La empresa de marroquinería que usa materiales reciclables en sus artículos

Él es Jhon Jairo Montoya, el emprendedor detrás de Volver EcoArtesanos. Foto: Volver EcoArtesanos

“En Volver Ecoartesanos recibimos el material que las personas quieran desechar y que pueda reintegrarse al ciclo productivo. Pueden traer neumáticos, banners, carpas de camión, cortinas, y demás aprovechables que permitan su confección. Actualmente tenemos cerca de 120 referencias de productos con diseño y producción ecológica que otorgan valor ambiental y contribuyen a la responsabilidad social.

La empresa fue creada por mí, y hace poco fui uno de los ganadores de los Premios Somos CMMC – Corporación Mundial de la Mujer Colombia – en la categoría “Para que el Mundo sea + Viable”, abrimos las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y en voz de su fundador Jhon Jairo Montoya, conocimos la historia de Volver EcoArtesanos”:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 64 años. Soy auxiliar contable. Hice también un curso en el Sena de Diseño.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hace 10 años comenzamos con la idea de aprovechar el material reciclable para producir nuevos productos, todo esto porque toda la vida he trabajado en la marroquinería. Entonces vimos que podíamos producir productos de alta calidad y ayudar al medio ambiente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde cuando tuve la idea, el apoyo de la CMMC fue muy importante. Desde el inicio me ayudaron a organizarme y a darme cuenta que sí era posible.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Todo fue con las uñas. Teníamos algunos ahorros y algunas máquinas que tenía, ya que desde hacía muchos años trabajaba en marroquinería.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado mucho, con decirle que el neumático ya no es tan fácil de conseguir. Eso quiere decir que hemos hecho bien la tarea, porque ese era uno de nuestros objetivos: no dejar que esos materiales fueran a contaminar los basureros y que pudieran ser reutilizados en otros productos.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Este emprendimiento me ha permitido sacar adelante a mi familia, pagar el estudio de mis hijos y mejorar nuestra calidad de vida. Pero también hemos podido darle el primer empleo a muchos jóvenes de nuestra comunidad. Eso es algo que me llena de satisfacción. También apoyamos mucho a madres cabeza de familia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No creo. Esta es una empresa familiar que quiero dejarle a mis hijos. Hoy, uno de ellos, que estudió Administración Ambiental, es quien está al frente de muchos de nuestros proyectos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mucho, no fue nada fácil. Pero poco a poco logramos salir adelante. Comenzamos con unas pocas máquinas y no teníamos muchos recursos. Pero con el apoyo de mi familia y de la CMMC lo hicimos posible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sin duda. Volver Eco Artesanos es hoy un sueño hecho realidad. Pero hay que seguir trabajando todos los días con mucho empeño y mucha disciplina. Hoy mi prioridad es apoyar a mis hijos para que ellos puedan continuar con la empresa y seguir creando cada día nuevos productos

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Siempre estamos a la búsqueda de más materiales que podamos reutilizar. Ahora, con el premio que nos dio la CMMC, queremos invertir en ampliar la planta y comprar más maquinaria. Queremos seguir creciendo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí. Queremos seguir dando un mensaje de que es posible crear nuevos productos a partir de lo que para algunos son desechos y de esta manera aportar nuestro granito de arena a la protección del medio ambiente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No creo. Este es un negocio familiar y quiero que mis hijos lo continúen. Estamos abiertos a recibir apoyos en capacitación como los que nos brinda la CMMC y siempre estamos en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar, pero manteniendo el control total de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siempre he pensado que de los errores se aprende. Supongo que he cometido muchos, pero de ninguno me arrepiento. Los errores siempre dejan enseñanzas y son oportunidades para mejorar y para crecer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde muy niño, a los 12 años, comencé a aprender el arte de la marroquinería. Trabajé para muchas empresas y así aprendí todo el oficio. Admiro mucho a Mario Hernández, fue alguien que empezó de abajo y ha logrado mucho.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, es duro emprender. Entrar al mercado con una marca que no es conocida no es fácil. Pero nunca nos rendimos. Cuando empezamos a trabajar con materiales reciclados sabíamos que estábamos en el camino correcto. Y hoy, gracias a Dios, lo hemos comprobado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La CMMC ha sido fundamental en nuestro proceso. Nos apoyaron en capacitación, en abrirnos mercado en las ferias que organizan, en ayudarnos a entender los procesos de nuestro negocio y en cómo volverlo sostenible con el tiempo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. Buscamos que las nuevas generaciones tengan conciencia ambiental. Que sepan el valor que tienen los desechos y cómo reutilizarlos. Estamos haciendo una labor muy bonita con los jóvenes enseñándoles el oficio y el valor del trabajo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Disfrutando de mi trabajo y de mi familia, si Dios permite que llegué hasta allá. Con la satisfacción cumplida de dejarle un futuro a mis hijos y a muchos jóvenes que nos ven como ejemplo de superación.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo. Mi esposa ha sido mi soporte en las buenas y en las malas en estos 34 años de matrimonio. Y mis hijos también nos han apoyado mucho, sobre todo el menor, quien está de lleno hoy en la empresa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Uno de mis mayores sueños es crear una escuela de marroquinería en la que pudiera enseñarle a muchos jóvenes este oficio. Hay jóvenes con mucho talento pero con pocas oportunidades. Enseñarles el valor del trabajo y que pueden lograr sus sueños es muy importante para mí, así como que aprendan el sentido de la responsabilidad y de la disciplina, pero también su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi familia, ellos son mi mayor soporte y mi mayor motivación para seguir adelante. Siempre quise tener un negocio que pudiera heredarle a mis hijos , que puedan seguir con el legado de la marroquinería que es un oficio al que le debo todo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La responsabilidad, el ser cumplido con los clientes y siempre seguir comprometido con la calidad de los productos que ofrecemos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que poniéndole empeño a las cosas se puede salir adelante. En la actualidad somos 4 fijos en la empresa. Pero muchas veces que tenemos pedidos muy grandes, nos apoyamos en pequeños talleres de vecinos de Usme y tratamos de darle prioridad a las madres cabezas de familia para que nos apoyen. También buscamos darle el primer empleo a jóvenes de la comunidad.

