Ella creó una repostería y panadería saludable

Ella es Yaneth Cuevas, la emprendedora detrás de Tierra & Tradición. Foto: Cortesía

“Tierra y Tradición es una repostería y panadería sin azúcar, trigo y conservantes, remplazamos el azúcar por stevia, zanahoria, banano, y el trigo por almendras, coco, avena, yuca. También tenemos alternativas veganas y dietas específicas.

Hace dos años Tierra y Tradición elaboraba sus productos en la cocina de un apartamento, hoy ya cuenta con un punto físico en un barrio tradicional de Bogotá. Además, compraba sus insumos en supermercados de cadena a raíz de los cierres por pandemia y hoy tiene alrededor de 16 proveedores como indígenas de la Sierra Nevada, campesinos cultivadores de fresas y moras, y empresas colombianas. Pasamos de vender una torta María Paula a tener más de 25 productos en catálogo, y de vender a 10 clientes a tener más de 200 recurrentes”, así lo va contando Yaneth Cuevas Mosos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Ella pasó por nuestra sección y esta fue la historia que nos contó, a propósito de una idea de negocio que ya pisa fuerte el mercado de la gastronomía en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Yaneth Cuevas Mosos, “Yaya”, tengo 41 años; soy arquitecta de profesión con 18 años de experiencia y amante de la cocina desde mi nacimiento.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tierra y Tradición nace el primer día de aislamiento en pandemia, sabíamos que teníamos 20 días de tiempo en stop, era un tiempo a favor nuestro para desarrollar una idea que nos estaba dando vueltas ya hacía varios días.

La idea era tener un producto de repostería saludable (sin azúcar, trigo y conservantes) a un precio asequible, realizado con insumos naturales y que a su vez tuviera un empaque que no generara impacto ambiental.

Sin embargo, con mi conocimiento empírico de cocina sabía que no era sencillo retirar el azúcar ni el trigo de la repostería; aclaro que estos dos ingredientes los había retirado de mi alimentación hacía varios años y de antemano sabía que encontrar un sabor agradable o que se asemejara al azúcar refinado y diferentes mieles no era fácil.

Después de muchos intentos nació nuestro primer producto la torta María Paula inspirada en mi sobrina. La receta fue desarrollada por mi y lo mejor, me hacia feliz a la hora de probarla, mientras pensaba eso, ya sabía que era una buena opción para lanzarla a la venta.

María Paula mi sobrina era la encargada por su conocimiento en comunicación en hacer que la imagen de nuestro primer producto circulara en redes; de esta manera conseguimos nuestra primera venta. Mi tía fue la primera clienta y después de ella vinieron varias ventas para entrega el 12 de mayo, día de la celebración de la madre en Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de muchas pruebas, estudiar los ingredientes, entender cómo se comportan y bueno creo que en síntesis poner todo tu ser para desarrollar un buen producto trae como consecuencia productos interesantes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hicimos un pequeño fondo de $2.500.000 pesos (Rebeca, Eliana, María y yo), un fondo que nació para comprar insumos y echar a andar mi creatividad culinaria.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy, dos años después, Tierra y Tradición tiene clientes que por decisión no consumen ciertos ingredientes, niños con autismo, abuelos y jóvenes con diabetes, estoy segura que todas las recetas que con tanto amor están desarrolladas por mi están dando una alternativa para que puedan consumirse sin mayor problema.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz, tan es así que hoy día el 80% de mi tiempo es para Tierra y Tradición, quiero dedicarle los mismos años (18) que le dediqué a mi otra pasión: la arquitectura.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No esta dentro de las opciones.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sabía que tenía que estudiar mucho,que tenía que dedicarle mucho tiempo, que me tocaba silenciar un poco al mundo para poderme concentrar; pero solo me di cuenta cuando lo viví, todo lo que pensaba se quedó corto cuando puse mi idea en marcha.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy construyendo apenas voy en la cimentación.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Más productos, más puntos físicos, quiero que Tierra y Tradición sea realmente una alternativa para todos los comensales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto Tierra y tradición estará en toda Bogotá, en Colombia y en América.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro, hace parte del crecer, siempre y cuando se mantengan los principios de Tierra y Tradición, especialmente el objetivo trazado desde que iniciamos con esta idea de negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que hasta esas cosas que no volvería hacer las haría porque enseñan mucho y me tienen hoy donde estoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Beatriz y Eduardo, los dueños de Crepes y Waffles son increíbles, unos agentes motivadores únicos para lo que buscan emprender en Colombia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Ni fracaso ni tirar la toalla , normalmente me retiro cuando siento que ya intenté todo y aún no me llega ese momento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

De ninguna.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda, nuestros productos quieren conquistar a los niños, ellos son los mayores consumidores de azúcar, es para ellos especialmente que Tierra y Tradición se convierte en una excelente alternativa de consumo sano.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una sonrisa de satisfacción y en el caso de Tierra y Tradición, la veo consolidada como una de las principales empresas generadoras de empleo en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Tenemos amigos y familiares llenos de energía positiva, otros no tanto, medio escépticos tal vez, pero sin lugar a dudas son los primeros que siempre están ahí.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda acá estaremos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo inicial estaba compuesto por mi pareja, mi sobrina, mi hermana y yo. Hoy día están conmigo mi pareja y un apoyo increíble en producción.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestros productos están elaborados para cualquier persona con restricciones de alimentación o que no pueda adquirir nuestros productos, el costo no es una limitante y están pensados para que sus empaques no generen impactos negativos ambientales. Están hechos artesanalmente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Es delicioso hacer las cosas que te apasionan.

