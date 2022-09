Ella creó una marca de arte comestible inspirada en la repostería tradicional

Ella es Carolina Mejia Silva, la emprendedora detrás de Boreal. Foto: Cortesía

“Emprender ha sido la mejor decisión de mi vida y me ha demostrado que si hay amor, perseverancia, esfuerzo y un objetivo claro todo es posible. En estos 4 años de historia hemos pasado por 3 locales que nos han visto crecer, hemos podido entregar más de 30.000 cajitas llenas de magia y muchos sueños.

Pasamos de hacer entregas únicamente en Medellín a realizar envíos nacionales de la mayoría de nuestros productos. Nuestro modelo de negocio nos permitió adaptarnos fácilmente a los cambios que vinieron con la pandemia y logramos desde este momento triplicar nuestras ventas. Cada año llegan nuevas personas a completar nuestro equipo y trabajamos todos los días para que esta familia siga creciendo”, estas son las palabras de Carolina Mejía, la emprendedora que se inspiró en su abuela para llevar a otro nivel su marca de repostería en el mercado gastronómico. Ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta es su historia:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Carolina Mejía Silva, tengo 31 años y estudié Ingeniería de Diseño de Producto con énfasis en Mercadeo en la Universidad Eafit en Medellín.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Crecí viendo a mi abuelita hacer bizcochos para novias y creo que desde ese momento me enamoré de la repostería. A lo largo de la carrera, me di cuenta que mi sueño de vida era tener un proyecto en el que pudiera unir las dos cosas que me encendían el alma: el diseño y la repostería.

Empecé vendiendo brownies y galletas de mantequilla y nueces en la universidad, a la familia y los amigos. Cuando me gradué de la Universidad, me fui para Italia 3 meses básicamente de tour gastronómico, visité varios países en los que me pude llenar de ideas, inspiración y visité lugares increíbles en los que pude empezar a aterrizar esa idea de proyecto que venía rondando en mi cabeza.

Volví a Colombia y trabajé durante 5 años en mercadeo y manejo de marcas. Esta experiencia indudablemente me enseñó muchísimo y me preparó para la creación de mi marca. Finalmente, en 2018 decidí aventurarme a este camino de emprender en lo que más me apasionaba y ahí empezó nuestra historia oficialmente.

Cree una repostería con la soñé por muchos años. En la que más allá de un postre, vendemos experiencias y buscamos despertar emociones a través del diseño, los empaques, la fotografía y estética. Creamos una marca en la que trabajamos siempre por llegar a ustedes con arte comestible.

Actualmente tenemos nuestro taller de producción en Medellín y contamos con envíos nacionales de la mayoría de nuestras cajitas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé haciendo todo sola (cocinaba, lavaba, tomaba fotos, manejaba redes, hacía domicilios), arrendé un pequeño “garaje” cerca a mi casa con la ayuda de mi familia. Me acuerdo de ese momento con mucha alegría y nostalgia.

Mis papás y hermano me ayudaban cuando salían del trabajo, hasta que poco a poco empezamos a crecer y pudimos buscar un poco más de ayuda.

Han sido 4 años de muchísimo trabajo, creo que no hay una receta mágica, ha sido la suma de muchos esfuerzos, de una perseverancia constante en la que ha sido clave no perder el norte y tener muy claro que todos los días me levanto a trabajar por un sueño que me alegra el alma.

Sin duda, el apoyo de mi esposo, mi familia, amigos y mi equipo de trabajo ha sido clave, contar con ellos ha hecho posible que este sueño sea ahora una realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando empecé tenía el susto de la vida y no contaba con muchos recursos. Mis papás me apoyaron siempre y mis tíos me prestaron un dinero inicial para poder comprar los primeros equipos y pagar los primeros meses de arriendo.

El primer año pude pagarles ese préstamo inicial y nos pasamos para un segundo local más grande. Desde ese momento, me asocié con mis papás y mis tíos, ellos siempre han creído en este proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que a través de Boreal compartimos y entregamos mucha magia y amor. Nos encanta ser un medio para expresar cosas lindas…sin duda, ver la reacción de las personas que reciben nuestras cajitas hace que todo valga la pena.

Creo que básicamente alegramos y endulzamos corazones. Me da muchísima felicidad cuando siento que nuestros clientes o seguidores se vinculan, emocionan y sienten propia cada edición y temporada que diseñamos.

Además creo que detrás de un emprendimiento, está la posibilidad hermosa de llegar a la vida de cada una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, con las que hemos ido creando una empresa en la que hoy nos sentimos como una familia. Ellos nos aportan enormemente con su trabajo y amor por la marca y yo espero que Boreal de alguna u otra manera, esté también alegrando sus vidas.

6. ¿Soy feliz?

Claro que soy feliz. No hay mayor satisfacción que levantarse a trabajar por un proyecto al que le creo con todo el corazón. Sin embargo, no dejo de reconocer que emprender tiene grandes desafíos, que hay días difíciles en los que por instantes uno desearía estar en una posición más “tranquila” y con menos riesgos, es ahí donde hay que tener muy claro ese sueño y motivación inicial para no dejarse derrumbar por los problemas que se presenten.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Muchas veces me he hecho esta pregunta y por el momento no lo haría. Boreal es un proyecto que cree con el corazón, que une lo más me apasiona y en el que trabajo todos los días.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido fácil… ha sido un proceso retador y de mucho esfuerzo pero para nada imposible. Ha valido toda la pena del mundo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo. Me siento súper agradecida por lo que hemos logrado pero aún nos falta. Actualmente tenemos un taller de producción, trabajamos bajo pedido y con servicio a domicilio pero siempre he soñado con un punto de venta lleno de diseño y experiencias.

Tenemos además en la mira expandirnos a ciertas ciudades dentro de Colombia y Estados Unidos en las que nos encantaría estar con nuestra propuesta de Repostería Creativa.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Por el momento estamos súper enfocados en fortalecer nuestra propuesta en Medellín hasta lograr nuestro sueño por completo y lograr expandirnos a nivel internacional.

También estamos trabajando mucho en crear una línea de bienestar para las empresas en la que encuentren en nosotros un aliado ideal para llegar a sus colaboradores con detalles y experiencias diferenciadoras, que les ayuden a tener una mayor capacidad de retención en esta época en la que el trabajo remoto y la gran rotación han sido predominantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Creamos nuestros diseños diferenciadores, tenemos un equipo capacitado, procesos y proveedores estandarizados, es un negocio muy escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Este año hemos empezado a considerarlo. Creo que para dar ciertos pasos es necesario un apoyo no sólo económico sino en conocimiento y contactos. Para hacerlo tendríamos obviamente que buscar un muy buen aliado, que nos genere mucha confianza y nos de la tranquilidad necesaria para hacerlo parte del proyecto al que le hemos metido tanto trabajo y corazón. Nos enfocaríamos en encontrar a alguien que haga muy buen match con esta familia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La verdad no hay nada que dejaría de hacer…todo en este camino me ha enseñado de una u otra manera y sin duda esos aprendizajes me ayudan a tomar mejores decisiones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración inicial fue mi abuelita y siempre he buscado nutrirme mucho de ideas en los diferentes viajes que hago.

Siempre estoy en la búsqueda de marcas, tendencias y trato de inspirarme a través de referentes de otras categorías para no caer en la tentación de hacer más de lo mismo. Creo que la clave está en usar esa inspiración para encontrar una identidad propia y un ADN de marca contundente más allá de seguir los pasos de un referente en específico.

Para mí no hay nada más poderoso que una marca que encuentra su propio sello y camino.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya fracasado. Obviamente en el camino he tomado decisiones que tal vez no han sido las mejores pero que me han enseñado a no repetir los mismos errores.

Siento que todos esos aprendizajes nos han permitido estar donde hoy estamos. Además, creo que como emprendedores hay muchos momentos en los que queremos tirar la toalla. No es un camino fácil pero normalmente son pensamientos que pasan rápidamente. Uno se cae, se sacude y se levanta con más fuerza a trabajar por lo que ama.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de ninguna comunidad como tal pero si tengo la fortuna de tener un grupo de amigas emprendedoras, muchas de ellas con negocios incluso de repostería y nos ayudamos muchísimo entre todas.

A pesar de ser “competencia” hemos creado un grupo muy chévere en el que nos compartimos tips, proveedores y nos ayudamos si alguna tiene una dificultad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que sí trasciende, no sólo a través de las experiencias que vendemos y de los mensajes que transmitimos a través de nuestros productos, sino como inspiración e impulso para todas las personas que pueden estar pensando si son capaces de cumplir sus sueños.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo rodeada de un equipo maravilloso, haciendo cosas increíbles e impactando muchos corazones. Veo a Boreal con puntos de venta espectaculares en Colombia y Estados Unidos, generando experiencias inolvidables, ofreciendo una repostería deliciosa, con muchísimo diseño, arte y empaques espectaculares.

Sueño con espacios en los que las personas puedan ir a pasar una tarde deliciosa y en el que además puedan encontrar y comprar productos complementarios llenos de diseño como accesorios, productos de papelería, cerámica, etc. Me imagino unos puntos de venta y experiencias sinceramente…SOÑADOOOOOS!

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han jugado un papel fundamental. Siempre han sido mi motor, mi fortaleza y me han dado todas las alas para seguir soñando y creyendo en mí. Les debemos muchísimo de lo que somos. Siempre han sido mi equipo incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. De hecho hemos dado algunos talleres de creación de marca para todas aquellas personas que como yo empezaron de cero y soñaban con tener la marca de sus sueños. Hicimos varias clases en las que les compartíamos a los asistentes nuestros aprendizajes, tips y recomendaciones para empezar un proyecto con una identidad o ADN de marca definida.

Además en todas nuestras temporadas invitamos a marcas locales afines a colaborar con nosotros y crear propuestas diferenciadoras para llegar juntos a un mayor número de clientes y fortalecer el ecosistema de emprendimiento local.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es de los regalos más hermosos que tengo. Ellos han hecho que todo esto sea posible, valoro enormemente su dedicación, entrega y amor por la marca. Como siempre les digo “ellos son las manitos mágicas de Boreal y me siento totalmente agradecida por ellos”.

Actualmente nuestro equipo principal está conformado por 8 personas y en cada temporada contratamos personal de apoyo. Hace un par de años mi hermano se unió al equipo y su apoyo ha sido fundamental para el crecimiento de Boreal. No hay nada como trabajar con personas que se vinculen emocionalmente con la marca y que le pongan el alma.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que la atención al detalle y el diseño. A lo largo de este camino me ha dado cuenta que pensar en cada aspecto de una temporada, producto o lanzamiento…si hace la diferencia.

Nuestro motor es el amor por lo que hacemos y siento que eso se ve reflejado en la marca que estamos creando.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Uff…el aprendizaje ha sido infinito y sería imposible resumirlo en pocas palabras.

Hay varias cosas que me gustaría destacar dentro de mi proceso:

1. La importancia de ser fiel a la esencia de la marca y de tener un ADN claro y contundente.

2. Lo valioso que es contar con un equipo que le ponga el corazón a lo que hace.

3. El impacto que tiene el apoyo de familiares y amigos dentro de un proyecto.

4. La diferencia que hace crear una identidad propia y no dedicarse a tratar de reproducir lo que han hecho nuestros referentes.

5. El amor por lo que hacemos es clave para no perder la motivación y renunciar ante la primera dificultad que se presenta.

