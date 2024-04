No sabía inglés y montó un emprendimiento para enseñarlo

Él es Eduardo Toloza, el emprendedor detrás de Beeflu. Foto: Cortesía Beeflu

“Ofrecemos a las personas de América Latina una oportunidad real y accesible de aprender y mejorar su inglés, tal como si estuvieran inmersos en EE. UU., esto mediante situaciones conversacionales (por voz) basadas en Inteligencia Artificial. Actualmente, tenemos más de 10 mil usuarios en beeflu, nuestra plataforma, la cual está disponible en versión web y Mobile para iPhone y Android, siendo Chile y Colombia nuestros principales mercado”, así va contando su historia Eduardo Toloza en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Eduardo Toloza, vivo en Estados Unidos, tengo 37 años, estudié Ingeniería Civil Informática (Ingeniería de Software), luego hice un diplomado en Inteligencia Artificial y un programa de Innovación y Liderazgo en MIT, donde me convertí en embajador del programa.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Yo viví el dolor y la necesidad de tener que aprender inglés desde adulto en América Latina, así que conozco muy a fondo el problema que buscó resolver.

Mientras estudiaba Inglés me di cuenta de que gran parte de las soluciones actuales como las escuelas de inglés, apps y tutores privados, se enfocaban únicamente en enseñar vocabulario y gramática, razón por lo cual gran parte de las personas que estudian este idioma solo logran llegar a un nivel intermedio, no avanzado o conversacional.

Así que decidí fundar beeflu, una app basada en IA que les permite a los hispanohablantes “adquirir” el inglés tal cual como si estuvieran inmersos en Estados Unidos, logrando, por medio de situaciones conversacionales, un impacto importante en la pronunciación y sobre todo en la fluidez. Los usuarios comienzan a hablar Inglés real desde el primer día.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

No fue una decisión fácil, decidí dejar otro proyecto en el que participaba para dedicarme de tiempo completo a mi idea de negocio. A diferencia de emprendimientos previos, gracias a mi background técnico, logré desarrollar todo el core del software yo mismo, me encerré por varias semanas a desarrollarlo hasta lograr un primer prototipo. En el camino fui pidiendo feedback de emprendedores e inversionistas que respeto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hasta el momento ha sido inversión y capital propio. Además, los ingresos que ya estamos generando, los estamos reinvirtiendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Realmente estamos cambiando la forma en la que la gente aprende inglés en América Latina, queremos revolucionar la industria de la enseñanza de idiomas, haciéndola más accesible y efectiva (inmersiva).

Nuestra visión es “igualar la cancha”, es decir, hacer el aprendizaje del inglés diez veces más efectivo y a la vez diez veces más accesible económicamente. Mi sueño es que cualquier persona que quiera hablar inglés, pueda hacerlo.

6. ¿Soy feliz?

Para mí la felicidad no es un estado permanente, sino temporal, basado en ciertos momentos, así que sin dudas me considero una persona muy feliz, disfruto trabajar en lo que me apasiona desde niño, que es la tecnología, aprender día a día y sobre todo, generar impacto real en las personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que no lo haría en este momento, mi foco hoy es hacer crecer beeflu y convertirlo en un referente en la industria mundial. Por otro lado, como emprendedor, uno siempre sueña con un EXIT (venta de la empresa), pero en mi caso, creo que faltaría mucho todavía para recién ser capaz de evaluarlo, estamos comenzando.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad yo comencé a emprender desde que era un niño, a los 17 años de edad ya tenía un portal web con más de 60.000 visitas diarias, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, entonces, el emprendimiento es algo que llevo dentro. Sin embargo, siempre es difícil aventurarse en algo nuevo, esto es una montaña rusa de emociones que conlleva mucho riesgo, esfuerzo, incertidumbre y está lleno de momentos complejos y rechazos, asó que sí es muy difícil, especialmente cuando tienes más edad y una familia detrás, pero el apoyo de ellos y la experiencia propia, te hacen confiar en ti mismo en los momentos más difíciles.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para nada, me considero un soñador, y beeflu está recién comenzando, si bien estamos avanzando de una gran manera, tenemos muchos hitos por cumplir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

¡Muchas cosas! Acabamos de lanzar nuestro MVP (primera versión) y ya tenemos muchos clientes y usuarios en Latinoamérica, sobre todo en Chile y Colombia, por lo que queremos seguir creciendo y expandiéndonos en todo América Latina, comenzamos con el aprendizaje del inglés, pero luego llegaremos a todos los idiomas, como italiano, portugués, francés y alemán.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente, todo lo que sucede en nuestro software es automatizado, tanto a nivel de empresa como a nivel de producto, de hecho, somos una compañía basada en AI, a diferencia de otros competidores que enseñan inglés por medio de tutores, nosotros lo hacemos con nuestros propios tutores digitales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, somos una startup y tendremos que hacerlo en algún momento, pero lo importante es que solo lo haremos con inversionistas y empresas que compartan nuestra visión y realmente nos ayuden a seguir creciendo. La verdad no me interesa solo el capital, esto debe estar acompañado de otras cosas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No pedirle ayuda a las personas que no conozco personalmente. Este no ha sido el caso, pero a diferencia de emprendimientos previos, hoy tengo la madurez y la humildad para escribirle a cualquier persona que pueda ayudarme, antes trataba de evitar eso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira mucho Elon Musk, por toda su capacidad como emprendedor, inteligencia y habilidades técnicas, lo sigo desde mucho antes de que se convirtiera en una persona popular y la más rica del planeta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que el éxito es un conjunto de fracasos superados, y pienso que de eso se trata, fracasar 100 veces y pararse 101, por eso es que trato de abrazar los fracasos, eso en Latinoamérica es mal visto, a diferencia de Estados Unidos. En mi caso siempre trato de probar cosas nuevas y muchas de ellas son un fracaso, pero eso me ayuda a moverme rápido y seguir avanzando con el aprendizaje adquirido.

Sin duda he enfrentado momentos y situaciones difíciles que me hacen cuestionarme si estoy en buen camino o incluso pensar en tirar la toalla, pero sé que esto no es una carrera, sino una maratón, y siempre hay oportunidad de pararse, mejorar y seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La verdad no participo mucho de comunidades en este momento, pero sí puedo decir que soy embajador del business program de MIT “Leadership & Innovation”, también estoy en un canal de una comunidad Latina de emprendedores llamada “Latinx Tech Group” y trato de mantenerme cerca de la comunidad de Platzi, donde conozco a Christian Van Der Henst.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, y eso lo que me mueve. Yo, al igual que la gran mayoría de las personas en Latinoamérica, no tuve la oportunidad de asistir a una escuela bilingüe ni de aprender inglés fluidamente cuando era niño; cuando quise hacerlo como adulto, fue difícil, costoso y a veces frustrante, eso es lo que voy a cambiar, haré del aprendizaje de inglés e idiomas, una experiencia inmersiva, efectiva y accesible económicamente para cualquier persona.

Nuestros primeros usuarios nos han hecho saber lo efectivo que está siendo beeflu en su proceso, y eso realmente nos empuja a seguir avanzando.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como referente en toda la región, algo así como el nuevo David Vélez de Latam. Y en cuanto a beeflu, lo veo como líder del mercado que revolucionó una industria.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi pilar y es lo que me empuja a emprender. La confianza y el apoyo incondicional de mi esposa Bárbara ha sido clave, sin eso, simplemente no habría llevado a cabo todos mis emprendimientos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro que sí, trato de hacerlo y espero hacerlo mucho más a futuro. La empatía y el apoyo entre emprendedores y en el ecosistema en general es clave y genera mucha sinergia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Como dicen comúnmente, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, el equipo es clave, en este y otros emprendimientos, el equipo juega un rol fundamental, ellos cultivan la cultura de tu empresa.

En Beeflu particularmente somos un equipo muy pequeño todavía, estamos comenzando, así que nos encontramos distribuidos en diferentes lugares del mundo por ahora. Por cierto, a muchas personas les ha gustado el diseño de beeflu, este fue diseñado por uno de los mejores diseñadores con los que he trabajado, Carlos, él es colombiano.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre sueño cosas en grande y a la vez trabajó muy duro para poder lograrlo. Además, trato siempre de ser un buen líder, empático, cercano y humilde.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo lo que esperas que pase, a veces no sucede, y por eso siempre debes estar preparado para seguir, sabiendo que todo es temporal y que debes ser perseverante. En mi caso, aunque suene obvio, sé que algún día moriré, tengo muy claro que la vida es una y hay que soñar en grande, haciendo que las cosas pasen y sin miedo.

