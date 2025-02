Ellas crearon un club de mamás en Colombia enfocado en bienestar

Liza Herrera y Mónica Cortés, las emprendedoras detrás de Mommies, club de mamás. Foto: Mommies, club de mamás

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Mommies es un espacio innovador creado para el bienestar integral de las mamás, desde un enfoque de bienestar, empoderamiento y autocuidado. Nació de la necesidad de encontrar equilibrio entre la maternidad, y el ser mujer, convirtiéndose en una red de apoyo, donde se fomenta la comunidad, el crecimiento personal y la posibilidad de ser mujer más allá de la maternidad. En el primer piso se encuentra la zona para mamás y papás, donde hay espacios de coworking, servicio de cafetería, biblioteca, salas de reuniones y de descanso y en el segundo piso funciona un playground para niños con espacios lúdicos y de entretenimiento. Es un concepto innovador en el que las mamás pueden sentirse acompañadas en este proceso de criar y seguir construyendo sus propios sueños”.

Sin más preámbulo, aquí está la historia de Mommies en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Liza Herrera y Mónica Cortés y este es el relato de su emprendimiento, contando para ustedes:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Liza Herrera, 35 años, profesional en Marketing y Negocios Internacionales, además asesora de imagen y diseñadora de calzado empírica.

Mónica Cortés, 38 años, Administradora de Empresas y especialista en Administración Financiera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea surgió en una Semana Santa del año 2024, cuando nos dimos cuenta de que no existía un espacio donde las mujeres pudieran estar en bienestar sin dejar de lado el cuidado de sus hijos. Inicialmente, la idea se orientó a crear una biblioteca para niños, promoviendo la cultura y el amor por la literatura; luego se transformó en un lugar para niños donde las mamás pudieran tomar un respiro mientras ellos jugaban.

En el transcurso de la etapa inicial, la propuesta evolucionó y se transformó en “Mommies”. Actualmente, contamos con 8 personas distribuidas en las actividades de atención directa al cliente, administración, aseo y servicios generales; respecto del número de clientes y asociado a los ingresos a la fecha, contamos con diferentes tipos de servicio entre los que se destacan las membresías mensuales (10 a la fecha); clientes que prefieren el servicio por horas, medios días o días completos (aproximadamente 150); eventos especiales y talleres (100) y fiestas infantiles (20 fiestas).

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hicimos realidad el proyecto a través de la fusión de la experiencia empresarial y la pasión por crear espacios innovadores. Juntas, compartíamos la visión de un espacio de encuentro para madres, tomamos la idea inicial y la adaptamos a las necesidades reales que detectamos. Con planificación, inversión de recursos propios y una constante retroalimentación de otras mamás, fuimos paso a paso transformando el concepto en una experiencia tangible que hoy ya está materializada.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Liza reinvirtió parte de las ganancias que había acumulado con su negocio de zapatos, y yo tenía disponible un dinero familiar que estaba destinado para emprendimientos, el resto de la inversión ha ido saliendo de ahorros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que las mamás sepan que no están solas y que se pueden dar un respiro del cuidado de los niños realizando actividades que necesitan o que les gusta hacer con la tranquilidad de que hay profesionales que están cuidando a sus hijos de la mejor manera. Además, buscamos cambiar la mentalidad de las mamás llevándolas a que entiendan la importancia del autocuidado en la maternidad. Queremos construir una comunidad donde entiendan que no están solas y que también son importantes.

Trabajamos con una narrativa que les demuestra que es posible cuidar de uno mismo, tener tiempo para una charla o un café tranquilo, y a la vez disfrutar de la maternidad.

6. ¿Soy feliz?

Somos muy felices cuando vemos que las mamás que van, sin conocerse, comparten experiencias y se cuidan entre ellas. También cuando nos dicen frases como “llevo 5 años sin leer un capítulo de un libro completo, y acá lo pude hacer mientras cuidaban a mi hijo”.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento, nuestro enfoque es hacer crecer de manera orgánica nuestro emprendimiento y mantener su esencia única. Este proyecto nació del amor y de la necesidad de crear un espacio que atendiera las realidades de las madres y mujeres, así que, a corto y mediano plazo, no contemplamos venderlo. Sin embargo, estamos abiertas a evaluar posibilidades como franquicias, siempre que se respeten y potencien los valores y la misión que hacen de nuestra marca un lugar especial.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Liza: emprender siempre es un reto, pero para mí ha sido parte de mi esencia. Siempre he sido una mujer emprendedora, me gusta moverme, crear y asumir nuevos desafíos. Después de varios meses buscando un nuevo proyecto, sentí que mi marca de zapatos ya estaba en el punto que quería y necesitaba otro reto como profesional. Mommies llegó en el momento perfecto, como una idea que no solo representaba una oportunidad de negocio, sino un propósito real. Ha requerido mucho esfuerzo, dedicación y constancia, pero cada paso ha valido la pena al ver el impacto que estamos generando.

Mónica: por mi parte, en lo económico no, porque tenía el dinero disponible para hacerlo y si fallaba no estaba comprometiendo otras cosas. Lo que me ha parecido más difícil es el desarrollo de un modelo de negocio a partir de una idea, porque tiene muchos factores que inciden en que sea exitoso.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hemos visto nacer nuestra marca, y eso es en sí un sueño cumplido. Pero como en toda aventura, siempre hay nuevas metas por alcanzar. Nos gustaría expandir el proyecto, y lograr impactar a más mamás.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora nos concentramos en consolidar lo que ya tenemos y en explorar nuevas ideas para expandirnos. Estamos muy emocionadas por llevar este espacio a otras ciudades, crear más eventos y talleres y, sobre todo, seguir escuchando a nuestra comunidad para mejorar día a día.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Sin duda! La necesidad de un espacio como el que creamos es universal. Estamos convencidas de que, con el mismo amor y compromiso, podemos replicar esta experiencia en muchas otras ciudades e incluso en otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertas a oportunidades siempre y cuando se respeten los valores y la visión de lo que creamos. No se trata de perder el control, sino de encontrar aliados que compartan la pasión por el bienestar de las mamás y ayuden a llevar este proyecto a nuevos horizontes sin cambiar su esencia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En este camino todo ha sido un aprendizaje, pero lo que sí tenemos claro es que queremos desligarnos de hacer actividades que nos identifiquen como un sitio para niños porque en realidad es un lugar para el bienestar de las mamás.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Liza: me inspiro en todas aquellas mujeres valientes que han roto esquemas y se han atrevido a seguir sus pasiones, aun en medio de desafíos. Me gustaría seguir aprendiendo de líderes auténticas, que muestran que se puede ser mamá, profesional y, sobre todo, feliz siendo uno mismo.

Mónica: me inspiró mi propia experiencia como mamá de dos niños pequeños (3 y 4 años). En un proceso terapéutico descubrí que la maternidad es hermosa, pero fuera de romantizarla. En mi caso personal hubo un punto donde me perdí y no sabía qué me gustaba ni qué quería, y todo lo volcaba al cuidado de los niños y de la casa y el trabajo y me olvidé de mí.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más de una vez nos cuestionamos si íbamos en la dirección correcta, pero ver la felicidad de las mamás y el impacto que hemos logrado nos mantiene en pie.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos construido nuestra propia comunidad, y soñamos con que cada mamá se sienta parte de ella. Creemos firmemente que el apoyo y la unión entre mamás es esencial en este viaje de la maternidad. Cada encuentro, cada charla y cada experiencia compartida nos inspira a seguir adelante, recordándonos lo hermoso que es caminar juntas y apoyarnos mutuamente. También tenemos aliados que han llegado porque creen y le apuestan al proyecto.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda, esto va más allá de un negocio. Es un concepto que busca transformar la experiencia de la maternidad y el bienestar integral. Estamos seguras de que impactaremos a futuras generaciones, inspirando a más madres a cuidarse y a apoyarse mutuamente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos visualizamos consolidando la marca en diversas ciudades del mundo, siendo reconocida como un referente en bienestar y conexión para las mamás. El negocio se habrá expandido y evolucionado, ofreciendo experiencias innovadoras, talleres y actividades que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia y amigos han sido clientes frecuentes y fieles, lo que ha significado mucho para el negocio. Su entusiasmo y satisfacción constante no solo validan la experiencia que ofrecemos, sino que también generan recomendaciones y confianza en nuevas madres que se acercan al espacio. Ver cómo disfrutan y se benefician de lo que proponemos ha sido clave para el crecimiento y consolidación del emprendimiento, demostrando que nuestro enfoque en el bienestar y la conexión realmente marca la diferencia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! Nos encantaría compartir todo lo que he aprendido en este viaje. Creemos firmemente en la fuerza del apoyo mutuo y en el valor de compartir experiencias para que otros emprendedores puedan superar sus propios desafíos y ver sus sueños, hacerse realidad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tenemos un equipo de trabajo maravilloso en el que confiamos y nos apoya para poder lograr los otros roles que tenemos, aparte del emprendimiento. Actualmente, está la administradora de la sede y dos pedagogas certificadas que elaboran el currículum semanal para los niños y dirigen las actividades. Desde el primer día, su profesionalismo se ha combinado con un amor y entrega genuinos, haciendo que cada experiencia sea única. Su pasión y dedicación son la clave que impulsa el crecimiento y la transformación de nuestro proyecto día a día.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Todo radica en su enfoque de bienestar, empoderamiento y autocuidado de las mamás a través de la oferta de talleres y servicios que han sido cuidadosamente diseñados. Lo que nos diferencia es que no es simplemente un espacio de encuentro, sino una comunidad donde nos sentimos acompañadas y nos podemos automaternar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el éxito no se trata solo de dinero, sino de la huella que dejas en los demás. Que una idea con propósito puede cambiar vidas y que lo más importante es creer en ti misma.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚