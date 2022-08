Ella creó una linea de alimentos que promueve la alimentación saludable

Ella es Candelaria Sierra, la emprendedora detrás de la idea de negocio gastronómico "Recetas de la abuela". Foto: Cortesía

“Mi emprendimiento no es solamente escalable sino que tiene mucho futuro. Estamos hablando de productos sanos para mejorar nuestro rendimiento como seres humanos, lo cual es una solución ante la preocupación de las personas y del gobierno por prevenir enfermedades a través de productos amigables con el cuerpo.

Hay estudios que muestran que los colombianos que quieren bajar de peso. El 57% quiere hacerlo cambiando su dieta y el 84% busca alternativas alimenticias con componentes locales, naturales y orgánicos. De ahí que según Nielsen, 7 de cada 10 personas quieren más productos saludables en el mercado con ingredientes completamente naturales”, esta fue una de las motivaciones de Candelaria Sierra para sacar adelante su idea de negocio. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así conocimos un emprendimiento que le apuesta 100% a promover hábitos saludables de alimentación sin disfrutar la multiplicidad de sabores que ofrece la comida.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

47 años, Administración de empresas con especialización en Gerencia de Empresas Comerciales y maestría en Marketing.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de crear Recetas de la Abuela, se empieza a formar en mis primeros años de casada en los que viví en casa de mi suegra, Helena Jaar de Tarud, de padres palestinos. Allí aprendí el arte de cocinar, una de las actividades que más me apasionan.

Consciente de la relación que hay entre alimentación y salud, buscando placeres simples, guardando siempre un equilibrio entre el buen sabor y lo saludable, desarrollamos una línea de alimentos tomando como base la comida tradicional, productos de la región y desarrollamos un menú variado, nutritivo, sin conservantes, ni preservativos, ademas pensando en tener una opción para cada en cada momento del día: arepas de yuca, cayeye y chía con linaza; cremas y sopas con un sabor casero con una mezcla de vegetales y legumbres ofreciendo una variedad de sabores que podrás tener lista en 5 minutos con solo calentar y servir; hummus combinación de garbanzos naturales, con diferentes sabores como berenjena y pimentón; falafel; burger y kibves los cuales puedes preparar en casa de manera rápidas y fácil, al mismo tiempo que son ricos y nutritivos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Como mi suegra, Helena Jaar de Tarud, había escrito cuatro libros y empezamos a comercializar este producto. Las mismas personas que compraban los libros nos preguntaban si teníamos productos para consumo, creados por Doña Helena. Así fue como empezamos a producir, orientados por la chef los productos que anteriormente te mencioné.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Lo que el negocio ha ido produciendo, lo hemos invertido en mejorar los procesos de producción.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Posicionar un concepto de comida nutritiva y de rápida y fácil de preparación. Productos saludables y saciantes, que gusten al consumidor. Actualmente estamos generando ingresos para 4 familias y estamos cambiando el concepto de que comer sano es difícil y aburrido.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad se construye momento a momento. Me gusta lo que hago, lo disfruto y vivo cada día plenamente, en compañía de mi esposo y mi hijo, con quienes comparto todos los momentos del día a día de manera apasionada, porque tenemos un lema en la familia: “lo que sucede siempre es lo mejor porque trae consigo un aprendizaje para mejorar y crecer como personas”.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Se analizaría en su momento la propuesta económica. Siempre estoy dispuesta a escuchar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Todo proceso en la vida tiene sus obstáculos, que son a la vez la oportunidad para crecer. Cada día es un nuevo reto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Tras 27 años de experiencia en multinacionales en el área de consumo masivo, decidí dar un giro a mi carrera y materializar esta idea que había nacido años atrás, desarrollar una opción diferente en el mercado enfocada en la alimentación saludable.

Afortunadamente, siempre faltan cosas por hacer y cada nuevo día es una oportunidad para desarrollarme personal y profesionalmente. La meta es el infinito.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Consolidar este emprendimiento requiere de mucho trabajo. Estamos en este proceso.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

No solo es escalable sino de mucho futuro. Estamos hablando de productos sanos para mejorar nuestro rendimiento como seres humanos, lo cual es una solución ante la preocupación de las personas y del gobierno por prevenir enfermedades a través de productos amigables con el cuerpo.

Hay estudios que muestran que los colombianos que quieren bajar de peso. El 57% quiere hacerlo cambiando su dieta y el 84% buscan alternativas alimenticias con componentes locales, naturales y orgánicos. De ahí que según Nielsen, 7 de cada 10 personas quieren más productos saludables en el mercado con ingredientes completamente naturales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay que analizarla. Como les comenté anteriormente, cada propuesta debe ser tenida en cuenta, analizada y puesta a consideración de los que me rodean en este proyecto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que he realizado ha servido para llegar hasta donde he llegado. Volvería a realizar lo mismo para ser lo que soy hoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi suegra. Estar cerca de ella me permitió cultivar el amor por la cocina lo que me llevó a identificar la importancia de alimentar a mi familia con productos naturales, nutritivos y saludables; y mi hijo a quien siempre quiero alimentar con lo mejor.

Me gustaría seguir mis intuiciones.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso para mi no existe. Todo son experiencias que son aprendizajes permanentes. No he pensado jamás en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, trabajamos de la mano de:

- Centro de emprendimiento de la Universidad del Norte, con quienes nos hemos capacitado en temas de sensibilización y cultura emprendedora e investigación de mercado

- Centro de transformación digital empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla, con quienes trabajamos en el plan de transformación digital básico para innovar y soluciones TIC.

- Unidad de apoyo al empresario de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla en la organización del modelo de negocio para el crecimiento comercial.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Esta clase de productos tiene mucha acogida entre las personas jóvenes, que serán los consumidores del futuro y ya lo están siendo en el presente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo una empresa consolidada y queremos que en la casa de cada persona nuestros productos tengan un espacio. Queremos ser los líderes en el consumo de alimentos saludables y fáciles de preparar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha creído en el proyecto. Todos estamos involucrados. Los amigos nos aconsejan y no apoyan con sus comentarios y la manera como podemos crecer, ademas del boca a boca que nos ha servido para incrementar nuestra base de consumidores y clientes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Así como nos han ayudado muchas personas, queremos servir de inspiración y de consejeros para que otros también se atrevan. El camino tiene de toda clase de experiencias, todas muy positivas en el proceso de aprendizaje.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposo es un comunicador y estratega de imagen. Nos ha ayudado en todo lo relacionado con este segmento; mi hijo prueba los productos y asume el rol de cliente; mi hermano es la mano derecha en todo este proceso y mi madre interviene en el proceso de elaboración de los productos. Y el gran apoyo es el de mi suegra, que actualmente tiene 96 años, creadora de todos los productos y consejera permanente.

Somos un equipo de personas inspiradas en una filosofía ligada a la sabiduría de mi suegra y mi conocimiento del mercado, con el propósito de impactar en la sociedad a través de una línea de alimentos saludables y sin conservantes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La promesa de valor un producto nutritivo y divertido, sin aditivos, ni conservantes. Nos diferencia del resto la variedad, sazón tradicional y nuestro servicio al cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Recuerdo el comentario que me hizo una amiga: “Candelaria a ti si te gusta estudiar, desde que te conozco estás estudiando (colegio, universidad, especialización, maestría, idioma, etc.). Cuento esta anécdota para mostrar que en mi vida he vivido en un proceso de permanente aprendizaje. Aprender, desaprender, hacer, esperar, ser ágil, hacer alianzas y adaptar el paso al ritmo que corresponda en cada momento.

