Ella creó una marca de rollos de canela que conquistan en la mesa

“Con mi emprendimiento estoy logrando ampliar la oferta gastronómica de dulces en Colombia reintroduciendo un nuevo concepto de cinnamon rolls. No queremos limitarnos a vender los mejores rollos de canela, sino que también buscamos innovar con nuevos sabores de masa y rellenos, incorporando elementos frutales y salados. Actualmente tenemos tres sabores distintos y queremos ampliarlo a seis, introduciendo un nuevo sabor mes a mes.

Tenemos seis empleados de tiempo completo, vendemos más de 500 unidades de rollos de canela al día y hacemos más de 200 domicilios semanales, ofreciendo un producto de calidad diseñado para amigos, familia y amantes de los buenos sabores”, así empezó a contarnos su historia María de los Ángeles Parra Hernández, la fundadora detrás de este emprendimiento gastronómico. Después de entender su idea de negocio, decidimos hablar con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está contada por ella misma.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Publicidad y Mercadeo y Licenciatura en Diseño

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

OH MY ROLL nació de casualidad. En abril de 2020, en plena pandemia, estaba antojada de cinnamon rolls, pero como mis preferidos se habían ido del país el año anterior, decidí hacerlos yo misma. Busqué varias recetas en internet y luego creé la mía. Preparé tantos que tuve que regalarles a mis amigos, sin imaginarme que me iban a pedir más, ahí me di cuenta de que tenía algo bueno entre manos, así que decidí emprender con mi propia marca, compré desechables para hacer los envíos y abrí una cuenta en Instagram para empezar a vender a domicilio. Me fue tan bien que a los tres meses renuncié a mi empleo para dedicarme a mi idea de negocio de lleno.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Aunque en internet hay miles de recetas de cinnamon rolls, estuve como cuatro meses iterándola una vez y otra vez para lograr la receta perfecta. Al no tener experiencia en cocina ni panadería, fue un proceso bastante duro y desgastante, sin mencionar el impacto financiero de gastar tanto tiempo y materia prima en productos de prueba que no se iban a vender. La iteración consistía tanto en probar diferentes marcas de materia prima como en modificar los procesos de preparación, de ahí que la perseverancia se convirtiera en la clave de mi negocio.

Sumado a esto y a las excelentes reseñas que recibí de los clientes, seguí mejorando el producto y no me rendí.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Entre 2020 y 2022, cuando el negocio se manejaba 100 % a domicilio y desde la casa, todo se mantenía con los ingresos de las ventas programadas que iba cerrando día a día. La apertura de nuestra primera tienda en marzo de 2023 fue financiada con mis ahorros de lo vendido durante esos años, más recursos propios de otras fuentes de ingreso de mi esposo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ampliar la oferta gastronómica en dulces en Colombia reintroduciendo un nuevo concepto de cinnamon rolls. No queremos limitarnos a vender los mejores clásicos cinnamon rolls (y añadirles diferentes toppings como hacen todos), sino que también buscamos innovar con nuevos sabores de masa y rellenos, incorporando elementos frutales, salados y más. Actualmente tenemos 3 sabores distintos y queremos ampliarlo a seis, introduciendo un nuevo sabor mes a mes.

6.¿Soy feliz?

Muy feliz porque he podido ver que nuestros clientes aman nuestro producto, que es lo más importante, y que piensan en nosotros cuando quieren llevar algo rico a reuniones y eventos con amigos y familiares, así que cuenten con nosotros para esos momentos es algo muy gratificante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, apenas estoy comenzando, mi idea es hacer de OH MY ROLL una franquicia a nivel nacional e internacional.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante complicado por varias razones:

1. No tener experiencia en cocina y panadería y dedicarte a esto 100 % es bastante complicado, y a veces sufro de síndrome del impostor.

2. La elevada inflación y problemas en la cadena de suministro, ha complicado mucho el proceso de conseguir la materia prima para producir el producto.

3. El negocio de comida es muy demandante y agotador, pero afortunadamente cuento con la ayuda de mi esposo y de un equipo espectacular.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Digamos que he cumplido mi primer sueño, que fue montar la primera tienda. Pero esto apenas está comenzando, así que se vienen más sueños por cumplir dentro de OH MY ROLL.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

A corto plazo buscamos duplicar nuestras ventas a través de dos canales:

1. Lanzaremos tres nuevos sabores en los próximos tres meses, uno de ellos en alianza con una gran marca a nivel nacional.

2. Potenciaremos nuestro canal directo de domicilios con nuestro nuevo ecommerce con domicilio inmediato en ohmyroll.co

Adicionalmente, a finales de año estaremos en proceso de lanzar nuestra segunda tienda en Bogotá.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, sobre todo con el enfoque que estamos buscando: modelo de franquicia con punto de producción centralizado y controlado por la casa matriz.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No descartamos recibir inversión de terceros, bien sea de particulares o de grupos de inversión, para poner en marcha el modelo de franquicia, el cual lo empezaríamos a aplicar a partir de la tercera o cuarta tienda. Necesitaríamos capital para definir la estructura legal, financiera, tecnológica y operativa que conlleva ese modelo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No hay nada de lo que me arrepienta en estos tres años de emprendimiento. Cada decisión tomada ha tenido sus pros y contras, pero me han servido para aprender un montón, que es lo importante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Es indudable que Cinnabon ha sido una inspiración porque es la marca internacional número 1 especializada en este producto, pero ahora mismo, mis marcas inspiración son Goiko Grill y Cookie Crumble. Ambas han crecido una barbaridad y fueron fundadas por personas que no venían del sector gastronómico. Goiko por el marketing y personalidad de la marca, y Cookie Crumble por la expansión tan bárbara (y exitosa) que ha tenido con el modelo de franquicia y su apuesta por la tecnología como acelerador de ese proceso.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Por ahora en estos tres años no he tenido ningún fracaso, pero sí tuve muchos momentos de frustración para conseguir el capital para la primera tienda y todo el proceso que implicó montarla. Cometí varios errores y tuve que aprender muchos durante el proceso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, ver cómo grupos grandes de personas vienen a nuestra tienda a pasar un fin de semana en familia y cómo nuestro producto está presente en eventos familiares es una forma de trascender. También buscamos hacerlo a nivel gastronómico con los nuevos sabores que iremos lanzando mes a mes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero que OH MY ROLL esté consolidado en Colombia con decenas de tiendas en las principales ciudades del país y en pleno proceso de expansión en Estados Unidos y el resto del continente, principalmente en Brasil y México.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos OH MY ROLL no existiría. Fueron los primeros en alentarme a crear la marca y en darme ánimos durante el período que vendía desde la casa y los meses complicados para conseguir el capital y abrir nuestra tienda.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No creo que lo haya logrado aún. Apenas estoy comenzando y falta mucho por hacer. Dicho esto, siempre estoy dispuesta a ayudar a quienes quieran emprender. Colombia necesita más emprendedores y si puedo ayudar poniendo mi granito de arena, por qué no hacerlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es fundamental. Cuento con el equipo de cocina que son cuatro personas, ellos son los encargados de preparar y servir el producto, lo que me da bastante tiempo para poder dedicarme a otras partes del negocio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

1. Nuestros cinnamon rolls son de un tamaño bastante generoso, más grandes que el promedio.

2. No nos limitamos a servir el mismo roll con diferentes toppings: tenemos tres sabores diferentes, tanto en el topping como en el relleno, que incorporan otros ingredientes y nuevas mezclas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchísimas cosas. Lo más importante de todo es que un producto de buena calidad y más importante, lo distribuimos con una buena atención al cliente, eso es clave para retenerlos. No es fácil, pero no necesitas más que eso. También me ha tocado aprender un montón de cosas nuevas:

1. Temas legales, contables, financieros y de nómina.

2. A saber manejar equipos de panadería como hornos, fermentadoras, laminadoras, amasadoras, etc.

3. Todo lo relacionado con temas de sanidad y control de calidad en los procesos de producción.

