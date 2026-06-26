Estudió gastronomía en el SENA, aprendió en México y representó a Colombia en Francia

Blanca Salazar es la creadora de Blajoma Atelier. Foto: Cortesía Blajoma Atelier

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Esta es una de esas historias que llegaron a la sección de Emprendimiento y Liderazgo desde las regiones. Desde el Huila, en donde se cosecha una de las mejores propuestas de café de Colombia... y del mundo.

“Mi emprendimiento nace de la unión entre dos grandes pasiones: la pastelería de alto nivel y la tradición cafetera de mi familia. A través de Blajoma hemos creado un espacio donde cada producto cuenta una historia y donde el café y la pastelería se encuentran para ofrecer una experiencia única. Este proyecto tiene sus raíces en Pitalito, Huila, tierra reconocida por la calidad de sus cafés, y está profundamente inspirado en el trabajo de mi padre, José Salazar, quien dio a conocer la variedad de café Ají Pimienta, hoy reconocida y apreciada por productores y compradores en diferentes partes del mundo”, me contaron, después de que siempre hago la típica pregunta de qué es lo que hacen.

“Blajoma busca rendir homenaje a ese legado familiar, transformando el café en una experiencia que se complementa con la panadería, la pastelería y la gastronomía, demostrando que detrás de cada taza y cada creación existe una historia de tradición, esfuerzo, identidad y amor por lo que hacemos”, me respondió Blanca Salazar, la emprendedora y protagonista de esta historia, quien hizo parte del equipo de pastelería Colombia," quien se presentaba en Coupe du Monde de la Pâtisserie", en Lyon, Francia.

Aquí está, contada por ella misma, a través de nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y soy tecnóloga en Gastronomía, formación que realicé en el SENA cuando tenía apenas 19 años. Nací y crecí en una familia campesina cafetera de Pitalito, Huila, donde aprendí que los sueños se construyen con trabajo, disciplina y perseverancia. Desde muy joven descubrí que la cocina era mi pasión, pero fue la pastelería la que terminó conquistando mi corazón. Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en una profesión que me ha llevado a recorrer diferentes países, aprender de grandes maestros y representar a Colombia en escenarios internacionales. Mi formación académica fue el punto de partida, pero mi verdadera escuela ha sido cada cocina, cada taller y cada persona que ha compartido su conocimiento conmigo a lo largo de estos años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de Blajoma nació mucho antes de existir físicamente. Nació en cada experiencia que viví dentro y fuera del país, en cada hotel donde trabajé, en cada clase que recibí en México y en cada conversación que tuve con profesionales de la gastronomía mundial.

Durante años soñé con crear un espacio donde pudiera unir dos mundos que forman parte de mi vida: la alta pastelería y el café de origen de mi familia. Quería demostrar que desde una región como el sur del Huila también era posible construir una propuesta gastronómica de alto nivel. Así nació Blajoma, un nombre formado por la unión de los nombres de mi padre, mi madre y el mío. Más que una marca, es un homenaje a nuestras raíces, a nuestra historia familiar y a todo el camino que hemos recorrido juntos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue el resultado de más de una década de preparación. Después de estudiar en el SENA viajé a Bogotá para buscar oportunidades y trabajar en grandes cocinas. Ingresé al Hotel Estelar La Fontana, donde tuve la oportunidad de trabajar bajo la dirección de uno de los pasteleros más importantes de Colombia en ese momento. Allí aprendí la importancia de la disciplina, la excelencia y la constancia.

Posteriormente trabajé en el Hotel Marriott, donde continué creciendo profesionalmente junto a grandes referentes de la pastelería nacional. Sin embargo, sentía que necesitaba ir más allá. Esa búsqueda me llevó a México, donde estudié una especialización en pastelería y panadería profesional y tuve la oportunidad de realizar una pasantía en la Chocolate Academy, una de las instituciones más importantes del mundo en chocolatería.

Todo ese conocimiento acumulado durante años fue lo que me permitió regresar a Colombia y transformar un sueño en una realidad llamada Blajoma.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Blajoma nació gracias a los ahorros de muchos años de trabajo y al apoyo incondicional de mi familia. No hubo grandes inversionistas ni recursos ilimitados. Hubo sacrificios, confianza y personas que decidieron creer en mí.

Mis padres, mi familia y posteriormente mi pareja fueron fundamentales para que el proyecto pudiera hacerse realidad. Cada peso invertido representa esfuerzo, madrugadas, años de trabajo y una enorme fe en lo que estábamos construyendo. Por eso siento que Blajoma no es solamente mío; es el resultado de un sueño compartido.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Quiero que las personas entiendan que la pastelería es mucho más que un postre. Detrás de cada creación hay técnica, conocimiento, creatividad, disciplina y pasión.

También quiero mostrar que desde una ciudad como Pitalito pueden surgir propuestas gastronómicas de nivel internacional. Estoy ayudando a construir una cultura alrededor del café de origen, la pastelería de autor y el respeto por los productos locales. Mi objetivo es demostrar que nuestros territorios tienen talento, potencial y capacidad para crear experiencias extraordinarias.

6. ¿Soy feliz?

Sí, profundamente feliz. No porque todo sea fácil o porque ya haya alcanzado todas mis metas, sino porque cada día tengo la oportunidad de vivir haciendo lo que amo. Cuando miro hacia atrás y recuerdo a esa joven de 19 años que salió de casa buscando una oportunidad, siento gratitud por todo lo vivido.

Hoy entiendo que la felicidad no está únicamente en alcanzar los sueños, sino en construirlos cada día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no lo haría fácilmente porque Blajoma representa una parte muy importante de mi historia personal y familiar.

Es el resultado de años de estudio, sacrificios, viajes, aprendizajes y esfuerzo colectivo. Más que una empresa, es una extensión de quienes somos como familia. Si algún día apareciera una oportunidad que permitiera llevar nuestra visión mucho más lejos sin perder nuestra esencia, la analizaría. Pero siempre protegería aquello que hace especial a Blajoma.

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8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido uno de los retos más difíciles de mi vida. Cuando decidimos abrir Blajoma Atelier nos enfrentamos a desafíos que nunca imaginamos. Las adecuaciones tardaron meses, aparecieron gastos inesperados, hubo momentos de incertidumbre y días en los que parecía imposible terminar.

Recuerdo que en varias ocasiones pensé en abandonar. Había días en los que me preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Sin embargo, cada obstáculo me recordó por qué había comenzado. Aprendí que los sueños más grandes son precisamente aquellos que exigen más valentía.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido una parte muy importante de mi sueño, pero todavía siento que apenas estoy comenzando. Soñaba con tener mi propio espacio, con crear una marca propia y con construir algo que reflejara mi identidad. Hoy eso es una realidad. Sin embargo, aún quiero crecer mucho más, formar nuevos talentos, desarrollar una escuela y representar oficialmente a Colombia en competencias internacionales. Los sueños evolucionan, y cada meta alcanzada abre la puerta a una nueva.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora viene la etapa más emocionante: consolidar todo lo que hemos construido. Queremos fortalecer Blajoma Atelier como un espacio gastronómico integral donde convivan la pastelería, el café, la chocolatería y la formación. También soñamos con abrir espacios educativos donde podamos compartir conocimiento con nuevas generaciones. Esto apenas comienza.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, y precisamente uno de los motivos por los que decidí dar el paso hacia Blajoma Atelier fue porque entendí que el sueño podía crecer mucho más allá de una pequeña pastelería.

Cuando regresé de México y empecé a trabajar desde la finca de mis padres, elaborando productos desde casa, jamás imaginé que años después estaría construyendo un espacio como el que tenemos hoy. En ese momento solo quería compartir lo que había aprendido y ofrecer algo diferente en Pitalito.

Sin embargo, cada experiencia que viví en Colombia, México y posteriormente en Francia me permitió entender que una marca no debe quedarse únicamente en vender productos; debe construir una identidad, una cultura y una visión.

Por eso veo a Blajoma como un proyecto que puede crecer en diferentes direcciones. Veo una escuela de formación, una línea de chocolatería especializada, experiencias alrededor del café de origen, espacios gastronómicos y quizá nuevas sedes en el futuro. Lo más importante es que ese crecimiento no signifique perder la esencia que nos trajo hasta aquí: el amor por el detalle, el respeto por el oficio y nuestras raíces familiares.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Durante mucho tiempo pensé que debía hacerlo todo sola o únicamente con el apoyo de mi familia. Tal vez porque Blajoma nació desde un lugar muy íntimo y personal.

Con el tiempo he entendido que crecer también significa aprender a construir alianzas.

Si llegara una persona que creyera genuinamente en nuestro proyecto, que entendiera la historia que existe detrás de Blajoma y que respetara los valores sobre los cuales hemos construido esta marca, estaría abierta a escucharla.

Pero más que buscar dinero, buscaría visión. Porque el dinero ayuda a construir espacios, comprar equipos y acelerar procesos, pero la visión correcta ayuda a construir legado.

Blajoma nació del esfuerzo de una familia campesina que decidió creer en algo aparentemente imposible. Quien quiera hacer parte de ese camino debe entender que aquí no solamente se habla de negocios; se habla de sueños, de identidad y de propósito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar el valor de mi experiencia. Durante años trabajé en algunos de los mejores hoteles de Colombia, estudié en México, aprendí en la Chocolate Academy, compartí espacios con referentes internacionales y tuve la oportunidad de conocer de cerca la excelencia de la pastelería mundial.

Sin embargo, cuando llegó el momento de construir algo propio, muchas veces dudé de mí misma.

Recuerdo momentos durante la construcción de Blajoma Atelier en los que me preguntaba si realmente estaba preparada para asumir un proyecto de esa magnitud. Hoy entiendo que el miedo es natural, pero también entiendo que debemos confiar más en todo aquello que hemos construido durante años.

Si pudiera volver atrás, me abrazaría en esos momentos difíciles y me diría: “Todo lo que has vivido te preparó exactamente para esto”.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

He tenido la fortuna de aprender de grandes profesionales. Personas que representaron a Colombia en competencias internacionales, chefs que ganaron campeonatos mundiales y maestros que dedicaron su vida a perfeccionar este oficio.

Pero si alguien me inspira profundamente, esa persona es mi padre.

Mi padre no estudió en escuelas internacionales ni trabajó en hoteles de lujo. Es un hombre campesino que pasó su vida entre cafetales. Precisamente, por eso me inspira.

Porque fue observando, experimentando y creyendo en su intuición que logró identificar una variedad de café que hoy es conocida en diferentes partes del mundo como Ají Pimienta de José Salazar.

Ver cómo una persona desde una finca en Pitalito pudo dejar una huella en la caficultura me enseñó una lección que llevo conmigo todos los días: los grandes sueños no dependen del lugar donde nacemos sino de la pasión con la que trabajamos por ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí. Y creo que sería injusto contar esta historia sin hablar de esos momentos. Muchas veces pensamos que los emprendedores tienen respuestas para todo, que siempre están seguros de lo que hacen o que nunca sienten miedo. La realidad es completamente diferente.

Durante la construcción de Blajoma Atelier hubo noches en las que no podía dormir pensando en las responsabilidades que habíamos asumido. Había equipos por comprar, adecuaciones por terminar, decisiones importantes por tomar y una enorme incertidumbre sobre el futuro.

Recuerdo llegar al lugar y sentir que todavía faltaba demasiado para abrir. Hubo días en los que pensé que tal vez habíamos ido demasiado lejos.

Pero aprendí que la diferencia entre rendirse y lograrlo muchas veces consiste simplemente en dar un paso más cuando parece imposible seguir caminando.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, y me siento profundamente agradecida por ello. La gastronomía me ha regalado algo mucho más valioso que conocimientos técnicos: me ha permitido conocer personas extraordinarias.

A lo largo de mi carrera he compartido espacios con chefs, chocolateros, panaderos y pasteleros de diferentes países. He tenido la oportunidad de aprender de campeones mundiales y de profesionales que han dedicado su vida a este oficio.

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Pero también he encontrado comunidad en lugares inesperados: en mi familia, en mi pareja, en mis amigos y en las personas que han confiado en nuestro proyecto desde el primer día.

Emprender puede ser un camino muy solitario, pero cuando encuentras personas que creen en ti, el peso se vuelve mucho más ligero.

A nivel de instituciones, la Cámara de Comercio del Huila, la cual me ha brindado herramientas y bases importantes para emprender y seguir creciendo, a través de capacitaciones, asesorías y acompañamiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa es una de las preguntas que más me hago.

Cuando era joven no conocía muchas historias de personas de mi entorno que hubieran recorrido el camino que yo soñaba recorrer. Muchas veces sentía que esos sueños pertenecían a otros lugares y a otras personas.

Hoy me emociona pensar que quizá una niña o un joven de Pitalito pueda conocer nuestra historia y entender que también es posible.

Si algo quisiera transmitir es que no importa si vienes de una finca, de un pueblo pequeño o de una familia humilde. Lo importante es no dejar de creer en tus capacidades.

Si Blajoma logra inspirar a una sola persona a perseguir sus sueños con más valentía, entonces ya habrá valido la pena.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo. No existe una sola etapa de esta historia en la que mi familia no haya estado presente.

Cuando decidí estudiar, me apoyaron. Cuando viajé a Bogotá, me apoyaron. Cuando me fui a México, me apoyaron. Cuando regresé a Colombia en medio de la incertidumbre de la pandemia, me abrieron nuevamente las puertas de su hogar.

Mi padre me enseñó el valor del trabajo y la perseverancia. Mi madre me enseñó la fortaleza para seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles.

Mi pareja ha sido una compañera fundamental en la construcción de Blajoma Atelier. Juntos hemos compartido sueños, preocupaciones, alegrías y desafíos. Hemos visto cómo una idea se transformó poco a poco en una realidad.

Cuando las personas visitan nuestro espacio, ven un negocio. Yo veo años de amor, sacrificio y confianza de quienes siempre estuvieron a mi lado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin ninguna duda. Porque sé lo importante que es encontrar a alguien que te diga que sí es posible.

A lo largo de mi carrera tuve la fortuna de aprender de personas que compartieron generosamente sus conocimientos conmigo. Muchas puertas se abrieron porque alguien decidió creer en mi talento cuando apenas estaba comenzando.

Por eso sueño con que Blajoma también sea un espacio para enseñar, formar y acompañar a nuevas generaciones.

Si mi historia puede servir para que otra persona se anime a estudiar, emprender, viajar o creer más en sí misma, sentiré que todo este recorrido ha tenido un propósito aún más grande que el éxito empresarial.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Durante mucho tiempo pensé que los sueños dependían únicamente del esfuerzo individual. Hoy sé que no es así.

Detrás de cada logro existe un equipo, aunque muchas veces no sea visible.

Mi equipo comienza con mi familia, continúa con mi pareja y se extiende a todas las personas que han aportado su talento, energía y confianza para hacer realidad este proyecto.

Mi pareja ha sido una pieza fundamental en la construcción de Blajoma Atelier. Juntos imaginamos este espacio, enfrentamos los desafíos de la obra, tomamos decisiones difíciles y celebramos cada pequeño avance.

También están quienes trabajan cada día para que la experiencia sea posible. Cada persona aporta una parte de sí misma y ayuda a construir algo mucho más grande que un negocio.

Cuando veo nuestro taller funcionando, entiendo que los sueños compartidos tienen una fuerza extraordinaria.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que mi sello personal está en la mezcla de dos mundos que parecen muy distintos, pero que para mí siempre han estado profundamente conectados.

Por un lado, están mis raíces campesinas, mi infancia entre cafetales, el ejemplo de mis padres y la historia de una familia que aprendió a trabajar la tierra con amor y respeto.

Por otro lado, están los años de formación, las cocinas profesionales, los hoteles cinco estrellas, México, la Chocolate Academy, los maestros que encontré en el camino y la experiencia de haber llegado hasta Francia para vivir de cerca la competencia más importante de la pastelería mundial.

Lo que me diferencia no es solamente la técnica o la experiencia internacional. Lo que me diferencia es que nunca he querido olvidar de dónde vengo.

Cada producto que elaboramos lleva un poco de esos dos mundos: la excelencia que aprendí recorriendo diferentes países y la humildad de una familia cafetera que me enseñó que el verdadero éxito consiste en crecer sin perder nuestras raíces.

Quizá esa sea la esencia de Blajoma: demostrar que los sueños pueden llevarte muy lejos, pero que nunca debes olvidar el lugar que te enseñó a soñar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños más grandes suelen comenzar en los lugares más sencillos.

Nací en una familia campesina de Pitalito, rodeada de cafetales, viendo a mis padres trabajar con esfuerzo y dedicación todos los días. Desde muy joven entendí que las cosas valiosas no llegan de la noche a la mañana, sino que se construyen con paciencia, disciplina y amor por lo que se hace.

A lo largo de este camino he tenido la oportunidad de estudiar, viajar, aprender de grandes maestros, trabajar en hoteles cinco estrellas, formarme en México, compartir espacios con referentes mundiales de la pastelería y llegar hasta Francia como parte del equipo que acompañó a Colombia en la competencia más importante de nuestro sector. Pero si algo me ha enseñado todo este recorrido es que el verdadero éxito no está en los reconocimientos ni en los lugares que visitas, sino en la capacidad de mantener la humildad, seguir aprendiendo y nunca olvidar de dónde vienes.

También aprendí que emprender es un acto de valentía. Habrá momentos de duda, miedo y cansancio. Habrá días en los que parecerá más fácil renunciar que continuar. Pero cuando existe pasión, propósito y amor por lo que haces, siempre encontrarás una razón para seguir adelante.

Hoy entiendo que cada experiencia, cada error, cada sacrificio y cada logro tenían un propósito. Todos me trajeron hasta aquí. Y si pudiera dejar un mensaje a quienes sueñan con construir algo propio, sería este: no permitan que el lugar donde nacieron limite el lugar al que pueden llegar. Los sueños no tienen origen, límites ni fronteras. Solo necesitan una persona dispuesta a creer en ellos y trabajar por ellos cada día.

Porque al final, más importante que alcanzar una meta, es convertirse en la persona capaz de lograrla.

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