Ella diseña personajes que nacen de la imaginación y la creatividad de los niños

Maria Isabel Gallego Beuth, es la emprendedora que hace realidad la creatividad de los niños y niñas, a través de muñecos personalizados. Foto: Cortesía

“Actualmente tenemos 3 empleos directos y 2 empleos por prestación de servicios. En el último año, vendimos 451 muñecos personalizados a cliente final entre nuestras diferentes líneas (imaginarios, personitas mágicas, ositos mágicos, angelitos y Armando), y 1256 productos (muñecos, cojines, llaveros, babuchas) a cliente institucional (proyectos para empresas)”, María Isabel Gallego Beuth, fundadora de Mágicos Imaginarios pasó por nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta fue la historia que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años. Estudié Ingeniería de Diseño de Producto en la Universidad EAFIT y una maestría en Diseño e Ingeniería en el Politécnico di Milano, Italia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hacer realidad los dibujos de los niños convirtiéndolos en muñecos de peluche. Fue una idea que vi en una empresa de Estados Unidos y me enamoré y quise hacerlo en Colombia. Así nació, y luego la fui fortaleciendo con diferentes productos orientados al fortalecimiento de la creatividad en los niños y adultos (reconexión con el niño interior). Son diferentes productos en los que el cliente siempre participa en el proceso creativo, y vive una experiencia mágica de ver sus creaciones hechas realidad y abrazar su imaginación.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé sola, desde casa, haciendo prototipos. Luego encontré una costurera que le gustó la idea y comenzó a trabajar conmigo en la elaboración de los muñecos imaginarios (muñecos personalizados a partir de los dibujos de los niños) mientras yo proyectaba las demás líneas de productos. Trabajamos así durante 5 años, aprendiendo poco a poco, con cada muñeco, pero sin una continuidad fija; hasta que me presenté a una convocatoria de Economía Naranja del Fondo Emprender del SENA y fui seleccionada como beneficiaria en el 2020. Esto me permitió formalizar la empresa, proyectar un plan de negocios y estrategias de crecimiento, formar un equipo de trabajo generando empleo (5 empleos en el año 2021), tener un lugar de operaciones e invertir en maquinaria para fortalecer los procesos de producción y administrativos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Capital semilla del Fondo Emprender del SENA.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy sembrando una semillita en los niños que viven la experiencia mágica de ver sus creaciones hechas realidad, que descubren a través de nosotros que todo lo que se propongan en la vida lo pueden hacer realidad, que tienen un potencial creativo infinito y que son únicos, así como sus ideas y sus sueños. En los adultos, volver a conectarlos con su niño interior.

6. ¿Soy feliz?

¡Sí! No es un camino fácil, pero muy gratificante. Hago lo que amo, y eso es lo que me motiva día a día, seguir construyendo mi sueño.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, porque es mi proyecto de vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido duro y sigue siendo duro porque en este momento ya no cuento con la ayuda del Fondo Emprender y es una gran responsabilidad saber que en mis manos está el sustento de las familias de mis colaboradores. Tambien es difícil arrancar mientras uno se da a conocer… Lo importante es creer en el proyecto para que en los momentos de duda haya una motivación para seguir esforzándose.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo. Hace falta tiempo para que la empresa crezca, sea viable y cada vez impactar más personas con nuestras experiencias mágicas y con la generación de empleo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando para llegar a más personas y hacer crecer la empresa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, trabajamos constantemente en ofrecer un portafolio de productos y servicios que nos permita crecer y ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No de un desconocido… me tomaría primero el tiempo de conocerlo y revisaría muy bien que esté alineado con nuestro propósito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Participar en ferias presenciales… los espacios o “stand” son muy costosos, se requiere mucho esfuerzo y dedicación de tiempo, y las personas que asisten a estas ferias generalmente no van en busca del tipo de productos que ofrecemos en mágicos, sino de productos muy económicos para compensar el gasto de boletas de entrada, almuerzos y desplazamientos que hicieron para asistir a dichas ferias… Ese dinero invertido en campañas de redes sociales es mucho más efectivo para darse a conocer a un público más amplio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En el inicio me inspiró una empresa estadounidense, hoy me inspiran todos los niños, mis hijos especialmente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hay momentos difíciles, momentos de duda, pero hasta ahora no he pensado en tirar la toalla porque creo en mi proyecto de vida. Aun no he fracasado ni triunfado, es una apuesta de todos los días, aún me falta mucho camino para decir que lo logré, pero creo que lo lograré.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Aún cuento con el seguimiento y acompañamiento por parte del SENA.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, ese es el propósito y el corazón de mágicos; impactar las nuevas generaciones para que crezcan creyendo que todo es posible, que pueden hacer realidad aquello que sueñen y se imaginen, que pueden hacer realidad sus proyectos de vida, que pueden seguir siendo siempre niños, soñando, creando y disfrutando como niños.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una empresa sólida, generadora de empleo, que mantiene su propósito firme. Una empresa llena de creatividad, de color, de sueños cumplidos y por cumplir, reconocida en el mercado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi motor y mi más grande apoyo. Sin el apoyo de ella no habría podido emprender, porque el estilo de vida del emprendedor es un estilo de vida que impacta a todos. Todos creen en mi emprendimiento y es un proyecto de vida y de familia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Como lo dije anteriormente no lo he logrado… estoy trabajando duro para lograrlo, y creo firmemente que lo lograré. Por supuesto que ayudaría a otros en lo que pueda desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo que formé con el apoyo del Fondo Emprender del SENA fue: auxiliar administrativa, contador, comunicadora, costurera, todos muy comprometidos para sacar adelante el emprendimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la atención al detalle, me encanta diseñar productos mágicos y la magia está en los detalles, el amor se expresa con detalles y de esa manera expreso el amor por lo que hago y es lo que me diferencia y por lo que mis clientes me prefieren.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que lo más importante es creer en lo que haces, en tu proyecto, y agradecer cada día con el reto que trae, porque los retos son la oportunidad para aprender, mejorar, crecer como personas y como empresarios.

