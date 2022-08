Ellos crearon una marca de ropa deportiva que protege la biodiversidad marina

Ellos son Esterri Peña Cañete y Paula Cerrada García, los emprendedores detrás de "Fitplanet". Foto: Cortesía Fitplanet

“Estamos logrando cambiar la industria textil, creemos firmemente que ya hay suficientes residuos en el medio ambiente que podemos aprovechar como materia prima y que no hace falta seguir explotando nuevos.

Además, estamos abandonando el sistema actual de economía lineal: explotar, producir para que dure poco y consumir. Nosotros estamos consiguiendo una economía circular donde la materia prima es un residuo y producimos las prendas pensadas para que duren mucho. Y si algún día se estropean nos las puedes enviar de vuelta y les damos otra vida", escribió la persona que propuso esta historia para 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos de El Espectador. Su protagonista es Esterri Peña Cañete, uno de los fundadores de Fitplanet, un emprendimiento español que fusiona el deporte con el cuidado del medio ambiente, a través de prendas de vestir.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Esterri Peña Cañete, 26 años, Ingeniería de Energías renovables

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea era cambiar la industria de la moda deportiva y hacerla mucho más respetuosa con el medioambiente, quería que las personas pudieran hacer deporte a la vez que cuidan el planeta y sobretodo al océano. Así nació Fitplanet en octubre de 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Estuvimos mi pareja y yo durante todo el confinamiento desarrollando la idea, buscando proveedores, buscando la forma de producir ropa deportiva de la forma más sostenible y buscando a las ONG marinas a las que queríamos ayudar.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando por fin atamos todos los procesos y se acabó el confinamiento pedimos un préstamo de 15.000€ para poder empezar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando cambiar la industria textil, creemos firmemente que ya hay suficientes residuos en el medio ambiente que podemos aprovechar como materia prima y que no hace falta seguir explotando nuevos.

Además, estamos abandonando el sistema actual de economía lineal: explotar, producir para que dure poco y consumir. Nosotros estamos consiguiendo una economía circular donde la materia prima es un residuo y producimos las prendas pensadas para que duren mucho. Y si algún día se estropean nos las puedes enviar de vuelta y les damos otra vida.

6. ¿Soy feliz?

Hay días de todo, emprender no es tarea fácil y hay mucho mucho trabajo. Pero conseguir lo que te propones y ver cómo triunfa lo compensa todo. Trabajo haciendo lo que me gusta y así soy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una buena pregunta, supongo que llegaría a un acuerdo de venta, solo si me dejan continuar dirigiendo la empresa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para entender lo duro que fue, hay que pensar que emprendí Fitplanet justo al acabar el confinamiento, había mucha incertidumbre y miedo, pero con esfuerzo y confianza pudimos llevarlo a cabo y hacer que funcionara.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía no, mi sueño es llegar a eliminar la contaminación de plásticos en el océano y lograr que la vida marina prospere, queda mucho trabajo por hacer. No me fijo mucho en lo que me hace falta, voy celebrando y disfrutando de lo que tengo y de lo que he conseguido.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos buscando personas cualificadas para hacer crecer el equipo y también inversores para hacer crecer la marca.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, después de 1 año y medio desde que empezamos ya tenemos una facturación suficiente para vivir de ello y hacer crecer poco a poco la empresa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Solo buscamos inversores que inviertan en proyectos de economía circular, y estamos dispuestos a ceder una parte si esto nos ayuda a crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada, los errores que hemos tenido nos han servido para aprender, y eso tiene mucho valor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiramos siempre que vemos documentales de naturaleza, siempre que salimos a nadar al mar, cuando buceo con animales marinos es cuando me inspiro y me entran ganas de proteger esto tan precioso que nos ofrece la naturaleza. Por eso creé Fitplanet, para proteger al planeta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hemos tenido pequeños errores y a veces trabajamos tanto que nos agotamos, pero nunca hemos querido tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos creado nuestra propia comunidad de personas con las mismas ganas de cambiar el mundo, ya somos más de 40.000 personas en redes sociales y esto nos ha ayudado mucho.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestro objetivo principal es que esto que estamos creando sirva a las futuras generaciones para animarles a crear proyectos con propósito, que busquen un impacto positivo en el planeta y las personas por encima de los intereses económicos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años queremos ser la marca de ropa deportiva sostenible referente en el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales, en todo momento nos han animado a hacerlo y nos han apoyado comprando, dejándonos vivir en casa de nuestros padres para poder ahorrar para la empresa. Fitplanet existe en gran parte por ellos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Semanalmente nos escriben alumnos jóvenes que están estudiando una carrera y quieren emprender, les ayudamos en todo lo que podemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi pareja Paula y yo somos los cofundadores de la marca y sin Paula Fitplanet no existiría, ella tiene muchas ideas y sabe llevarlas a cabo. Es la persona ideal para liderar un negocio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello es fabricar con residuos, la educación medioambiental y proteger a los animales marinos con cada venta. Nos diferenciamos del resto porque cada acto que hacemos lo hacemos pensando primero en el planeta y las personas y luego en la viabilidad económica. La mayoría de empresas piensan siempre en tener el máximo beneficio y eso siempre lo paga el planeta.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cada día aprendemos algo nuevo y emprender es no dejar nunca de aprender. Lo más importante que he aprendido es no rendirme y ser flexible. Adaptarse rápido a lo que va sucediendo en el mundo es la clave para garantizar el éxito.

