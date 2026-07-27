Endeavor le abre la puerta a Movii para entrar al ‘club’ de empresas como Rappi y Platzi

Movii es una billetera digital. Foto: El Espectador

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Cuatro meses atrás, cuando recién asumía el liderazgo de Endeavor, Felipe Ossa me dijo en una entrevista para El Espectador: “En Colombia, emprendimiento ya es sinónimo de progreso, de valentía, de futuro”. Y yo, que llevo 21 años haciendo periodismo, más de 18 en el mundo de los negocios y la economía, me parece una lectura bastante acertada y real.

“El ecosistema emprendedor colombiano ha tenido una transformación profunda en los últimos 20 años. Pasamos de una época en la que “emprendedor” no era una aspiración seria de carrera, donde hablar de innovación disruptiva era cuestión de unos pocos visionarios, a un ecosistema maduro que hoy se posiciona como uno de los ‘hubs’ de startups más fuertes de América Latina", respondió.

Ossa es la cabeza de Endeavor, una organización sin ánimo de lucro que funciona como un ecosistema en sí mismo donde potencian emprendedores de alto impacto para que estas personas eleven sus capacidades y las de sus negocios y, con ello, generen un efecto multipliucador en Colombia.

Allí hay empresas como Rappi, Bold, Agua Bendita, Alegra, Bodytech, Chiper, Cobre, Crezcamos, Enmedio, Finkargo, Gopass, Home Burgers, La Haus, Littio, Mensajeros Urbanos, Minka, Platzi, Poke, Puntored, Puppis, Refinancia, Simetrik, Torre, Ubits y Yuno, entre otros.

Y a esa red, acaba de entrar Movii, una startup que en el negocio fintech que permite transferir “dinero al instante entre personas”, permite hacer pagos con Bre-b, también facturas, y ofrece la recepción de remesas internacionales. Cuentan con una “tarjeta de crédito recargable” que sirve para comprar en comercios físicos; en su plataforma también se pueden recibir subsidios y hasta hacer recargas a los teléfonos celulares.

“Movii nació con el propósito de que cualquier colombiano pudiera pagar y recibir dinero digitalmente, sin importar su condición. En un país donde la banca tradicional tardó 150 años en habilitar cerca de 28 millones de cuentas de ahorro, el ecosistema de billeteras digitales superó los 60 millones en apenas siete años, y Movii fue uno de los protagonistas de esa transformación al consolidarse como la billetera independiente más grande del país, con más de 5 millones de usuarios”, informaron en un comunicado de prensa.

Hernando Rubio, su fundador, “ya cambió una industria una vez. Movii fue de las empresas que masificaron los pagos digitales y ahora está saliendo a construir el primer neo-adquirente regional de América Latina, metiéndose en un mercado que durante cuarenta años estuvo cerrado a solo dos jugadores, los dos de los bancos, porque la regulación no permitía más competencia. Hoy ya procesa más del 60% del comercio electrónico del país", cuenta una fuente que conoce de cerca el proceso.

Ya, volviendo a la comunicación oficial, Endeavor explicó que “Movii fue seleccionada en la red global, sumándose al ecosistema de emprendimiento de alto impacto más relevante del mundo tras superar un proceso de selección cuya tasa de aceptación es inferior al 1% a nivel mundial”. Y “con su ingreso, su CEO y cofundador se une a una comunidad global que reúne a fundadores de compañías como Mercado Libre, ElevenLabs y Revolut, y en Colombia a referentes como Rappi, Addi, Bold y Littio”.

El emprendedor aseguró que “quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ser parte de Endeavor me permitirá multiplicar ese propósito, acompañando a la próxima generación de emprendedores, especialmente a quienes quieran construir compañías en industrias reguladas y demostrar que desde Latinoamérica también se pueden crear empresas de talla mundial”.

Y por el lado de Felipe Ossa, el Managing Director de Endeavor Colombia: “Un fundador no se atreve a construir algo global hasta que ve a alguien de su mismo contexto hacerlo. Hernando lleva veinte años demostrando que la infraestructura que mueve el dinero de un país se puede construir desde Colombia, compitiéndole a los más grandes. Ese es el tipo de referente que le cambia el techo mental a la siguiente generación. Por eso Movii es exactamente la clase de compañía que queremos en la red”.

De acuerdo con la comunicación oficial de esta organización, Rubio ha fundado más de veinte compañías e invertido como ángel en más de veinticinco, y hoy “mentorea a una nueva generación de fundadores”. Se sabe que hace parte de “la junta directiva de Colombia Fintech, donde aporta su experiencia al sector”. Y también, que “Movii fue la primera fintech colombiana en operar como entidad regulada, un aprendizaje que pone al servicio de la red”.

Con la llegada de esta nueva empresa a la red, se busca fortalecer el cumplimiento de “la Mega 2030 de Endeavor Colombia, la meta de que sus emprendedores aporten el 8% del crecimiento de la economía del país al construir compañías que amplían el acceso y generan empleo, un impacto que Movii persigue al masificar la aceptación de pagos digitales en Colombia y la región”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚