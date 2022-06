Ellas crearon una marca de comida saludable para niños y niñas

Ellas son las emprendedoras detrás de la idea de negocio gastronómico saludable, que ahorra tiempo y clontribuye a la buena salud de los más pequeños de la casa. Foto: Cortesía Tutun

“Nuestros productos son aptos para los niños y niñas desde los 6 meses, una vez hayan iniciado alimentación complementaria, hasta más o menos los 4 años. Los snacks se adaptan para niños hasta los 10 años. Esta es una opción práctica, saludable a la cual le agregamos nuestro ingrediente secreto: el tiempo.

Nuestra venta es uno a uno, llegamos al cliente final, a la mamá que trabaja todo el día y llega a la casa sin querer cocinar, la que no tiene idea de la cocina, la que quiere lo mejor para sus hijos, la que quiere irse de vacaciones sin preocuparse por la alimentación de sus hijos. Actualmente, abarcamos 3 ciudades, Cali, Medellín y Bogotá y estamos próximas a impactar otras, garantizando siempre la cadena de frío de los productos”, estas son las palabras de las tres fundadoras de Tuntun, el emprendimiento gastronómico saludable que ahorra tiempo y clontribuye a la buena salud de los más pequeños de la casa.

Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hicieron por su idea de negocio.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Natalia, 57 años, Chef Cordon bleu de Paris

Laura, 35 años, Diseñadora Industrial

Juliana, 32 años, Diseñadora Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Natalia tenía un negocio de comida ultracongelada para grandes. Laura y Juliana se convirtieron en mamás al tiempo y empezando Alimentación complementaria teníamos un viaje programado entonces hicieron las comidas de sus hijos listas para calentar y consumir en el paseo. Esto fue en el 2018 cuando empezamos a hacer esto y luego nos quedo sonando la idea porque realmente cocinar 3 veces al día pensando en la buena alimentación y salud de nuestros hijos, es desgastante y más si tienes que ir a trabajar y llegas cansada. Empezamos a hacer pruebas y en esa etapa duramos 6 meses, hasta que, en octubre del 2019, decidimos lanzar Tutun; Comida saludable ultracongelada para niños, sin conservantes, sin sal, sin azúcar añadida y sin gluten. Conseguir productos así en el mercado era casi imposible y todo lo que hay para niños esta lleno de conservantes y químicos que no es bueno para ellos y mucho menos en la etapa inicial de la alimentación.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Trabajamos haciendo pruebas de recetas, moldes, tiempos, duración, absolutamente todo para poder tener un producto integro y que les encantara a los niños y los papás. Adecuamos un espacio para darle la confianza a los clientes. Donde se cocina es un espacio apto y confiable para la alimentación de los niños. Conseguimos proveedores de verduras, materiales, equipos y empezamos a hacer Tutun realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al principio contábamos con dos equipos que tenía Natalia para empezar y luego cada una aportó un monto inicial para poder adquirir los insumos y otros materiales que necesitábamos para trabajar. Poco a poco con lo que vendíamos, íbamos comprando los insumos para seguir produciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Tutun existimos para demostrar que ser mamás es un acto de valentía. Aquí creemos en nuestros sueños, los que queremos para nuestra vida y los que corren por toda la casa con los pies descalzos. Nos caracterizamos por ser mamás que entienden que trabajar y tener hijos son dos trabajos de tiempo completo, y por eso estamos dispuestas a hacerle la vida fácil a quienes necesitan una mano con el día a día. Hacemos lo que hacemos porque estamos convencidas que una alimentación saludable es un futuro brillante y un cuerpo sano, pero, sobre todo, es la oportunidad más importante de no escoger entre ser mamás y mujeres que cumplen sus sueños.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, sabemos que emprender nos ha costado mucho esfuerzo, tiempo y hasta lágrimas, pero poder entregarles, un producto delicioso y fresco a nuestros comensales, practicidad y tiempo a las mamás, eso vale oro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es algo que hemos considerado muchas veces cuando vemos que todo se pone de cabeza, no es fácil, pero Tutun ha sacado todo lo mejor de nosotras. Cuando estamos en los peores momentos, recibimos mensajes y testimonios que nos hacen encarrilarnos nuevamente y crear más productos, solucionar problemas, o alguna de nosotras tres está super motivada y nos muestra el lado amable de emprender. Amamos Tutun, nos hemos encargado de hacerlo todo con tanto amor, que cuesta tomar esa decisión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El tiempo, trabajábamos en otra cosa cuando empezamos a hacer pruebas, ser mamás es un trabajo de tiempo completo y emprender, es tener otro hijo literalmente. Entonces teníamos que multiplicarnos entre las tres funciones, sin dejar a un lado la casa, la familia y los que haceres.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Digamos que hemos cumplido un porcentaje importante en cuanto a emprendimiento, otro porcentaje en hacer felices a las mamás y sus hijos. Ahora, estamos en proceso de crear y construir un espacio más amplio, conseguir maquinaria y más personal para dar abasto. Otro sueño es enviar a nivel nacional, garantizando la cadena de frío, sin alterar el producto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La planta Tutun y la creación de nuevos productos para solucionar más etapas de alimentación de los niños.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro, actualmente contamos con distribuidores en Bogotá, Medellín y Cali, eventualmente abriremos más ciudades en cuanto podamos solucionar el transporte con cadena de frio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora no, creemos que sería una decisión apresurada buscando capital, eso implicaría ceder parte de la empresa y esa no lo consideramos una posibilidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tratar de hacer o abarcar áreas en las cuales no tenemos control o conocimiento sin pedir ayuda, asesoría o preguntarle a la persona indicada. Por otro lado, buscar muy bien las personas que queremos que estén en nuestro equipo, que sumen y no que resten. Consideramos que un trabajador fuera de nuestra línea, misión y sin las ganas con las que trabajamos, pueden alterar mucho el resultado, queremos ir para delante, no para atrás.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tenemos un papá y una mamá que nos sacaron adelante con la empresa familiar que crearon juntos desde 0, hoy esa empresa lleva 30 años en el mercado. Tenemos la dedicación, constancia y amabilidad de mi mamá; la honestidad, mente y fuerza de mi papá, con todas las herramientas y valores que nos inculcaron desde pequeños. Los vimos trabajar, luchar por sus sueños y levantarse cada mañana con la mejor actitud para dar el 100%

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces sacamos productos que no fueron tan acogidos y retiramos varios del menú en un determinado tiempo. Trabajar en familia ha sido todo un reto porque cada una tiene su personalidad y manera de trabajar, eso a veces choca, sin embargo, lo hemos sabido manejar. Claramente pensamos en tirar la toalla y no seguir, nos frustramos con muchas cosas, pero lo importante es levantarse y volver a empezar las veces que sea necesario.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No todavía, sí seguimos a muchas personas que nos han guiado o dado la mano en el camino, emprendimientos o empresas como Mas Brownie que muestran mucho de su proceso y nos impulsan a seguir.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, nuestros productos están hechos para niños desde los 6 meses una vez empiecen AC hasta aproximadamente los 4 años. En cuanto a los snacks, la edad incrementa hasta más o menos los 10 años. En Colombia actualmente estamos en un baby boom y nacen muchos niños, los cuales pueden alimentarse con nuestros productos, si así su mamá escoge. Luego pensaríamos en sacar productos para niños más grandes y por qué no, para adultos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Seguiremos abriendo caminos y llegando a los hogares de familia, solucionando el tema de la alimentación de sus hijos de manera saludable. Poder incursionar en productos para más edades y etapas, para adultos, sería el combo completo para la alimentación de la familia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son el apoyo más importante en la primera fase del emprendimiento, normalmente primero te compran amigos y familiares o te recomiendan, pero también han participado con ideas o ayudas cuando lo requerimos. Tenemos apoyo siempre de ellos, en la parte de mercadeo, de nuevas ideas, de corregir, implementar y eso ha sido fundamental en nuestro proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, no solamente en nuestra área que son los alimentos, sino también en procesos, comunicación, ideas, incluso guiandolos para recorrer el camino de una forma más simple.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Importantísimo y vital cada uno de los miembros de nuestro equipo. Natalia es Chef Cordon Bleu de París, se sigue formando constantemente con cursos de alimentación para estar a la vanguardia de las nuevas técnicas y procesos. Laura es la encargada de la parte financiera, los números, los costos y es super estricta con eso. Juliana, la mente creativa de Tutun, la que se ha encargado de la parte visual y de mercadeo de la empresa. Las mujeres de la cocina, con su disposición y conocimiento nos han ayudado a salir adelante, el encargado de los despachos y domicilios para entregar el producto en perfecto estado, garantizando la buena conservación del producto. Todos aportamos un granito de arena en nuestro emprendimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La ultra congelación y las porciones separadas. A diferencia de la congelación tradicional, la ultra congelación es mucho más rápida. Los alimentos son sometidos a un descenso de temperatura a -30 grados, produciendo unos microcristales que se forman al interior de las células y al descongelarse, no se produce perdida de los líquidos, que son donde se encuentra la mayoría de los nutrientes. Este proceso nos permite entregarles un alimento, manteniendo intacta la textura, el olor, sabor y humedad de los mismos como si fuera preparado al instante, fresco y delicioso. Y hablando de las porciones, entregamos moneditas de 22 gramos, los cuales puedes ir variando depende de la edad; si tiene 6 meses 1 monedita, y a medida que va creciendo el bebé, se agregan más porciones. Esto hace que sea adaptable a varias edades y así salvamos el mundo de una mamá y un bebé con un plato a la vez.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Constancia y perseverancia, si algo queremos, tenemos que trabajar duro por ello y no esperar a que llegue. Levantarse todos los días con una motivación extra, aparte de nuestros hijos, de sacar adelante algo que creamos desde cero y que adicional les soluciona la vida a las mamás y les ofrece un futuro brillante a los niños brindándoles una alimentación saludable, es la clave de todo. Vivimos agradecidas con las familias que nos han abierto la puerta a sus hogares, nos han dado su voto de confianza y eso para nosotros es invaluable.

