Ella es Carolina Acevedo, la emprendedora que le dio vida a una idea de negocio que resalta el arte y la creatividad a través de figuras hechas en porcelana fría. Foto: Cortesía Carolina Acevedo

“En 10 años me veo siendo una gran artista, mujer y madre reconocida en Colombia y el mundo, siendo dueña de Lolo Art, una empresa en donde trabajen muchas mujeres, modelando figuras, apliques, recordatorios, nacimientos, siendo un centro de enseñanza para todas las edades y que podamos producir también herramientas, materiales y moldes”, así lo va contando Carolina Acevedo, la fundadora de Lolo Art en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Recorrió junto a nosotros los pasos de una idea de negocio que inició producto del tiempo libre que tuvo en pandemia, y que hoy impacta a niños y adultos a través de la creatividad.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Ingeniera Metalúrgica de profesión pero artista de corazón. Soy la creadora de Lolo Art.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Inicialmente, mi idea fue enseñar a los niños creando un producto que les ayudará a desarrollar sus habilidades de motricidad fina, potencializar su creatividad y que esto fuera una forma de pasar el tiempo en casa por el receso escolar a causa de la pandemia. A partir de eso surgieron los kits “Pequeños artistas” y nuestro canal de YouTube con los videotutoriales.

Al tiempo diseñé un modelo de figura basada en Disney, quería hacer a todos en su versión linda y animada, y de allí surgieron las figuras personalizadas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

No fue fácil, lo intente muchas veces, trasnoché porque al tiempo soy mamá y no me rendí, modelé muchas caritas y cuerpos hasta que con la práctica las fui perfeccionando. Llegamos a muchos artistas famosos, Camilo, Eva Luna, Carolina Cruz y hoy las figuras personalizadas son nuestro producto estrella.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La verdad la inversión en materiales no fue de más de 200 mil pesos, logré pagarlos con mi trabajo anterior como ingeniera en una empresa de construcción.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando llevar felicidad a cada cliente que obtiene su figura, revivir recuerdos, y lo más importante transmitir el amor por el arte a cientos de personas.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, agradezco cada día poder trabajar en lo que amo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No es fácil, pero la clave es la constancia y la pasión por lo que haces, eso hace que sea mas fácil y veas resultados mas rápido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Trabajo en mi sueño día a día, tengo muchas ideas y proyectos por desarrollar. Quiero crear una empresa completamente enfocada en este hermoso arte.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir con la producción de figuras personalizadas, no doy abasto para la demanda nacional e internacional. Enseñar mi arte, comercializar herramientas y materiales, crear moldes, lanzar mi linea de apliques y seguir consolidando nuestro canal de YouTube.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tenemos un gran potencial de crecimiento.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Trabajar en lo que no me gusta.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mamá siempre ha amado la pintura, ella me enseñó desde niña y siempre me ha inspirado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, nunca he pensado en dejar mi emprendimiento, cada día crecemos más.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, me gustaría crearla. Hay pequeños artistas que no son muy reconocidos y podemos escalar juntos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, eso es lo mejor. Hay cientos de niños ilusionados, practicando con mis kits, cursos virtuales y viendo mi canal de YouTube. Les quiero transmitir que sí es posible ser un gran artista y dedicarse de lleno a esto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo siendo una gran artista, mujer y madre reconocida en Colombia y el mundo, siendo dueña de Lolo Art, una empresa donde trabajen muchas mujeres, modelando figuras, apliques, recordatorios, nacimientos, siendo un centro de enseñanza para todas las edades, y que podamos producir también herramientas, materiales y moldes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel fundamental, mi esposo me ayudó desde el principio, Sergio es ingeniero mecánico, pero en Lolo Art se convirtió en editor de video, fotógrafo, diseñador gráfico, coordinador de compras y también modelador de figuras.

Mi mamá, mi suegra, mi cuñada y mi hermana han trabajado conmigo en la producción .

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, esa es la idea con los cursos presenciales que dictaremos este año 2022 en las principales ciudades, no solo enseñarles el arte, sino darles todas las herramientas para emprender.

21. Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel fundamental. Hemos aceptado el trabajo que podemos realizar los 6. Somos Carolina, Sergio, Marlen, María luisa, Karen y Deysi. Aunque Sergio ya se está distanciando, porque tiene un nuevo trabajo, lo apoyamos desde nuestra empresa porque también debe trabajar en su pasión que es la ingeniería mecánica

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro trabajo es único y completamente personalizado... en Lolo Art realizamos nuestras figuras con tu foto o especificaciones exclusivamente para ti, en la mejor calidad y detalle.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Amarme, valorar lo que soy, lo que hago y ser agradecida a cada instante.

