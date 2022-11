Ella cuenta historias a través de accesorios que resaltan la esencia femenina

Ella es Laura Bedoya Roldán, la emprendedora detrás de SimpleJoyas. Foto: Cortesía SimpleJoyas

“Soy muy feliz. Ser emprendedor es un desafío diario, a veces los retos son muy abrumadores y es normal sentirse agobiado e incluso un poco derrotado, pero ahí está la clave de la felicidad de ser emprendedor. Darse cuenta que eres capaz de superar todos los retos, que nada te queda grande y tanto esfuerzo, trasnochadas y que trabajar literalmente 24/7 si vale la pena y hay recompensa. Ver a las mujeres felices y empoderadas usando mis diseños lo vale todo y eso me hace muy feliz.”, así empezó a responder el cuestionario de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Laura Bedoya, la emprendedora que detrás de SimpleJoyas”. Hablamos con ella en nuestra sección y esta es su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Laura Bedoya Roldán, tengo 35 años y estudié Administración de Empresas con una especialización en Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Inicialmente SimpleJoyas nació como un hobby, de hecho en un inicio no se llamaba así. En esa época mi emprendimiento se llamaba SimplementeDivino.

En el año 2011 me encontraba haciendo las prácticas empresariales en una de las empresas más grandes de Retail de Colombia y como desde pequeña me han gustado las manualidades vi la oportunidad de aprovechar ese talento para venderle accesorios a mis compañeras de la oficina. Para ese entonces no sabía nada de joyería, diseñaba collares y pulseras que podía realizar con los materiales que encontraba en el mercado. Insertaba, ensamblaba y daba un toque original con lo que me encontraba.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé a ver que mis diseños gustaban y que el negocio poco a poco empezaba a crecer, entonces decidí meterle “la ficha” como se dice y tomé la decisión de hacer una especialización en Mercadeo que me ayudaría en mi trabajo actual pero aproveche para hacer todo un plan de negocios a mi emprendimiento y entender un poco más a fondo todas las perspectivas de un negocio.

Además comencé a estudiar joyería y ahí inició el cambio más significativo en el ADN de la marca hasta el momento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con mi salario como practicante compré los primeros insumos. Después todo lo que vendía lo reinvertía y todo lo que podía ahorrar de mi sueldo también se iba para mi emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ahora sé que impacto a muchas mujeres y que las puedo ayudar a comunicar su esencia al mundo de una manera simple. Ese es mi propósito, quiero que a través de las joyas se sientan auténticas, únicas y super cool, creo que la magia sucede cuando somos originales y no es necesario verse igual a los demás para encajar.

Además me siento muy orgullosa del impacto social que también estoy generando en SimpleJoyas, tenemos la premisa de que mínimo el 80% de sus empleados sean mujeres con sueldos y tratos dignos.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz. Ser emprendedor es un desafío diario, a veces los retos son muy abrumadores y es normal sentirse agobiado e incluso un poco derrotado, pero ahí está la clave de la felicidad de ser emprendedor. Darse cuenta que eres capaz de superar todos los retos, que nada te queda grande y tanto esfuerzo, trasnochadas, trabajar literalmente 24/7 si vale la pena y sí hay recompensa. Ver a las mujeres felices y empoderadas usando mis diseños lo vale todo y me hace muy feliz!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una pregunta que nunca me había hecho. La respuesta hoy es no, amo mi trabajo. Todos los días me levanto para hacer lo que me apasiona.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un reto muy grande sobre todo si no tienes un músculo financiero que te respalde, que es la realidad de la mayoría de los emprendimientos. Iniciar es agotador porque te toca hacer todo, eres el que limpia, diseña, lleva domicilios, responde redes sociales, crea estrategia de ventas, atiende los clientes, empaca y en mi caso yo también fabricaba todos los productos, entonces el manejo del tiempo es un limitante grande porque te pierdes en la operatividad del negocio dejando de lado variables muy importantes que son las que te permiten crecer y escalar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño, aun faltan muchísimas cosas, quiero crecer más, generar más empleo, tener una presencia más sólida a nivel nacional y empezar a formalizar el proceso de internacionalización a través de las exportaciones.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En el futuro inmediato seguimos creando experiencias diferentes para nuestros clientes como la Fiesta del Piercing que ahora tendrá su segunda versión en Bogotá el 19 de noviembre en REYNA BAR ubicado en Calle 84 #12-15 en la Zona T y el 20 de noviembre en ZAMIA ubicado en Carrera 7# 120 - 20 Zona Expo en Usaquén. Un evento en el que hemos creado una colección exclusiva en oro 18K y regalamos la perforación por la compra de esta.

En el mediano plazo el siguiente paso es ampliar el taller de joyería para tener in house todo el proceso. Comenzar a participar en ferias en otros países para abrir el camino a la internacionalización.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, el primer paso es la expansión del taller de joyería para tener control sobre todo el proceso.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, creo que es importante tener otra visión del negocio. Tener un socio con otra perspectiva más racional es muy interesante pues los que hemos creado un emprendimiento tenemos demasiados sentimientos en la empresa y a veces no tomamos decisiones acertadas. En este momento sería una gran oportunidad contar con inversión pues permitiría a SimpleJoyas pasar al siguiente nivel.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Perder tanto tiempo en la operatividad. Cuando uno empieza un emprendimiento cree que lo mejor es hacerlo todo solo para ahorrar dinero. Por ejemplo etiquetar el producto es una tarea que quita muchísimo tiempo y es muy operativa, ahora pudiendo evaluar el pasado, veo que perdí mucho tiempo valioso que pude aprovechar creando nuevos diseños, consiguiendo nuevos clientes, inventando diferentes maneras de vender, etc.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron mis padres a perseguir mis sueños y trabajar por lo que quería. Mi madre siempre buscó la manera de salir adelante con nosotros cuando la situación financiera de la familia estuvo muy dura, y mi padre perdió su empleo. Mi mamá aparte de su trabajo, vendía comida que hacíamos en casa, también ropa, accesorios, etc. ella me enseñó el poder de las ventas y me inspiró a no rendirme nunca.

Mi padre me inspiró en esa parte más soñadora y artística, él crea su propia ropa y se hace sus propios accesorios. Siempre he dicho que hubiera sido el diseñador más cool del mundo pero nació en una época donde se debía estudiar, para asegurar un trabajo de escritorio y un sueldo fijo para vivir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si claro. La época más dura del negocio ha sido la post pandemia y si, hasta considere cerrar el negocio. Ha sido muy complejo manejar el nivel de endeudamiento de la empresa en el que tuve que incurrir para sostener los almacenes y mis colaboradores en la pandemia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Este año en la búsqueda de crecer y buscar ayuda en la empresa para poder escalar ingrese a dos colectivos de mujeres:

“Mujeres cambiando la moda” de Inexmoda

“Emprender mujer” de Impact Hub

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí. El arte de la joyería es un saber ancestral que nos permite contar historias a través de las manos. El avance de la tecnología ayuda mucho en procesos de diseño y fabricación pero cuando la técnica es totalmente artesanal, la pieza que se crea no solo es única e irrepetible sino que tiene esencia, historia y todo el amor del artesano que la fábrica.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con dos tiendas en Colombia posicionadas (Medellín – Bogotá), además de tener exportaciones consolidadas a 20 países y presencia internacional con mis tiendas en Miami, New York y Madrid.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido el soporte más grande de mi negocio. Al inicio mis padres y mis hermanos y ahora mi esposo. Siempre que los he necesitado han estado ahí para mí, tanto así que ahora mi esposo hace parte de la compañía.

Para que una mujer esté empoderada necesita un entorno que la ayude a serlo. No es levantarse una mañana y decir “que empoderada me siento”, es tener un ambiente que le de soporte y la ayude a crecer en todo sentido. Mi familia ha sido vital para sentirme hoy una mujer empoderada con ganas de comerme el mundo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Este es un sueño que he tenido y la verdad en el que no he trabajado aún (de hecho me da un poco de risa contarlo). A veces me visualizo en las universidades o en escenarios de emprendimiento contando mi historia, inspirando a nuevos emprendedores y ayudando a todos los que lo necesiten.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Rodearse de personas talentosas es la mejor manera de crecer y construir una buena empresa. Una vez leí que los líderes más talentosos contratan personas más talentosas que ellos mismos para que los ayudaran avanzar y crecer y es lo que he aplicado hasta el momento.

Mi equipo esta conformado por mi esposo Nicolás Díaz, quien se encarga de toda la parte administrativa y contable; Naty quien me apoya en el almacén y está encargada del departamento comercial; Ana quien está al frente del departamento de publicidad y dirección de arte, Jonatan quien es el jefe de producción y quien tiene a cargo un equipo de 8 personas. Semestralmente contamos con un practicante (siempre han sido profesiones diferentes) quienes nos llenan de nuevas y novedosas ideas, y yo que estoy al frente del área de diseño, mercadeo y ventas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En SimpleJoyas no hacemos nada que yo no me pondría. Con esto le estoy asegurando a mis clientes que tienen una pieza única, con personalidad, atemporal. No le estamos vendiendo por vender ni estamos fabricando en masa lo que está de moda. Estamos ayudándole a sentirse cool, linda y lo más importante segura con ella misma para que sea eso lo que irradie en su entorno laboral, familiar y social.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que aunque el camino no es fácil, tampoco es imposible y la recompensa lo vale. Poder ver lo que he logrado y lo que he crecido me llena de orgullo. Salir a la calle y encontrar mujeres usando mis creaciones es una sensación indescriptible.

Y por último si lo que estás haciendo de verdad si te gusta, te hace feliz y te apasiona aférrate a eso con toda tu energía, mente y corazón porque siempre vas a encontrar la salida a los retos que se presenten. ¡Arriésgate!. No sabes todo lo que puedes lograr te vas a sorprender.

