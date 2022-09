Ella creó una marca de viche que preserva las raíces del Pacífico colombiano

Ella es Sofía Arroyo Quiñonez, la emprendedora detrás de la marca "Bebida del Pacífico Doña Sofi". Foto: Cortesía

“La historia de nuestro viche empezó en las orillas del río Cajambre, en la Vereda Silva, un lugar mágico. Aprendí el oficio de destilar viche con mi madre y mi abuela, un legado que viene de generaciones anteriores y que todavía conservo. Me dediqué al viche desde muy joven, no solamente destilándolo, sino cuidando del proceso desde el inicio: plantío, cosecha y molienda de la caña aún “biche”.

Comencé a traer galonetas que mi familia sigue produciendo en la Vereda Silva del río Cajambre, para venderlo en el distrito de Aguablanca, donde sigo viviendo. La calidad de mi producto fue rápidamente reconocida por mi exigente clientela local y así fue como nació mi marca: Bebidas del Pacífico Doña Sofi”. Así va contando su historia Sofía Arroyo Quiñonez en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta fue la historia que nos relató:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 55 años y estudié hasta el sexto año.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Soy destiladora de viche, que es una bebida a base de caña preparada artesanalmente por las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Es un oficio que fue transmitido por mi familia de generación en generación, o sea, aprendí a destilar viche con mi mamá, que ya había aprendido con su mamá y así sucesivamente. Soy de la Vereda Silva, en el río Calambre.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Yo he trabajado con este producto toda mi vida. Hace 15 años me desplacé por la violencia y me vine a vivir a Cali. Cuando llegué acá, empecé a traer el viche que mi familia siguió produciendo en el Río, y fue aquí mismo donde creé la marca Bebida del Pacífico Doña Sofi, apoyada por algunos programas sociales.

Hace 5 años que he reposicionado a mi marca y empecé a vender en toda Colombia. Afortunadamente hoy en día tengo como clientes los mejores restaurantes y bares del País.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Me alié con una emprendedora extranjera que me ayudó con la plata necesaria para sacar en negocio adelante. Trabajamos lado a lado para hacer crecer la idea, siempre procurando que el emprendimiento sea sostenible en todos los aspectos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Tengo una mejor calidad de vida con las ganancias que generó con mi emprendimiento. Además, creo que estoy ayudando a cambiar la mentalidad de la gente, a disminuir el prejuicio porque muchas veces no se valora este producto por ser producido por nosotros, por la comunidad negra.

6. ¿Soy feliz?

Mi mayor alegría es ver a mi viche reconocido como Patrimonio Cultural de Colombia, convirtiéndolo en una bebida que se reconozca cada vez más en el país y en el mundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, este es un negocio de familia y no tengo la intención de venderlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Una lucha diaria, una gran prueba de resistencia. Tantos años después soy capaz de decir que realmente soy una emprendedora, que he tenido éxito con mi negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Yo espero que la Ley del Viche 2158 sea reglamentada y que este producto se convierta en el destilado símbolo de Colombia, así como sucedió con el Mezcal en México. Cuando esto suceda habré cumplido con mi sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El próximo paso en mi negocio es volver a destilar con mi familia en el Río y hacer mejoras en nuestro proceso productivo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Hay mucho espacio para crecimiento todavía, la producción del viche es infinita, es y seguirá siendo un producto artesanal.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, recibiría inversión de un desconocido desde que sepa cuáles son sus reales intenciones con esta inversión y que por supuesto esté alineado con mis valores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a alejarme del viche, como lo hice cuando me desplacé a Cali. El viche es mi legado ancestral, hace parte de mi vida, de mi familia, de mi cultura, me representa como persona.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira a mi mamá. Me acuerdo que tenía 5 años y con dos de mis hermanos y con mi mamá íbamos a rozar la caña a las 5 de la mañana, todos los días. El lugar se quedaba muy alejado de la casa, llevábamos horas caminando para irnos y devolvernos. Volvíamos a la casa ya casi de noche y me acuerdo que muchas veces mi mamá seguía trabajando hasta tarde, destilando el viche en el patio de la casa.

Este producto destilado lo usábamos para eventos como los arullos (fiestas) y los velorios; otra parte lo usábamos para hacer la miel de caña, para el consumo propio. Yo quiero seguir con el legado de mi mamá, ese es mi legado también.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si claro, fracasé cuando no acreditaba que el viche podía ser reconocido o comercializado, cuando seguía produciendo solamente para mi comunidad. Aparte de todas las dificultades, nunca he pensado en “tirar la toalla”.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Pues directa o indirectamente varios colectivos me apoyan y me inspiran: el Consejo Comunitario Del Río Cajambre, la Fundación Paz y Bien y la Fundación Escuela Cañalon (que me ayuda a mantener viva mi tradición musical).

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, lo que estoy haciendo trasciende porque el viche es cada vez más conocido. Creo que las próximas generaciones serán inspiradas por toda la historia de lucha y resistencia que está detrás de esta bebida, por su alta calidad y por lo que representa en este país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años estaré exportando nuestros productos, ese es el reto más importante de mi idea de negocio.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son gran incentivadores. Ellos me inspiran a diario a seguir con mi negocio.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Una de las formas que creo que de alguna manera puedo ayudar es justo por medio de esta entrevista, espero que pueda inspirar a otros emprendedores. Si hay amor, pasión y si uno realmente cree en lo que hace, hay que persistir, aparte de todas las dificultades que significan para un micro emprendedor emprender en este país.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo directo: mi tía y tío, que están destilando nuestro viche en el río, mi hijo que vive allá y es el responsable de enviarme el producto y mi aliada que me ayuda de manera eficaz con toda la distribución. Mi equipo indirecto: la agencia que nos apoya (@haydia) y la transportadora.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es mi producto: el viche, una bebida artesanal que tiene raíz en mi cultura. Además, hacer mi trabajo con esmero y garantizando la entrega de un producto de alta calidad y con buena presentación, con continuidad y dentro de los plazos acordados.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A trabajar duro, con amor y a no desistir aunque haya obstáculos, pero especialmente a cuidar bien de mis clientes.

