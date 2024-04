Ella creó una marca de cuidado facial para que otras mujeres también emprendan

Ella es Gabriella Perdomo Rojas, la emprendedora detrás de Mabs. Foto: Cortesía Mabs

“Emprender para mí ha sido algo que he disfrutado siempre. Ha estado en mis venas desde que nací, mi familia ha sido emprendedora y mi juego favorito cuando era chiquita era sacar la mercancía de mi papá y actuar como negociante. Así se fue desarrollando mi espíritu emprendedor, hoy en día tengo una marca a la que le di el nombre de Mabs y que se dedica a resaltar la belleza, a través de productos de cuidado facial, maquillaje, peluquería, entre otros.

Además, con el establecimiento, generamos empleo y les abrimos espacios a otros emprendimientos. Estamos cambiando vidas, empoderamos a las mujeres y les ayudamos a generar ingresos extras capacitándolas de manera gratuita en el sector de la belleza. En este momento estamos creando 12 empleos directos, y en este tiempo hemos ayudado a más de 150 emprendedoras“.

Invitamos a su emprendedora Gabriella Perdomo Rojas a participar de nuestras 23 preguntas, para conocer un poco de su historia y qué es lo que está haciendo para crecer:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 23 años, estudié Mercadeo y Publicidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea siempre ha sido compartir con muchas personas el arte del maquillaje. Fue entonces cuando, en compañía de mi pareja y socio, decidimos abrir un espacio físico en febrero de 2022, donde generamos toda una experiencia para nuestros clientes. En este pueden encontrar un restaurante, una tienda de cosméticos, pestañería, peluquería, barbería, zona de tatuajes, entre otros, dándole vida a Mabs.

Con el nacimiento de este espacio físico, creé una línea de cuidado facial que ya cuenta con registro Invima, y que no se queda solamente en la venta de un producto, sino que allí también enseño cómo usarla dependiendo de las necesidades y de cómo quieran lucir nuestras clientas para trabajar en su amor propio y seguridad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Teniendo un propósito y siguiéndolo con el corazón, perseverancia y por supuesto, escuchando lo que necesita el mercado. Esta idea la llevamos a la realidad trabajando día a día en el espacio, redes sociales, servicio al cliente, experiencia y esa esencia es la que hoy en día nos identifica.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ahorros y préstamos que nos empujaron a volver todo una realidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con el establecimiento, generamos empleo y le abrimos espacio a otros emprendimientos. Con mi línea Skincare Mabs, estamos cambiando vidas, empoderamos a las mujeres y les ayudamos a generar ingresos extras, mientras lucen una piel hermosa. Con nuestros procedimientos, también buscamos ofrecer calidad y profesionalismo en todos nuestros servicios.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, disfruto del proceso, de lo bueno, lo malo y de lo que me reta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No hay que decir nunca, pero por el momento no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El emprendimiento estaba en mis venas desde siempre, mi familia ha sido emprendedora y mi juego favorito cuando era chiquita era sacar la mercancía de mi papá y actuar como negociante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todos los días cumplo mi sueño haciendo lo que amo, solo queda seguir evolucionando en mi pasión que es de lo que vivo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Creamos una estrategia para mujeres emprendedoras, donde con un monto mínimo, no solo llevan productos de nuestra línea para la venta, sino que también tienen capacitaciones gratis para aprender a emprender, maquillar y cuidarse el rostro.

Este es un proyecto por el que hemos trabajado durante mucho tiempo, con la intención de impulsar a las mujeres, su economía, conocimientos y también autoestima. Logrando que nuestros productos lleguen a cada rincón del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Así es, la industria de la belleza siempre está en auge y siempre habrá algo para aportar al sector.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No a un desconocido, sería a un inversionista al que antes le aclararía términos y condiciones, normas de la empresa, propósitos y metas. Lo conocería bien y por supuesto, hablaría de todo mi emprendimiento para así lograr un acuerdo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Precipitarme al momento de tomar decisiones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás me inspiraron, mi pasión me inspiró y escuchar mi voz interna me animó a hacer lo que hago hoy en día.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso no existe, no perdemos, aprendemos. Muchas veces pensé en desistir, pero después recordaba el valor y la valentía de todo lo construido hasta el momento para seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Más que comunidad, hago parte de una red de apoyo con más emprendedoras, donde hacemos alianzas, acuerdos y por supuesto planes. De igual forma, la Cámara de Comercio del Huila nos ha venido acompañando y respaldando en el proceso, nos ha ofrecido capacitaciones y hemos sido sus aliados para fortalecer al ecosistema emprendedor del departamento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa idea hace parte del sueño y propósito de Mabs, quiero que mi emprendimiento deje huella y cambie vidas. Muchas de mis clientas son jovencitas que quieren hacer empresa, entonces si está impactando a nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con mi marca propia de maquillaje, diferentes puntos por el país y por supuesto por el mundo. También capacitando a millones de personas para que cuiden su piel, tengan agilidad en el arte del maquillaje y que se adentren más en el mundo del emprendimiento para evolucionar.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Cada uno ha sido un apoyo incondicional invaluable, mis papás siempre estuvieron para mí y mientras yo crezca, ellos van conmigo.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo hago a diario y es parte de mi propósito de vida, para todos hay y el sol brilla para todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo, siempre ha sido mi familia. Mi pareja, René Cantillo Camacho, es mi socio y me ha apoyado en todo este proceso. Actualmente, trabajan con nosotros siete especialistas en uñas, pestañas, cabello, maquillaje y barbería.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi marca y yo reflejamos autenticidad y transmitimos conocimiento en cada cosa que hacemos. Somos incluyentes, respetamos y amamos la diversidad en todo el sentido, y esto lo transmitimos a través de apoyo e información llena de amor hacia nuestros seguidores y clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A creer en mí y mis sueños, que no existen límites, que soy flexible al cambio, que acepto con amor todos los retos, que la principal intención no está en el dinero, está en qué tanto le puedes aportar a las personas, y cómo puedes ser parte de ellas y de sus sueños, pero especialmente he aprendido que debemos tener paciencia y que todo llega cuando estemos listos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚