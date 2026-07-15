La lista de pedidos a De la Espriella en materia de negocios de base tecnológica

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En tiempos de cuarta revolución industrial, de teléfonos celulares, de inteligencia artificial, de empresas de tecnología liderando los rankings globales por encima de las petroleras y de las compañías de consumo, es importante hacer una pausa y entender el papel que podría jugar precisamente la tecnología en un país como Colombia.

Así que hablamos con nueve distintas fuentes de información y tras preguntarles si tuvieran la oportunidad de hablar con Abelardo de la Espriella o José Manuel Restrepo, presidente y vicepresidente electos, sobre qué enfoque le darían a la tecnología liderando el mundo, esto fue lo que nos contestaron:

Fabián Acosta, Managing Partner de Legalnova y Mentor Certificado Centro de Emprendimiento Universidad de los Andes

“El nuevo gobierno debería entender la tecnología no solo como un sector económico, sino como una palanca transversal de productividad. Colombia no debe limitarse a consumir tecnología: debe producirla, exportarla y convertirla en fuente de empresas regionales y globales. El ecosistema ya tiene una base importante: el Colombia Tech Report 2025-2026 mapeó 2.295 startups activas en el país, con un crecimiento superior al 9% frente al año anterior, y registró 131 transacciones de inversión en startups colombianas en 2025 por 857 millones de dólares entre equity y venture debt. Eso muestra que no partimos de cero, pero sí necesitamos una política mucho más decidida para escalar”.

Y también habló de subsectores: “El foco debería estar en inteligencia artificial, fintech, blockchain, ciberseguridad, govtech, healthtech, biotech y agrotech, siempre con reglas claras y visión de largo plazo. Colombia ya cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial aprobada vía Conpes, orientada a fortalecer gobernanza, infraestructura, talento digital e investigación; además, la Superintendencia Financiera culminó en 2024 un piloto regulatorio para operaciones con criptoactivos en su sandbox. La nueva administración debería tomar esos avances y convertirlos en una agenda económica concreta: talento en IA y datos, regulación inteligente de criptoactivos y blockchain, incentivos a I+D, sandboxes regulatorios, atracción de capital y apoyo a startups que puedan competir globalmente”.

Óscar Mauricio Granados-Erazo, director del área académica de Negocios de UTadeo

El proceso tecnológico no solamente se sustenta en la adopción de tecnologías sino en el entendimiento y creación de ellas. Este proceso parte de la transferencia tecnológica, pasa a la investigación tecnológica y su base fundamental se consolida en la investigación científica. Ahí es donde realmente está la posibilidad de formar parte de ese proceso tecnológico, donde la inversión pública y privada ha logrado consolidar en otras regiones organizaciones que definen los avances y las transformaciones tecnológicas. Si participamos de forma pasiva, además, de no tener un direccionamiento en construir una base científica y tecnológica, seremos parte de una periferia que usa las tecnologías creadas por otros generando una alta dependencia y perdiendo capacidad para estar en el centro".

En video: Diez peticiones al nuevo presidente de Colombia para que las pequeñas empresas sobrevivan

Toca el tema de recursos y de tiempo: “Aunque cada vez más los procesos tecnológicos demandan una gran cantidad de recursos financieros, de infraestructura y de conocimiento, es necesario concentrarnos en el cómo y definir los procesos tecnológicos con estructuras presupuestales precisas de mediano y largo plazo y no solamente una documentación que, aunque tiene buenas intenciones, no define con precisión cómo desarrollarla. Los emprendimientos que logran acceder a capital de riesgo son unos pocos, los demás deben acudir a la financiación bancaria, a recursos propios u otras opciones que hace difícil la sostenibilidad en el mediano plazo”. Razón por la cual viaja sobre la tesis de “El Estado emprendedor es necesario para economías como la colombiana”.

Lucas Bravo, emprendedor y CEO de Educambio

Se necesita trabajar más desde la educación media con enfoque en: educación financiera, perspectiva global (Mindset), y emprendimientos tecnológicos, para que este “chip mental” ya venga cargado de perspectiva y oportunidades de negocio para crear valor económico / ambiental / social.

César Mejía, fundador de Vozz Café

La tecnología debe dejar de verse como un sector y empezar a verse como una herramienta de productividad para todo el país. Y para nosotros los emprendedores aún más.

El verdadero reto no es que Colombia tenga más empresas tecnológicas. El reto es que las empresas que están naciendo utilicen tecnología para ser más eficientes, vender más y ser más competitivos.

Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad y autor del libro “El laberinto fiscal de Colombia”

La nueva administración deberá diseñar una política de IA por su impacto económico, social y político: casi el 60% de los trabajadores requerirán entrenamiento como consecuencia de la IA.

Colombia necesita una estrategia de soberanía algorítmica. Las noticias recientes de EEUU muestran que el acceso a modelos avanzados puede restringirse por razones de seguridad nacional. No podemos depender ciegamente de sistemas que pueden ser apagados, encarecidos o modificados por decisiones tomadas fuera del país, como ha pasado recientemente con los modelos de IA más avanzados.

Para postularse: Si tiene un negocio que resuelva problemas reales, hay 100 mil euros esperando por usted

Mariangela López Lambraño, directora del Centro de Emprendimiento de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte

La tecnología debe dejar de entenderse como un sector aparte y convertirse en una herramienta transversal de productividad. Hoy una empresa de alimentos, turismo, salud, educación, manufactura o comercio también necesita tecnología para competir. La transformación digital no puede quedarse en las grandes empresas ni en las startups; debe llegar al tejido empresarial real del país, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Banco Mundial, en su diagnóstico de economía digital para Colombia, plantea que el desarrollo digital debe abordarse desde varios pilares: infraestructura, plataformas digitales, servicios financieros digitales, habilidades, emprendimiento digital y confianza en el entorno tecnológico. Esa mirada es clave porque demuestra que la tecnología no se trata solo de conectividad o de comprar software, sino de construir capacidades para que las personas y las empresas puedan usarla productivamente.

La nueva administración debería concentrarse en tres frentes. El primero es talento: formar personas en habilidades digitales, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, programación, automatización, comercio electrónico y pensamiento emprendedor. El segundo es adopción tecnológica empresarial: acompañar a las empresas para que la tecnología transforme procesos, ventas, costos, logística, relación con clientes y modelos de negocio. El tercero es infraestructura y conectividad, especialmente en regiones donde la brecha digital sigue limitando la competitividad.

En video: El emprendedor que busca que sus hijos sean millonarios

También creo que Colombia debe impulsar con más decisión los emprendimientos de base tecnológica, pero conectados con problemas reales del país: salud, educación, agro, energía, logística, turismo, servicios financieros, sostenibilidad y productividad empresarial. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser una enorme oportunidad para aumentar eficiencia y sofisticar negocios, pero requiere formación, ética, protección de datos y reglas claras.

El enfoque no debería ser “tecnología por tecnología”, sino tecnología para producir más, vender mejor, llegar a nuevos mercados y generar mejores empleos. Si la transformación digital no llega a las mipymes y a las regiones, la brecha tecnológica se convertirá en una nueva brecha económica.

Andrés Rico, emprendedor y CEO de Two To tango

⁠Tech de impacto, encadenamientos de verdad - bajar costos del Estado, acelerar modelos de implementación de innovación y fortalecimiento en ventas/contratos y ejecución, del más alto nivel, tipo un programa de aceleración (ej: Techstars), estructurado y con resultados/KPIs.

Lesly Pérez, Emprendedora y fundadora de Dalta

La tecnología debe convertirse en una política de Estado y no solo en un sector económico más. La nueva administración debería enfocarse en cerrar las brechas de conectividad, impulsar la formación en habilidades digitales e inteligencia artificial, y crear incentivos para que más startups tecnológicas nazcan y crezcan en Colombia. Hoy la tecnología no solo genera empleo, sino que aumenta la productividad, mejora la educación y hace más competitivas a las empresas. Si queremos competir globalmente, debemos pasar de ser consumidores de tecnología a ser creadores de innovación.

En texto: La francesa que apostó por Colombia y terminó ganando un prestigioso premio de diseño

José Enrique Alba Escamilla, decano de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad Ean

En este mundo, definitivamente Colombia tiene que ejercer un hub en AI, en biotech y en deeptech, en tecnología profunda, tecnología compleja, así como inteligencia artificial. El enfoque tiene que ser principalmente impulsado por inversión en Colombia en esos sectores para que no se vayan a Estados Unidos a lanzar sus compañías y a constituirse, dado que eso es lo que está pasando para evasión de impuestos o no pagar impuestos tan altos en Colombia y sí poder levantar inversión en el extranjero.

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