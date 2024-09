Montó una plataforma de inglés para las personas que van a trabajar a los cruceros

Jenny Andrea Ochoa, fundadora de Infinity ECO. Foto: CortesíaInfinity ECO

En una feria de emprendedores nos encontramos con Jenny Andrea Ochoa. Estaba vestida con una camisa blanca y unas presillas de capitán de navío. Nos acercamos y preguntamos qué hacían. “Nuestra misión es empoderar a las personas con habilidades lingüísticas y laborales para triunfar en el ámbito internacional”. ¿Y cómo lo hacen? “A través de nuestros programas de inglés virtual brindamos las herramientas necesarias utilizando la tecnología para que nuestros estudiantes puedan comunicarse con confianza y puedan vincularse laboralmente a una vacante en cruceros, aerolíneas, hoteles, call centers o empresas internacionales donde el requisito principal es el de comunicarse en esta lengua”.

Entonces indagamos un poco más en detalle: “Con más de siete años de experiencia en el sector de los cruceros, hemos desempeñado roles de reclutadores y educadores en tierra, así como en varios cargos a bordo de navieras prestigiosas como Celebrity Cruises y Bahamas Paradise. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos identificado que más del cincuenta por ciento de las vacantes laborales no pueden ser cubiertas debido a la falta de personal bilingüe en el país. De acuerdo a esto y a las estadísticas de crecimiento en los empleos a bordo anualmente, fundamos Infinity ECO, una empresa que no solo ofrece entrenamiento en inglés, sino que también conecta a los estudiantes con oportunidades laborales bilingües internacionales”.

Entonces invitamos a Jenny Andrea Ochoa, fundadora de Infinity ECO, para nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo treinta y siete años y estudié Licenciatura en Educación en Inglés en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, he trabajado como educadora en diferentes planteles educativos privados y públicos como el SENA, también como coordinadora y reclutadora de personal para navieras internacionales en donde tuve la oportunidad de trabajar en cruceros como manager del departamento de niños y adolescentes por un par de años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea surgió de la necesidad de capacitar el personal de hotelería y turismo que desea trabajar a bordo de cruceros, ya que para poder aplicar a cualquiera de las vacantes se requiere tener inglés conversacional y muchas de las vacantes con buena remuneración se perdían por la falta del personal con el dominio de este idioma. Dado esto, junto con un amigo iniciamos como profesores el programa de inglés enfocado en la preparación de este tipo de personal, sin embargo, continúe por el camino de manera individual, ya que él se embarcó.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad esta idea después de la pandemia con el boom de la educación virtual, la cual me permitió llegar a más personas a nivel nacional que deseaban hablar inglés y trabajar en cruceros por medio de plataformas virtuales, preparándose para la entrevista y la vida a bordo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, fue con mis propios recursos, posteriormente en el 2023 pude aplicar a la convocatoria del Fondo Emprender del SENA y Cámara de Comercio, de la cual fui seleccionada.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando un impacto social llegando a todas aquellas personas que no pueden pagar un curso de inglés tradicional y que desean mejorar su calidad de vida con empleos en el extranjero ganando en dólares, ya que nuestro programa es uno de los más asequibles en el mercado y muy efectivo adicionalmente, de hecho nuestros egresados se encuentran trabajando en el extranjero o con navieras en este momento.

6. ¿Soy feliz?

Si, bastante. Hago lo que me apasiona, enseñar y ayudar a los demás a cambiar sus vidas por medio de la educación. Es bastante significativo ver los sueños de nuestros estudiantes hechos realidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, creo que hay mucho que falta construir y deseo consolidarlo mejor.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Bastante duro, no ha sido un camino fácil, de hecho cada vez que escucho podcast de empresarios a un nivel superior, me llena de satisfacción el saber que han sentido y pasado por lo mismo que he vivido yo. Adicionalmente, fui madre a finales del año pasado, lo que ha dificultado un poco más la labor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Puedo decir que he cumplido mi sueño parcialmente, ya tenemos el programa educativo institucional efectivo y nuestros primeros egresados, sin embargo, deseo tener un impacto más profundo llegando a todos aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de acceder a una educación superior u obtener un empleo y se encuentran buscando un futuro mejor para sí mismos y sus familias.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos integrando la realidad aumentada en nuestro programa con una aplicación interactiva que pronto se lanzará al mercado, queremos ver la educación desde otra perspectiva y encontrar más agencias o navieras que se encuentren interesadas en los perfiles que preparamos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, Infinity ECO es escalable. Nuestra plataforma de aprendizaje en línea está diseñada para adaptarse a un creciente número de estudiantes y profesores, lo que nos permite expandirnos y alcanzar a más personas sin sacrificar la calidad de la educación. Nuestras clases son flexibles y semi personalizadas, lo cual nos permite tener evaluación y retroalimentación continua. Esto nos permite crecer y adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y profesores, manteniendo siempre la calidad y la excelencia en la educación.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, estamos abiertos a escuchar distintas ofertas y realizar alianzas estratégicas que nos permitan crecer como compañía en Latam.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo error lleva a un gran aprendizaje, lo cual nos ha servido para mejorar constantemente. Los errores nos hacen reaccionar y buscar la manera de no volverlo a repetir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Por un lado me inspiró mi madre, la cual admiro por su espíritu emprendedor y liderazgo familiar, es una mujer resiliente, siempre me ha enseñado a realizar las cosas de manera honesta y con disciplina. Por otro lado admiro a todos aquellos empresarios que han logrado mantener la idea de su empresa viva al pasar de los años como Yonatan Bursztyn, quien inició desde muy joven revolucionando la industria del cuero y hoy en día tiene sus morrales viajando por el mundo gracias a su creatividad, diseño e innovación permanente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, claro, el fracaso hace parte del proceso de muchos emprendedores. En mi caso, tuve esta experiencia al momento de crear una alianza inicial con alguien más, pero con enfoque más comercial y no tanto con la misión del impacto social que deseamos lograr con Infinity ECO.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento me encuentro realizando la fase de ejecución de los recursos del Fondo Emprender SENA, lo cual me ha beneficiado no solo monetariamente, sino también junto a la asesora, interventora y equipo de Cámara y Comercio, he podido obtener un entrenamiento y asesoría completa que me ha permitido evolucionar como empresaria en el conocimiento de diversas áreas necesarias para este negocio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente lo que logramos por medio de Infinity ECO es impactar las nuevas generaciones por medio de entrenamiento del inglés con conexión laboral a una vacante bilingüe en empresas internacionales como cruceros, hoteles en Dubai o aerolíneas, inclusive en la industria BPO o de call centers en inglés en Colombia, lo cual le permite a todos aquellos jóvenes que no tengan acceso a una universidad o un trabajo, aprender el idioma y vincularse laboralmente con una de estas agencias.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años veo mi empresa como la principal academia de entrenamiento de personal y reclutadora oficial de navieras a nivel mundial, pues la calidad del personal calificado que está ingresando a estas vacantes están creando una reputación positiva en Infinity ECO lo cual nos ha permitido ser referenciados por parte de aquellos que ya se encuentran trabajando en Dubai o en navieras.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido bastante importantes en este proceso, mi madre, mis hermanos, mi esposo y sus padres me han apoyado incondicionalmente en todo lo que he necesitado brindándome todo su apoyo, en especial emocionalmente en los momentos difíciles de este camino del emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, creo que ha sido un camino arduo, pero si se tiene la voluntad y las ganas de hacerlo ayudaría a otros a lograrlo así como ayudamos a quienes desean un cambio de vida ganando en dólares.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo un equipo maravilloso, por un lado los docentes se encuentran comprometidos con la labor que cumplimos generando resultados efectivos y brindando lo mejor de ellos para que el estudiante logre hablar inglés y tenga la confianza de desenvolverse en una entrevista bilingüe. Por otro lado, las personas que se encuentran en el departamento de contabilidad, publicidad y ventas, son personas que realizan su gestión de manera oportuna y eficiente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Infinity ECO asesora y realiza el acompañamiento al estudiante al finalizar su curso de inglés hasta lograr una vinculación laboral bilingüe con cruceros, hoteles o aerolíneas, entrenandolos durante su proceso de aprendizaje, orientandolos en la postulación a la mejor vacante de acuerdo a su perfil y brindándoles todo el apoyo en su proceso posterior a la obtención del empleo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Esta experiencia de vida me ha enseñado una variedad de habilidades y conocimientos valiosos que me han permitido innovar y mejorar continuamente asumiendo los riesgos y obstáculos que se presentan diariamente, pero también manteniendo la pasión y la motivación de escalar mi proyecto a un nivel superior.

