"En Colombia vemos compañías naciendo de manera recurrente con negocios innovadores"

Lo dice el presidente Ejecutivo de Colombia Fintech, Gabriel Santos, el gremio que reúne a todos los actores de base tecnológica que están operando en un sistema financiero que antes controlaban los mismo bancos de siempre. Ahora, esas compañías que hace una década no existían, han abierto el camino en la forma en la que los colombianos hacen sus transacciones, verifican sus datos, compran y venden en internet, solicitan un crédito, adquieren un carro o las vacaciones de fin de año. Y en esta entrevista para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, habla de uso de IA para hacer más fácil la experiencia de usuario, la relación que están teniendo con el nuevo Congreso, lo que han podido echar a andar con la nueva administración de la Casa de Nariño, el reto de llevar esta transformación digital al campo y las muchas oportunidades que ven si el Estado usado Bre-b como mecanismo de distribución de subsidios para elevar el ecosistema financiero digital, pues el movimiento de plata en efectivo sigue siendo muy alta en el país.