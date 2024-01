Emprendedores: aquí están las 10 tendencias tecnológicas que definirán el futuro

La autenticación biométrica utiliza rasgos biológicos o de comportamiento únicos, como huellas dactilares o rasgos faciales, para verificar la identidad de un usuario. / Getty Images Foto: Getty Images - filadendron

En un panorama tecnológico en constante evolución, mantenerse a la vanguardia es vital para empresas, gobiernos y particulares. Para ayudarte a navegar por este terreno tan dinámico, hemos recopilado un análisis detallado de diez tendencias tecnológicas estratégicas que perfilan el futuro. Estas tendencias abarcan los campos de la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la biotecnología y las experiencias inmersivas, entre otros.

1. IA explicable (XAI)

Explicación: La IA explicable (XAI) es un aspecto crítico de la inteligencia artificial (IA) que busca mejorar la transparencia y la interpretabilidad de los sistemas de IA. En un mundo en que la IA influye en diversos aspectos de nuestras vidas, desde la sanidad hasta las finanzas, es imperativo que entendamos cómo toman decisiones los sistemas de IA. Las técnicas de XAI permiten que los usuarios comprendan y confíen en las predicciones basadas en IA al ofrecer explicaciones transparentes de los resultados de los modelos.

Ejemplo: Imaginemos una IA sanitaria que ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades a partir de imágenes médicas. La XAI garantiza que la IA no se limitará a ofrecer un diagnóstico, sino que también explicará las características específicas que ha tenido en cuenta para llegar a esa conclusión, lo que ofrece a los profesionales médicos la confianza necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa.

2. Seguridad de confianza cero (‘zero trust’)

Explicación: La seguridad de confianza cero representa un cambio de paradigma en la ciberseguridad. La seguridad de las redes ha funcionado tradicionalmente según el modelo “confiar pero verificar”, pero en una época de crecientes ciberamenazas, este planteamiento ya no es suficiente. La seguridad de confianza cero o Zero Trust parte de la base de que no se debe confiar intrínsecamente en ninguna entidad, ya sea dentro o fuera de una red. Se centra en la verificación continua de usuarios y dispositivos, con independencia de su ubicación o conexión a la red, creando de hecho un perímetro de seguridad alrededor de cada dispositivo y usuario.

Ejemplo: Una empresa implanta un marco de seguridad de confianza cero para proteger sus datos sensibles. Cada empleado, tanto si trabaja desde la oficina como a distancia, es verificado continuamente antes de acceder a los recursos de la empresa, lo que reduce el riesgo de filtración de datos.

3. Avances en biotecnología

Explicación: La biotecnología reúne un amplio abanico de innovaciones en los campos de la biología y la genética. Uno de los avances más transformadores es CRISPR-Cas9, una tecnología de edición genética que permite modificar con precisión el ADN. Esta tecnología tiene implicaciones para la medicina, la agricultura y la conservación del medio ambiente.

Ejemplo: En medicina, CRISPR-Cas9 se utiliza para tratar enfermedades genéticas editando el ADN del paciente. En agricultura, mejora el rendimiento de los cultivos y la resistencia a las enfermedades mediante la modificación genética. Y en conservación del medio ambiente, podría utilizarse para modificar organismos con fines de limpieza de la contaminación.

Una historia interesante: Los amigos que crearon una empresa que diseña, integra y opera drones en Colombia

4. Marketing experiencial mediante tecnologías inmersivas

Explicación: El marketing experiencial está experimentando una revolución con la integración de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada y la realidad virtual. Estas tecnologías permiten a las marcas captar a los clientes a un nivel mucho más profundo, ofreciéndoles experiencias interactivas y memorables.

Ejemplo: Las tiendas utilizan aplicaciones de realidad aumentada que permiten a los clientes probarse ropa virtualmente o visualizar cómo quedarían los muebles y artículos de decoración en sus casas. Esta experiencia inmersiva mejora el compromiso del cliente y le ayuda a tomar decisiones de compra.

5. Exoesqueletos y potenciación humana

Explicación: Los exoesqueletos y las tecnologías de aumento humano, que son dispositivos portátiles que refuerzan las capacidades humanas, tienen aplicaciones en industrias como la manufacturera, donde pueden reducir el esfuerzo físico, y en la sanidad, ayudando a la rehabilitación y movilidad de personas con discapacidad.

Ejemplo: En la industria de fabricación, los trabajadores pueden llevar exoesqueletos para levantar objetos pesados y realizar tareas repetitivas, lo que reduce el riesgo de lesiones y aumenta la productividad. En el ámbito sanitario, ayudan a las personas con problemas de movilidad a recuperar la capacidad de andar.

6. Informática en la nube distribuida

Explicación: La informática en nube distribuida representa una evolución en la tecnología de la nube. Permite distribuir los recursos de la nube en varias ubicaciones sin dejar de gestionarlos de forma centralizada. Este enfoque minimiza la latencia de los datos y mejora la accesibilidad al situar los datos y el procesamiento más cerca de los usuarios o dispositivos finales, lo que resulta idóneo para aplicaciones que requieren un acceso de baja latencia.

Ejemplo: En el ámbito de los juegos online, la informática distribuida en la nube permite a los jugadores disfrutar de una experiencia de juego de baja latencia, independientemente de su ubicación geográfica. Los datos y el procesamiento están optimizados para que la experiencia de juego sea perfecta.

Esta le interesa: ¿Es difícil encontrar talento en Colombia? 66% de los empleadores opinan que sí

7. Informática neuromórfica

Explicación: La informática neuromórfica, un campo emergente inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano, pretende crear un procesamiento más eficiente y similar al del cerebro. Los chips neuromórficos procesan la información de forma similar a las neuronas, lo que podría mejorar la eficacia y adaptabilidad de los sistemas de inteligencia artificial.

Ejemplo: La informática neuromórfica tiene el potencial de revolucionar la robótica al permitir a los robots procesar la información sensorial de una forma más parecida a la cognición humana, lo que podría dar lugar a robots más intuitivos y adaptables en diversas tareas.

8. Autenticación biométrica y privacidad

Explicación: La autenticación biométrica utiliza rasgos biológicos o de comportamiento únicos, como huellas dactilares o rasgos faciales, para verificar la identidad de un usuario. Aunque los datos biométricos son muy seguros, es esencial garantizar su privacidad y seguridad.

Ejemplo: Los dispositivos móviles utilizan la autenticación biométrica, como el reconocimiento facial o el escaneado de huellas dactilares, para desbloquear y autorizar los pagos. Estos sistemas almacenan los datos biométricos de forma segura, encriptándolos y cumpliendo estrictas normas de privacidad para proteger la intimidad del usuario.

Por si lo está pensando: Los cinco libros para leer si va a emprender, pero que no hablan de emprendimiento

9. Tecnologías de economía circular

Explicación: Las tecnologías de economía circular, que promueven la sostenibilidad mediante la reutilización y el reciclaje de materiales, abarcan procesos de reciclaje innovadores, materiales sostenibles e impresión 3D con plásticos reciclados, lo que en última instancia reduce los residuos y contribuye a un enfoque más ecológico de la fabricación y el consumo.

Ejemplo: Una empresa adopta una tecnología de impresión 3D que utiliza plásticos reciclados, lo que no solo reduce los residuos, sino que también minimiza el impacto medioambiental asociado a la producción de plástico.

10. Computación cuántica

Explicación: La computación cuántica es una tecnología revolucionaria que aprovecha los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos complejos a velocidades sin precedentes en comparación con los ordenadores clásicos. Los bits cuánticos (qubits) pueden existir en múltiples estados simultáneamente, lo que permite a los ordenadores cuánticos abordar problemas que antes se consideraban irresolubles.

Ejemplo: La computación cuántica tiene el potencial de transformar varios sectores, como el de la criptografía. Los ordenadores cuánticos a gran escala podrían quebrar los actuales métodos de cifrado, lo que haría más vulnerables los datos a menos que se desarrollen nuevas técnicas criptográficas resistentes a la informática cuántica.

Incorporar estas tendencias tecnológicas estratégicas a una estrategia empresarial o comprender sus implicaciones para un sector es esencial para conservar la competitividad y la relevancia en un panorama tecnológico tan cambiante como el actual. Cada una de estas tendencias representa un avance significativo en el mundo de la tecnología, y su impacto seguirá marcando nuestra forma de vivir y trabajar en los próximos años.

*Ahmed Banafa. Covering: AI, IoT, Blockchain and Quantum Computing

** Texto publicado originalmente en Open Mind del BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia. Artículo del libro El trabajo en la era de los datos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚