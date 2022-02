Ella creó una comunidad que acompaña a madres y padres en sus procesos de crianza

Tatiana Londoño es la creadora de 'mamá contigo', un emprendimiento que se convierte en una guía práctica para la crianza de los niños. Foto: Cortesía Tatiana Londoño

“Empecé creando un blog en Instagram y YouTube llamado mamá contigo para hablar de maternidad y crianza y fue teniendo acogida, así que poco a poco sentí la necesidad de estudiar para acompañar a mi hija y a esas familias que me seguían. En el año 2018 con la llegada de Miranda, mi hija menor, nació la tienda de mamá contigo, en dónde consolidó todos los productos que me han servido en mí maternidad y que quiero recomendar”, así nació la idea de negocio de Tatiana Londoño, una colombiana que ha hecho de su experiencia como mamá, una guía práctica y didáctica para acompañar a los padres de familia en la etapa de crianza de los más pequeños de la casa.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Londoño habla de cómo ha logrado impactar diferentes hogares a través de talleres dirigidos y la importancia de su tienda virtual con libros y juegos que aportan a la crianza responsable.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, soy Comunicadora, gráfica publicitaria, especialista en mercadeo y la maternidad me llevó a especializarme en Inteligencia emocional en la universidad de La Rioja en España, certificarme en Disciplina Positiva. Soy Yomu coach y facilitadora en técnicas de liberación emocional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre quise ser mamá y me independicé para poder manejar mis tiempos a la hora de serlo. El proyecto inicial era de eventos, su nombre era Frika-Loka, pero la llegada de Paulina 3 años después, me cambió todo. Empecé creando un blog en Instagram y YouTube llamado mamá Contigo para hablar de maternidad y crianza y fue teniendo acogida, así que poco a poco sentí la necesidad de estudiar para acompañar a mi hija y a esas familias que me seguían.

En el año 2018 con la llegada de Miranda mi hija menor, desaparece Frika-Loka y nace la tienda de mamá contigo, en dónde consolidó todos los productos que me han servido en mí maternidad y que quiero recomendar.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero proyectándome, luego planeando y por último con muchas disciplina. No es fácil cuando quieres ser mamá presente y quieres ser emprendedora porque el tiempo es limitado. Pero al ser mamá, nació en mi una fuerza increíble que me llevaron a crear, trasnochar, soñar y hacerlo realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hemos crecido poco a poco con recursos propios, durante 7 años solo tuvimos un producto en nuestro portafolio y hoy tenemos más de 200, la mayoría son de emprendedores colombianos y nos han permitido tener productos en consignación. Pero hoy, ya vemos la necesidad de ir a un nivel mayor, somos un equipo de 2 personas y no damos a basto, lo cual limita la posibilidad de crecimiento. La falta de capital de trabajo, han sido nuestro mayor limitante para lograr esas metas que tenemos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Como mamá, poder ser dueña del tiempo y tener la posibilidad de estar con las niñas y acompañarlas en muchos momentos no tiene precio.

Como profesional, la satisfacción de cumplir metas y sueños, sentirme productiva y dar un ejemplo a mis hijas en ese sentido.

Y como individuo, la alegría de poder aportar un granito de arena a las familias y por lo tanto a las nuevas generaciones. Estoy convencida que los grandes cambios vienen desde casa y si llegamos ahí, pues me siento feliz de aportar a nuestra sociedad.

6. ¿Soy feliz?

Si, es un camino con retos, pero que vale la pena recorrer.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En su totalidad no, amo lo que es, lo que se ha construido con ella y sueño el resto de mi vida cumpliendo sueños a partir de ella. Pero no descartaría tener un socio capitalista que me ayude a crecer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una montaña rusa, en dónde te encuentras con momentos de gloria y otros muy negros. No es fácil, pero lograr sobrepasar esos momentos difíciles son los que nos llevan a la cima y a disfrutar cada vez este proceso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Voy en el camino, he logrado muchas metas, pero todavía me faltan algunos proyectos y resultados para decir que el sueño está cumplido.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue crecer, llevar a Mamá contigo a otro nivel. Crear más productos propios y llegar a muchas más familias.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, ahí están puestas las miradas en estos próximos años.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estoy buscando recursos a través de concursos para emprendedores. No estoy cerrada a tener un inversionista o socio capitalista, pero para mí es fundamental no perder la esencia de la empresa y la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Mezclar el dinero familiar con el negocio y demorarme tanto en buscar recursos para crecer por miedo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En realidad no tengo un referente puntual, podría decir que mis hijas son mi inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya fracasado, pero si pensé en tirar la toalla muchas veces, las cuarentenas en pandemia no fueron fáciles y a veces quisiera resultados más rápidos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, estoy en el grupo de Mompreneurs, una comunidad que como su nombre lo dice apoya a las mamás emprendedoras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, Mamá contigo acompaña desde la crianza respetuosa, eso sin duda impacta no solo a las familias, sino también a las próximas generaciones. ¿Se imaginan que las nuevas generaciones se enfocarán en la búsqueda de soluciones en lugar de la violencia, la rabia y la frustración? ¿Qué el respeto no sea aprendido por miedo, sino como una habilidad social, fuera la base de todas las relaciones? Creo que sí estamos impactando.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo viajando y compartiendo en muchos países el mundo de la disciplina positiva y la crianza respetuosa. Veo una tienda más automatizada que pueda llegar a más lugares.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Su papel es fundamental, mi familia es la razón de ser de este proyecto y su apoyo ha sido total. Mis amigos siempre han estado ahí para acompañarnos y apoyarnos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí claro, me encanta compartir mis experiencias y si puedo hacerle el camino más fácil a los demás maravilloso. Eso lo hacemos mucho en la comunidad de Mompreneurs.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como les contaba, somos 2 personas en el equipo de mamá contigo. Hoy me acompaña Lina, una de mis mejores amigas, ella es la encargada de toda la parte de servicio al cliente y logística, también me apoya con algunas tareas administrativas. Y mi esposo es el financiero y contador, quien de manera outsourcing me ayuda con esta parte.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Acompañar desde la experiencia real de la maternidad, recomendar lo que me ha servido, contarles mis errores, buscar herramientas para acompañar a mis hijas y a partir de ahí compartirlas con otras familias.

23. Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se materializan a partir de la disciplina, que no todo es fácil, pero que esas dificultades se convierten en oportunidades de mejora, que es mejor trabajar en equipo y qué hay que tener fe.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).