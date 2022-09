Emprendieron creando una plataforma de streaming de salud preventiva en español

José Jaramillo y Álvaro Hoyos, fundadores de Intus. Foto: Cortesía Intus

¿Qué es lo que hacen ustedes? “Intus es una plataforma de salud preventiva que al estilo de Netflix y marketplaces como Booking o Amazon, ofrece más de 190 contenidos audiovisuales ‘on demand’ con los que las personas, familias y empleados pueden, de la mano de expertos, aprender rutinas de yoga, recetas con súper alimentos, claves para meditar, técnicas de biodanza, herramientas para cultivar su amor propio, entre otros temas”. ¿Y a cuántas personas han impactado? “Hemos impactado la vida de más de 50.000 personas y cocreado con Frisby y Comfama más de 3 horas de contenido de biodanza, alimentación consciente, sueño reparador, ejercicio, meditación de atención plena y de hábitos poderosos. Invertimos en un metaverso para crear una escuela de hábitos físicos, mentales y emocionales con una capacidad de impactar la vida de 10 millones de personas. Estamos terminando de cerrar una ronda pre-seed de 1 millón de dólares para abrir mercado el próximo año en Brasil. Vemos una gran oportunidad de trabajar de la mano con las cajas de compensación y las EPS en construir una cultura de la salud preventiva. Por eso, ya estamos trabajando en Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Cundinamarca y Chocó”, cuentan José Miguel Jaramillo y Álvaro Hoyos, los creadores de esta idea y por eso su historia aparece en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es José Miguel Jaramillo y tengo 31 años. Estudié Management and Entrepreneurship en la Universidad Europea de Madrid.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi inspiración nace de una situación de depresión que sufrí durante 3 meses en 2018. Creé una plataforma de streaming de salud preventiva con un enfoque en hábitos físicos, mentales y emocionales, así como con contenido original propio en español.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho amor, tenacidad y ganas de crear una solución para millones de latinoamericanos que sufren depresión, ansiedad, diabetes y enfermedades crónicas. Amo lo que hago: crear, vivo en plenitud sirviéndole a un propósito superior para el mundo, por eso, me he rodeado de personas claves, ayudantes en esta zona de aventura. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo creo que para tal fin el factor fundamental es la fe, en mí y en que dios y el universo me van a poner a esos ayudantes y maestros que necesitan Intus para materializar su visión.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión la conseguí de una prima de mi mamá, Tata Medina, y de Giovanny Mesa, el fundador de Audifarma. A ellos, con su energía y abundancia, los honro, ya que el dinero es un canal de manifestación para crear soluciones a problemas de nuestra sociedad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando crear consciencia y compasión. Ayudarle a millones de latinoamericanos a volver a conectarse con su “ser”. En la sociedad moderna en la que vivimos, nos enfocamos en que la vida se basa en “hacer y tener”, y se nos olvidó “ser”. Por eso, con la ciencia del comportamiento de los hábitos, queremos inspirar a las personas a sacar su máximo potencial, alineando su ser y su hacer, construyendo día a día su parte mental, física y emocional.

6. ¿Soy feliz?

Yo en mi vida no busco la felicidad, sino la plenitud. La plenitud se construye entendiendo que hay días de mucho reto y aprendizaje; y otros de felicidad y gratitud. Esa es la dualidad de la vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Intus es un espacio de creación, por eso, no tengo apego a él. Entonces si con la venta de esta plataforma se puede mejorar la vida de más personas, la vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un reto, es una zona de aventura constante. A veces llega mucho ruido de afuera, de cosas materiales y de caminos aparentemente más fáciles. Pero cuando me siento solo o cansado, vuelvo y enfoco mi energía y pensamiento en mí, en mi centro y en el propósito superior que estamos creando.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me levanto todos los días agradecido conmigo, mis papás, Rocky Marciano (mi perro), Dios y la vida, por darme el regalo de cada mañana de vivir en mi Colombia del alma que me hace vibrar y me conecta con mi esencia más pura. Entonces evito pensar en qué me hace falta y, por el contrario, pienso en cocrear, construir, experimentar y servir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Servirle a miles de personas, potencializarlas y conectarlas con su poder interior, mientras seguimos construyendo más contenido para ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, la ansiedad, la depresión y el cáncer.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es muy escalable. Ya estamos abriendo oportunidades en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó y Atlántico. El próximo año vamos a abrir operaciones en Brasil, específicamente en Sao Paulo y Río de Janeiro.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, y como lo dije antes, especialmente si ese es el camino para que más personas se vean beneficiadas por lo que ofrecemos con Intus y por eso, puedan cambiar sus vidas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a ser tan duro conmigo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira vivir una vida en plenitud. Quiero seguir mi intuición, crear mi propia vida y ser fiel a mí. Y sí o sí, a Rocky Marciano cuando me saca a pasear por las calles de Bogotá.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso para mí no existe. Siempre cambio la pregunta de ¿Por qué me pasa? ¿Para qué me pasa?, ahí tengo mucha información y aprendizaje.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad más poderosa del mundo, líderes sin ego y con un amor y gratitud a la vida impresionante: se llama “Reality” de la Fundación Schusterman. Somos seres humanos que queremos reparar el mundo a través del Tikkun Olam, un proverbio judío. José Camilo Córdoba, Pipe Giraldo, Agustín Paniagua, Ulrick Noel, Jacobo, Luis Enríquez, Memo Chávez, Rodri Gómez, Adriana Lombard y otros miles de personas son algunos de los miembros de esta organización que me inspiran y ayudan a construir un mundo mejor. Y, finalmente, la comunidad del Gimnasio Moderno: mis amigos y hermanos por elección del colegio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Quiero principalmente inspirar a ese niño interior mío, ese Joselito de 4 a 8 años, a vivir una vida en abundancia, amor propio, diversión, compasión, consciencia y gratitud. Además, por otro lado, lo que buscamos con Intus es reducir el incremento en enfermedades crónicas, las cuales matan a más del 60 % de la población mundial, entonces sí, creo firmemente en que podemos impactar a nuevas generaciones al aprender de lo valioso que son los hábitos y su impacto en nuestro día a día.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo viviendo en plenitud, disfrutando mi vida cada día, aprendiendo a través de la experimentación, creando y ayudándole a miles de personas. A Intus la veo como el lugar donde encontrar respuestas, cultivar la curiosidad humana y aprender de nosotros como individuos y como sociedad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel del apoyo, el amor, la compañía, el aprendizaje y la diversión. Ellos han sido mis compañeros de viaje y de memorias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Yo creo que cada uno recorre su propio camino. Sin lugar a dudas, los emprendedores tenemos una forma de ver la vida muy diferente. Siento que no se valora lo suficiente la valentía de los emprendedores de dar ese salto de fe en la zona de aventura. Por eso, quiero visibilizar la soledad que se siente emprender, y quiero crear y ayudar a emprendedores en su parte mental, física y emocional.

El mejor consejo que le daría a los emprendedores es cambiar la mentalidad de la escasez de competencia a la de abundancia a través de la cocreación con empresas establecidas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Agustín, Álvaro, Sandra y Ómar Javier cumplen un papel fundamental. Creyeron en mí, tienen fe en ellos y fe en lo que estamos creando.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi esencia, mi ser genuino, mi amor por la vida. Soy muy auténtico y creativo. La curiosidad, la visión, la consciencia, la creación, la gratitud y el aprendizaje continuo son valores rectores que me centran en la vida.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A vivir el presente en gratitud. He aprendido a crear y conectarme más con el corazón y menos con la cabeza. A confiar en mí, en mis capacidades y en el poder de las comunidades.

