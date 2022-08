Ella le da una segunda oportunidad a la ropa a través de arte hecho a mano

Una idea de negocio que promueve el arte manual en prendas de vestir. Foto: Cortesía

"Hasta el momento no he sentido alguna situación como fracaso absoluto, pienso que de todos los errores que he cometido al emprender, he aprendido muchísimo más que de los aciertos, y sí he pensado muchísimas veces en tirar la toalla...la verdad es que no estoy segura de que ese pensamiento alguna vez se vaya, por eso trato de concentrarme en el siguiente paso, porque pensar en el futuro puede ser paralizante y abrumador y no sacaría nada pensando en todo lo que me falta todavía", así va contando su historia en el mundo del emprendimiento María Paula Polo, la diseñadora de modas que encontró en sus destrezas manuales, la oportunidad de transformar prendas de vestir.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años y estudié Diseño de Modas en Lasalle College Bogotá.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Intervenir prendas pintadas a mano, nació en el 2020 a raíz de la pandemia. Me quedé sin trabajo y encontré en este arte una forma de crear empresa en Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé pintando mi propia ropa, luego chaquetas de mis amigas, con el tiempo mi familia me apoyó y pude comprar chaquetas de jean para pintarlas y venderlas por Instagram.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con mis ahorros y un préstamo de mi familia que todavía estoy pagando con las ventas de las chaquetas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando darle vida a mis dibujos y que las personas los pueden llevar todos los días en sus prendas. Pienso que estoy cambiando la forma de consumir ropa, pues estas chaquetas se vuelven un tesoro, también las alargo y les doy una nueva vida, haciendo que mis clientes las vuelvan a usar.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz cada que puedo pintar, es lo que más me mueve de emprender, tener la posibilidad de crear.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, pienso que todavía me queda mucho por explorar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido difícil, requiere de mucha disciplina y esfuerzo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo poco a poco, me hace falta muchísimo, pero procuro enfocarme en el día a día, cada paso me acerca más a lo que quiero.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo y aprendiendo, siento que mi meta es llevar mis dibujos no solo a chaquetas, quisiera poder plasmar mi arte en la mayor cantidad de superficies y productos posibles.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, creo que esto apenas es el comienzo. La industria de la moda está en constante movimiento.

11. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si claro, si significa que mi empresa puede expandirse, la respuesta siempre será sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Bordar todas las chaquetas yo sola, es demasiado trabajo y me dio tendinitis, ahora busco bordadoras que me ayuden con este arte.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la posibilidad de crear libremente, y veo como una inspiración y un modelo a seguir a Michelle Obama.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento no he sentido alguna situación como fracaso absoluto, pienso que de todos los errores que he cometido al emprender, he aprendido muchísimo más que de los aciertos, y sí he pensado muchísimas veces en tirar la toalla, y la verdad es que no estoy segura de que ese pensamiento alguna vez se vaya, por eso trato de concentrarme en el siguiente paso, porque pensar en el futuro puede ser paralizante y abrumador y no haría nada de pensar en todo lo que me falta.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Trato de participar en todas las actividades que desarrolla la Cámara de Comercio de Bogotá.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si creo que cualquier persona que se atreve a perseguir sus sueños genera un impacto a en todo lo que lo rodea.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con mi emprendimiento más establecido, ojalá ya generando empleo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado el papel más importante, han sido un pilar fundamental, sin su apoyo y confianza en mí nada de esto sería posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encantaría poder ayudar a otros con lo que yo he ido aprendiendo en el camino, si todos nos apoyáramos sería más fácil.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por el momento no tengo un equipo como tal, pero si aliados como las chicas que me ayudan a bordar o los talleres que confeccionan las chaquetas, juegan un papel importante ya que me facilitan la materia prima y me ayudan con todo el proceso artesanal que implica bordar a mano.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pienso que mi sello personal como marca es todo el trabajo manual que hay detrás de cada pieza, además que al pintarlo yo a mano tiene toda mi esencia, es un trabajo muy reflexivo y personal, cada chaqueta tiene un pedazo de mí.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que para emprender se necesita mucha disciplina, perseverancia y tolerancia a la frustración, mucha paciencia para entender que la mayoría de las veces las cosas no salen como uno quisiera o planea, pero que de todo se aprende, y que poco a poco se van viendo los frutos de todo el trabajo y el amor que uno le pone a su empresa.

