Transforman el concreto y lo convierten en piezas de diseño únicas y exclusivas

Ellos son Julián Garcés Palacio, Carolina Correa Arango y Juan Daniel Zapata, los emprendedores detrás de Beton.Haus. Foto: Cortesía

“En 10 años no seré una emprendedora sino una empresaria. Betonhaus será un taller que generará no solo empleo sino que será una fuente de inspiración para empresas de diseño, no solo nacionales sino internacionales.

Nuestra idea es crear alianzas con diferentes equipos y seguir rompiendo paradigmas: concreto con marcas de ropa, concreto en restaurantes, concreto en todo. Igualmente la exportación está en nuestra mira y apuntamos a llegar a todos los rincones del mundo con nuestras ideas”, así responde Carolina Correa a una de nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y este fue el recorrido que nos hizo por BetonHaus, una idea de negocio inspirada en el concreto:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Carolina Correa, tengo 27 años y estudie Arquitectura y Diseño en la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy una apasionada por el diseño y la obra, y en mi experiencia laboral antes de comenzar con mi negocio pude reconocer el potencial y enamorarme por completo del concreto.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nace desde la academia y se formalizó cuando comencé mis trabajos personales de diseño y residencia en obra. Veía el concreto como un material con infinidades de usos más estéticos que ser usado simplemente en una columna en una edificación.

Es un material con mucho carácter, presencia y quería llevarlo a varias escalas y varios usos en espacios interiores y exteriores. Betonhaus es un emprendimiento postpandemia que nace a mediados del año 2020 donde por temas que ya todos conocemos el mundo se detuvo. Las construcciones frenaron pero yo no podía quedarme quieta.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Es muy especial porque mirando hacia atrás vemos todo lo podemos lograr con un impulso. Comencé con 3 kilogramos de cemento y 5 kilogramos de arena que compré en una ferretería.

Lo logré y lo hice realidad equivocándome, realizando muestras con diferentes formas y pruebas de mezclas. Muchos factores ayudaron, la academia solamente no es suficiente, debo estudiar todos los días y tener mucha disciplina para seguir innovando y enamorando a nuestros clientes de este increíble material.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los primeros meses de ensayo fueron soportados con parte de la liquidación de mi anterior trabajo. Gente cercana a mi vio el potencial que tenía mi idea y me impulsó a crear la marca y lanzarme a redes sociales. Y sin esperarlo tuvimos mucha acogida. Llegaban pedidos de todo Colombia y yo aun no sabía cómo producir en volumen.

La demanda de crecimiento me llevó a presentarle la idea a mis actuales dos socios y con su aporte tanto económico como de gestión en el negocio pude tener una idea más clara de cómo dar los primeros pasos.

Actualmente tenemos una deuda soportada por el mismo negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Romper esquemas y paradigmas no solo propios, sino del público en general. La idea de transformar el polvo en piezas delicadas cargadas de diseño, que han llegado a muchos hogares es hermoso. Podemos hacer lo que nos propongamos en concreto y eso es algo increíble.

6. ¿Soy feliz?

Infinitamente feliz. Me reté y probé en muchísimos aspectos. Emprender es un sube y baja de emociones en el cual un día no es el mismo que el anterior. Pero me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado hasta hoy, de cada paso y cada decisión.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, aún no está en nuestros planes y no hemos considerado la opción de vender Betonhaus. Tenemos muchas ideas, muchos proyectos y grandes sueños. Nosotros tres vamos a seguir innovando y creciendo en concreto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sin dudarlo ha sido la decisión más difícil y retadora hasta hoy en mi vida, pero a su vez la más linda de todas. No lo voy a romantizar, perder una estabilidad y saber que tú eres el responsable de que todo salga bien al final del día es una carga muy dura de llevar en ocasiones.

Los tres somos personas disciplinadas y capaces, y el sacrificio que hemos realizado por el negocio, nuestros clientes y aliados nos lo han sabido recompensar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que más que cumplir un sueño especifico, nos damos cuenta de que la satisfacción aparece cuando aprendemos a disfrutar del proceso y del día a día. Sueños, tenemos muchos, pero son la suma de cumplir metas, de escalar y diversificar procesos para seguir enamorando a las personas de nuestra marca.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir innovando con nuestras líneas de diseño actuales y unos proyectos que tenemos en mente. A mediano plazo tendremos nuevos canales de distribución y un showroom al cual nuestros clientes podrán acercarse y conocer más sobre nosotros, nuestra calidad y los potenciales del concreto.

La idea a largo plazo es abrir el canal de exportaciones, para así llegar con nuestro arte a todo el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, esto apenas está empezando. Tenemos muchos proyectos en camino, experiencias táctiles, visuales. El concreto es un material exponencial y muy versátil, con el cual vamos a seguir innovando y posicionándonos como una empresa de diseños exclusivos con procesos de alta calidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando el aporte no sea netamente económico. En el equipo valoramos mucho el conocimiento y los aportes tanto en ideas como en la experiencia en sí misma. Esta fue una de las lecciones más importantes desde el inicio. La idea es crear un equipo multidisciplinario enfocado en la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Más que no repetir errores y sentir arrepentimiento sobre decisiones en el transcurso de estos dos años, lo que no haría es estigmatizar estos mismos, ni juzgarnos fuertemente por cometerlos. Sin los desaciertos, sin los errores en procesos y sin las caídas no seríamos lo que somos hoy. No ofreceríamos los diseños exclusivos que fabricamos, ni tendríamos la calidad de nuestro concreto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Más que un nombre en sí, me inspira el diseño y la capacidad de innovar latente en mi profesión. El protagonista en mi historia es el concreto, el me inspira y me acerca a convertirme en una gran marca a nivel mundial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca he sentido que hemos fracasado. Como lo mencioné anteriormente, emprender es un sube y baja de emociones y tienes que tener la capacidad de aislar ciertas situaciones y seguir viendo el global de tu empresa.

No es fácil, ni será divertido siempre, pero si te gusta lo que haces y amas el proceso seguirás encontrando la motivación que te llevó a iniciar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, hasta el momento mi ayuda en este proceso han sido mi familia y mis dos socios. Para los tres emprender ha sido un tema desde ceros. Nosotros logramos crear una sinergia donde cada uno aporta desde sus conocimientos. Mi comunidad es primero un gran comercial y excelente administrador y el segundo un experto en procesos y producción.

Gracias a ellos por creer en mí y en Betonhaus cuando aún era sólo una lámpara en el balcón de mi casa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende en el sentido de que innovar es el factor fundamental en el diseño. La idea con Betonhaus es trascender a niveles de detalle y arte en concreto como no se ha visto. Pero impactaremos muchos hogares cuando seamos muchas manos trabajando por un mismo sueño.

La idea es convertirnos en un gran taller, que será una fuente de empleo para muchas familias. No debe existir sensación más linda que ver tu aporte en la economía de las personas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No seré una emprendedora sino una empresaria. Betonhaus será un taller que generará no solo empleo sino que será una fuente de inspiración para empresas de diseño, no solo nacionales sino internacionales.

Nuestra idea es crear alianzas con diferentes equipos y seguir rompiendo paradigmas: concreto con marcas de ropa, concreto en restaurantes, concreto en todo. Igualmente la exportación está en nuestra mira y apuntamos a llegar a todos los rincones del mundo con nuestras ideas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos lo son todo en el proceso. Ellos me dan la estabilidad y la tranquilidad que en muchas ocasiones no encuentro por mí misma. Mi hogar ha sido una bendición, gracias a la comprensión y el apoyo en temas económicos.

Los ingresos, cuando comienzas un negocio no son estables y comenzar es muy duro.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Lo hemos pensado, hay muchos detalles a tener en cuenta cuando comienzas este camino de emprender y como para los tres ha sido un proceso desde cero, lo que tenemos es conocimiento para compartir con las personas.

Aun tenemos mucho que aprender y creo que nunca dejaremos de hacerlo, pero en nosotros está el deber de crecer en sociedad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo merece todos los halagos del mundo, son unos tesos y una fuente de información y conocimientos para mi todos los días. Como lo mencioné anteriormente somos tres personas detrás de la marca y la empresa.

Dos administradores de negocios, cada uno con su empresa personal y yo encargada de toda la parte creativa, producción y logística. Todas las piezas que ven son fabricadas por mí. Beton fabrica de manera artesanal productos industriales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el infinito amor por el diseño, el perfeccionismo y el cuidado al detalle. Siempre repito la frase “Dios está en los detalles”, y así trato cada pieza que sale para un cliente y cada proceso en la producción.

Lo más increíble y lo que hace mis diseños únicos es que logré transformar una materia prima tradicional en productos no tradicionales y cero convencionales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que un emprendimiento no se debe forzar, no debemos hacer por hacer ni crear por crear, personalmente hablando.

Siempre con el equipo nos repetimos la frase “no es suerte, es la oportunidad con la preparación” y eso es justo lo que somos.

Aprendí que vale la pena cada NO que recibimos cada caída en el proceso, si amas lo que haces la batería que te impulsó puede descargarse, pero seguirás con la disciplina y la constancia sacando adelante eso en lo que tanto crees. Si tú estás convencido de lo que haces te será mucho más fácil enamorar al público.

