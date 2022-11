Ella desarrolla cafés especiales y con los residuos produce papel y muebles

María Camila Gallego, creadora de Jardín Café & Alma. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que crearon? “Jardín Café & Alma nace del amor heredado por el campo, que durante más de 50 años nos hemos dedicado como familia a cultivar Cafés Especiales y a transformar en productos innovadores los residuos que se obtienen en cada proceso de la producción, generando un impacto social y ambiental dentro de nuestros cultivos”, nos contestaron. La historia, que se leía muy bien, era protagonizada por María Camila Gallego, a quien le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí aparecen las respuestas.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

¡Hola! Soy María Camila Gallego, tengo 35 años, soy Diseñadora de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Jardín Café & Alma nace en el pacífico colombiano, trabajaba en esa época con comunidades de artesanos colombianos en diversos proyectos. Una tarde, luego de terminar mi trabajo, me senté a mirar el mar y a buscar un poco de paz, de un momento a otro comencé a escuchar una marimba y una mujer cantando hermoso, esto me llevó a mis raíces, es decir, al café, llega a mi mente una imagen en la que veo la sonrisa de mi abuelo, mi papá y uno de mis tíos, esta imagen me generó nostalgia, esa palabra que significa el regreso a lo conocido o como yo la interpreto, es el regreso al hogar; una imagen llena de amor, de trabajo, de fortaleza, de dedicación, de sacrificio. Me pregunté: ¿Cómo es posible que yo esté tan lejos de mi casa creando marca para otros? Al otro día renuncié, me devolví para Jardín y empecé a construir este sueño acompañado en todo momento de mi familia.

Somos ya 3 generaciones dentro de mi familia que nos hemos dedicado a trabajar en el café, amo estas tierras que me lo han dado todo, cada grano de café que se produce en la finca está lleno de historia familiar, por eso nuestros productos caracterizan una abuela dentro de la familia, por ejemplo, nuestro Café Especial La María en la parte de atrás de la etiqueta, cuenta una historia, las notas, aromas y características de este café reflejan la personalidad de mi abuela María, cuando te tomas un café de Jardín Café & Alma te estas tomando uno los valores de una familia caficultora, y así con cada una de las variedades de café que producimos en las fincas.

Creé una empresa que nace con la intención de unir la tradición familiar con el conocimiento que tengo sobre el aprovechamiento de los residuos que se generan en los procesos productivos del café. Hemos logrado realizar una economía circular dentro de los cultivos, entregando un impacto positivo al medio ambiente, al entorno social y al generar más rentabilidad dentro de los cultivos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacerla realidad por el apoyo de mi familia, siendo un mundo de hombres, me escuchan y me apoyan en todas “las locuras” que se me han ocurrido jajajaj, ¡Y mira! hoy puedo decir orgullosamente que soy la primera mujer en la familia en tomar las riendas del negocio del café.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata que he invertido la mayor parte ha sido capital propio, de ahorros y trabajos que hice en la universidad más lo que trabajé antes de ingresar definitivamente a entregar mi vida a Jardín Café & alma y gastármelo todo en construir mi sueño jajajajajaj; una parte también del café que se produce y vendo, préstamos familiares, de amigos (venga le cuento que mañana le pago jajajajajaja), así creo que empezamos la mayor parte de los emprendedores colombianos, un esfuerzo sobre humano porque no podemos negar que sin dinero un proyecto o idea no sale adelante, todo el tiempo se necesita movilizar recursos. Un día escuché decir a alguien cercano: “un empresario requiere capital todo el tiempo y conseguirlo no es fácil”. Actualmente nos encontramos en búsqueda de financiación o de inversionistas, también de llegarle con nuestros productos a más personas y empresas, esto también una manera de financiación y creo que la mejor.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado desarrollar y madurar mi idea, aparte de continuar con el propósito familiar de producir Cafés Especiales, he creado dentro de mi portafolio productos innovadores y sostenibles como papel de café, miel de abejas (alimentadas directamente en los cafetales), mueblería con la madera del café, aperitivo de pulpa de café y un textil generado durante la producción de plátano, que luego de 12 años de estar guardado comienza a tomar nuevamente forma porque hay personas interesadas en que este proceso se pueda realizar (se dice que es el nuevo algodón del mundo), usted se imagina que me llegue una diseñador a/o y me diga que saquemos una colección con esta tela, una cosa de locos jajajjaja, ¡pues! Hay que soñar ¿o no? Sería muy chévere, pero mi novio y yo solos no podemos, necesitamos capital como recursos humanos para hacerlo posible y que genere un impacto positivo al ambiente. Así es como realizo una economía circular dentro de mis cultivos. Mi idea está cambiando la forma de producir cafés especiales de una manera sostenible, ojalá en algún momento más caficultores se unan a esto y poder así impactar la caficultura.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy muy feliz, trabajo con un amor y una pasión que no te imaginas, no me da pereza nada, trabajo de domingo a domingo feliz. El emprender es así. A Dios le doy gracias por Jardín Café & Alma.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vendería parte de mi empresa siempre y cuando yo pueda seguir trabajando, siendo parte de ella, generado ingresos de una manera sostenible y sustentable. Amo a Jardín Café & Alma.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siento que no es duro, hay que mirarlo como un reto personal todos los días. Cuando se emprende hay que acostumbrarse a que un día no es igual al otro, jajajajja, hay días en que te llegan llamadas y mensajes de personas inesperadas que escuchan tu proyecto y quieren apoyarte o te dan un contacto que le puede interesar este tema, un cliente que te dice que los productos le gustaron mucho, una venta nueva, todo esto te llena de alegría, hay días difíciles que te generan ansiedad, miedo, tristeza, desesperanza, pero mira, llevo cinco años felizmente enamorada de lo que hago.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño, estoy aportándole al café un conocimiento muy valioso de economía circular. Me hace falta poner puntos físicos de venta para que este conocimiento se pueda trasladar de una manera significativa y que muchos caficultores puedan adoptar estas prácticas sostenibles.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Abrir puntos de venta, comercializar los productos que tenemos en el portafolio, de esta manera poder existir financieramente, poder participar en ferias y continuar llevando este mensaje hasta que muchos caficultores logremos prácticas sostenibles.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente escalable, si nosotros lo estamos haciendo en nuestro cultivo, se puede trasladar fácilmente a la vereda, al corregimiento, al pueblo y a todas las regiones cafeteras en el país y por qué no, en otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que recibiríamos inversión, no lo llamaría un desconocido, porque si esto llegase a suceder se revisaría muy bien quién es la empresa o persona que está ingresando a la sociedad, que cumpla con los valores y objetivos de sostenibilidad y rentabilidad, cederíamos participación siempre y cuando sea para crecer adoptando estas prácticas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a trabajar en otra cosa que no sea este proyecto, jajaja.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi historia familiar, el amor por el campo y en especial por el café, soy una apasionada, me llena de gratitud y alegría. Me gustaría seguir mi legado cafetero.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo no llamo fracasar a una u otra circunstancia no grata que me haya pasado en el camino o en el aprendizaje de emprender, como dije anteriormente, cada día trae su afán, hay días que dices no más (ahí de cierta manera estas tirando la toalla), pero al otro algo inesperado pasa, vuelve el ánimo y las ganas de continuar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte de algunas empresas y personas que se enfocan en apoyar a los agricultores, especialmente con Croper.com, plataforma de Market Place único para el agro colombiano y que se dedica a comercializar productos para el sector agropecuario. Actualmente estamos trabajando de la mano con ellos para que nuestro portafolio de productos y nuestra historia llegue a más público, nos conozcan, porque al ser comercializados a través de la página, se convierten en otro canal de venta muy eficiente. Esa página es un aliado fundamental para el agro colombiano, siempre buscan lo mejor para el agricultor, te ayudan en todo. Por ejemplo: Croper, en la feria de Expoagrofuturo 2022, nos invitó a formar parte, realizamos una charla en la que pudimos exponer nuestro emprendimiento Jardín Café & Alma a diferentes personas, empresas, instituciones y posibles inversionistas con el fin de generar conexiones de valor inteligentes, realmente es muy valioso ser parte en este momento.

Actualmente Croper.com está desarrollando en Jericó, Antioquia, un proyecto en conjunto con Managro y Microsoft de conectividad de internet para los agricultores, demasiado importante porque de esta manera se acerca a los productores con proveedores de insumos agropecuarios y con compradores y, así, encontrar las mejores condiciones.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, el trabajo, conocimiento y experiencia que hemos adquirido en estos años, y que hemos transmitido en ferias, eventos a los que hemos ido y en lo que llamamos comúnmente la voz a voz. Varios caficultores están interesados o realizando ya dentro de sus cultivos, por lo menos una práctica amigable en su proceso de producción; esto por supuesto también se impacta a las nuevas generaciones al tener mejor calidad de vida, al querer continuar cultivando en el campo y no migrar a la ciudad se generan mejores oportunidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo trabajando con varias comunidades en el mundo trasmitiendo este conocimiento para que muchos más agricultores adopten prácticas sostenibles en pro del bienestar del ambiente. Veo también a Jardín Café & Alma con varios puntos de venta, veo una empresa financieramente sostenible, sustentable, generando desarrollo social y económico.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Gracias a Dios he contado con un apoyo absoluto por parte de mi familia y amigos, me han dado ideas, me han presentado personas y empresas con las cuales hoy tengo relación, compran nuestros productos. Me han dado consejos, me animan todo el tiempo. A cada uno de ellos, gracias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Cuando entras a emprender, te das cuenta de que sin la ayuda de otros sería imposible continuar. Somos dos las personas que hacemos parte de Jardín Café & Alma. Tenemos como principio siempre ayudar, así como nos han ayudado a nosotros, es por eso que estamos abiertos a compartir este conocimiento para que muchos caficultores generen una economía circular y una mejor calidad de vida.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo es mi novio quien ha sido clave y fundamental para el desarrollo de este proyecto, él cree en mí más que nadie y es el más enamorado de este emprendimiento jajajaja.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es el aprovechamiento de los residuos que se generan en la producción de cafés especiales creando productos innovadores y sostenibles, lo que también es nuestra diferenciación frente al resto.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a luchar, a creer en mis propósitos, sueños y objetivos, he aprendido a ser constante y perseverante, he aprendido que un “no” se convierte en un “sí”.

