos los últimos lanzamientos o best sellers, y ponemos mucha atención en cada detalle con el propósito de llevarles el mejor contenido a nuestros pequeños lectores, desde el punto de vista de las historias, enseñanzas e ilustraciones”, así lo cuenta Diana Gómez, la creadora de un emprendimiento que trabaja en pro de los más pequeños de la casa y que desarrolla habilidades que nacen del hábito de la lectura.

Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó del emprendimiento que se ha convertido con el paso del tiempo en una herramienta pedagógica para los niños.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Diana Gómez, creadora de Peek a Book. Tengo 34 años y soy Administradora de Empresas de la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre me han encantado los libros infantiles. Sus historias, ilustraciones y la forma de abordar temas relevantes para el desarrollo de los niños. Con la llegada de mis tres hijos pude dar rienda suelta a este gusto y de esta experiencia con la lectura nació Peek a Book. Ver cómo anhelan nuestro momento de lectura cada noche, ser testigo de los aprendizajes que cada historia trae para ellos, y compartir la felicidad que sienten con cada libro nuevo que llega a casa, fue mí motivación absoluta para crear este proyecto. La idea surgió hace más de un año, pero se volvió realidad en septiembre del año pasado.

¿Qué es Peek a Book?

Es una suscripción literaria mensual para niños entre 3 y 8 años, que busca incentivar el amor por la lectura en una etapa crucial para el desarrollo. Cada mes diseñamos una cajita lectora que contiene: un álbum ilustrado de tapa dura, dos actividades manuales diseñadas exclusivamente para cada libro y los materiales para realizarlas. Siempre seleccionamos los últimos lanzamientos o best sellers, y ponemos mucha atención en cada detalle con el propósito de llevarles el mejor contenido a nuestros pequeños lectores, desde el punto de vista de historias, enseñanzas e ilustraciones.

Con nuestras cajitas lectoras no solo buscamos fomentar de manera divertida el hábito de la lectura en los niños, también queremos promover todos los beneficios que trae leer desde temprana edad para ellos, tales como: desarrollar la imaginación y la creatividad; adquirir nuevo vocabulario; desarrollar su personalidad; desarrollar su empatía; disminuir los problemas de concentración; y fortalecer los vínculos emocionales con aquellas personas con quienes comparten sus lecturas.

Adicionalmente, en Peek a Book queremos facilitar las herramientas a los padres para fomentar el hábito de la lectura en sus hijos, garantizándoles que mes a mes recibirán un libro con historias mágicas, atractivo para los niños, con actividades divertidas y que permitirán que se enamoren de la lectura. Todo esto sin necesidad de salir de casa, pues nosotros nos encargamos de poner en la puerta de sus casas cada mes una cajita lectora con excelente contenido garantizado.

¿Cómo funciona nuestra suscripción?

Tenemos 4 tipos de planes: mensual, trimestral, semestral y anual.

Las cajitas lectoras las entregamos los primeros 5 días hábiles de cada mes. Sin embargo si luego de estos días recibimos una nueva suscripción, hacemos el envío de la cajita del mes en curso inmediatamente. Cada mes entregamos el mismo contenido a todos nuestros suscriptores.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con decisión y dedicación. Plasmé la idea en un plan de negocios, el cual le presenté a mis papás y a mi esposo en repetidas ocasiones hasta llegar al producto final ideal, y con esto les pedí un préstamo para poder empezar oficialmente y volver mi proyecto una realidad.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi familia me prestó el dinero y con las ventas he ido pagando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Peek a Book busca incentivar el hábito de la lectura en los niños entre los 3 y los 8 años de una forma divertida, ya que este es un momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente.

Con mi emprendimiento no solo estoy logrando el objetivo de incentivar el amor por la lectura en los niños, sino que también les estoy brindando herramientas para desarrollar otros aspectos importantes en sus vidas como desarrollar la imaginación y creatividad, adquirir nuevo vocabulario, desarrollar su personalidad, desarrollar empatía, disminuir los problemas de concentración y crear vínculos emocionales con sus padres o cuidadores.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz. Me encanta Peek a Book, poder aportar un granito de arena para incentivar el amor por la lectura en los niños de una forma divertida. Me gozo la selección de cada libro, el desarrollo del contenido de cada cajita, el desarrollo del contenido que posteamos en nuestras redes, leerme mil veces cada libro para estar 100% segura de lo que vamos a enviar cada mes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre es un reto porque a diferencia de emplearse, es empezar de cero una idea donde hay que crear absolutamente todo: un concepto, la cadena de valor de principio a fin, estar al tanto de cada detalle y no dejar pasar nada. Adicionalmente en un principio tiene un sacrificio financiero, donde en vez de recibir unos ingresos fijos, hay que pensar en estrategias como reinvertir para poder seguir creciendo.

Hay días buenos, hay días con mucho estrés, pero siempre está la satisfacción de saber que estás sacando tu proyecto adelante y que estás trabajando y entregándolo todo por ver crecer tus sueños.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía tengo un gran camino por recorrer, sin embargo ver mi idea ya materializada y en marcha es una gran satisfacción.

No deje de leer: Con mensajería instantánea y desarrollo de software lograron que usted venda más

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue escalar mi idea y trabajar por crecer día a día. En los planes de Peek a Book está expandir próximamente nuestro portafolio a cajitas literarias para niños más pequeños, entre los 6 meses y los 3 años, adicionalmente estamos trabajando en tener una suscripción de cajitas bilingües en inglés.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si recibiría inversión para poder escalar la idea y poder llegar a mas niños, pero lo haría con la condición de que la marca nunca perdiera su espíritu.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dilatar la decisión de emprender. Lanzarse al ruedo da miedo porque siempre te preguntas si tu idea realmente funcionará, y la única forma de darte cuenta de esto es hacerla realidad e ir aprendiendo por el camino.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración son mis hijos: Jerónimo de 7 años, Martina de 4 años y Olivia de 2 años. A los 3 les encanta leer. Nuestra rutina de la noche siempre está acompañada de un libro y en muchas ocasiones de más de uno. Ver su emoción cuando vamos a leer un libro nuevo, como cada historia es un mundo diferente para ellos, como cada uno por su edad puede darle un enfoque diferente a cada historia, como se ríen con lo que leemos, como les encanta preguntar todo lo que ven, como quieren pintar lo que les gustó de cada historia y como el momento de la lectura es un momento de conexión muy especial con ellos, es mi inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Un niño que desarrolla el hábito de la lectura desde pequeño, es un niño que cuando crezca y sea un adulto muy seguramente continuara haciéndolo, y lo más probable es que quiera replicar este amor por la lectura en sus hijos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Peek a Book creciendo, escalando y llegando a muchos pequeños con líneas de productos para niños de 6 meses a 3 años, de 4 a 8 años, de 9 a 12 años, con cajitas en español e ingles.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia juega un papel fundamental. Gracias a su apoyo logré aventurarme a sacar esta idea adelante y fortalecerla cada día. No solo hablo en términos económicos: ellos han sido mi apoyo incondicional, escuchando mi idea y ayudándome a desarrollarla, con su tiempo, con el diseño de actividades y contenido, incluso con su ayuda armando cajitas para hacer envíos hasta altas horas de la noche.

Tengo una muy buena amiga que es una excelente diseñadora y ella ha sido un gran apoyo para consolidar la imagen de la marca. Desde el principio entendió el concepto, entendió qué quería de la marca y cómo la visualizaba, gracias a ella Peek a Book tiene una imagen de marca que me encanta y logra reflejar nuestros valores.

No deje de leer: Una tienda de ilustraciones que cuenta la historia de Colombia a través del arte

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Absolutamente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo juega un papel fundamental en el éxito de Peek a Book, pues gracias a ellos esta idea se ha logrado consolidar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Peek a Book, no es una suscripción literaria mensual en la que cada mes solo recibes un libro y ya. Nosotros desarrollamos actividades de manualidades para cada libro, con las que buscamos reforzar la lectura de una forma divertida. Leer desarrolla la imaginación y creatividad, así que buscamos explorar esto a través de las actividades qué proponemos.

Nuestro sello personal es que nuestros pequeños lectores al abrir sus cajitas cada mes, lo hacen llenos de expectativa y emoción de saber que no solo recibirán un libro, sino que también podrán disfrutar de actividades manuales muy divertidas.

Adicionalmente en la primera cajita que reciben nuestros suscriptores les enviamos un pasaporte lector. En él pueden llevar un registro de sus lecturas de una forma simple y divertida. El pasaporte esta diseñado para que los niños los pinten a su gusto, dibujen lo que mas les gustó de cada libro y puedan coleccionar un sticker que reciben cada mes con cada libro.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendió a ser perseverante y a ser tolerante con la frustración, pues hay cosas que no llegan tan rápido como uno espera. He aprendido a ser estratégica, a cuidar mucho los detalles, a trabajar por un desarrollo de marca integral, pues la marca no es solo enviar libros en una caja y ya. La marca es un conjunto de cosas entre producto, imagen, calidad y precio que deben estar totalmente alineados para funcionar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).