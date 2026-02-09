El primer acuerdo entre familias colombianas y emiratíes para hacer negocios ¿Qué busca?

Encuentro entre los representantes de las familias colombianas y las emiratíes. Foto: Cortesía

La diplomacia es necesaria, pero a veces se queda solo en fotos y pocas acciones reales detrás y posteriores a la toma de esas fotografías. Sucede, todo el tiempo, en esos eventos rimbombantes que vemos a diario en todo el mundo. Pero este, más allá de la palmada en la espalda y de los buenos oficios de sus protagonistas, va más allá y y puso a sonar las cuentas bancarias. Se trata del primer “acuerdo de cooperación directa entre patrimonios familiares” de familias colombianas y sus pares de Emiratos Árabez Unidos.

Es un “Memorando de Entendimiento (MoU) entre una familia emiratí de gran trayectoria, la familia AlShamsi, a través de Royal Capital, y nuestra red de family offices colombianos, representada por el Family Office Network LATAM”, me contó Santiago Tamayo, precisamente el presidente de ese grupo de familias que cuentan con capitales de inversión para ponerlos a mover en distintos tipos de negocios. ¿Cuáles son los detalles detrás de todo esto? Aquí lo cuenta, en entrevista con El Espectador:

¿Qué es lo que están haciendo, como delegación de colombianos en Emiratos Árabes?

Estamos liderando una delegación de family offices y líderes empresariales colombianos en una agenda estratégica en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el objetivo de construir puentes reales de inversión, cooperación y visión de largo plazo entre América Latina y el Golfo. No se trata solo de visitas protocolares, sino de abrir un canal permanente de relación entre capital privado latinoamericano y ecosistemas institucionales, financieros y tecnológicos de alto nivel en EAU.

¿Qué sucede en ese World Government Summit y cómo llegaron ustedes a ese escenario?

El World Government Summit (WGS) es probablemente el foro más importante del mundo en materia de prospectiva global, innovación gubernamental y cooperación público-privada. Es un espacio donde se anticipan las grandes transformaciones del mundo. Nuestra presencia allí responde a una invitación formal y a una construcción de confianza que hemos cultivado durante más de un año con actores clave del ecosistema emiratí. Somos la primera delegación latinoamericana de family offices invitada en esta escala.

¿Qué es lo que se va a firmar en Abu Dabi? ¿Qué es eso del primer acuerdo entre familias emiratíes y colombianas? ¿Por qué es tan significativo?

En Abu Dabi se firmará un Memorando de Entendimiento (MoU) entre una familia emiratí de gran trayectoria, la familia AlShamsi, a través de Royal Capital, y nuestra red de family offices colombianos, representada por el Family Office Network LATAM. Es la primera vez que se establece un acuerdo de cooperación directa entre patrimonios familiares de ambos países. El acuerdo busca habilitar mecanismos bilaterales de coinversión, intercambio de inteligencia estratégica y acceso mutuo a oportunidades en sectores clave como infraestructura, tecnología, real estate y agroindustria. Es significativo porque saca la relación bilateral del terreno diplomático y la lleva al terreno del capital real y la confianza privada. Es la primera vez que se firma un acuerdo así.

¿Cómo funcionará eso de transferencia de capital?

La idea no es mover dinero de un país a otro sin rumbo, sino habilitar vehículos estructurados, co-investment platforms, fondos conjuntos o SPVs, que permitan capitalizar proyectos estratégicos con gobernanza compartida. La transferencia de capital se dará bajo marcos regulatorios sólidos y con lógica de largo plazo. La relación no es asistencialista, es una alianza entre pares.

Hay alto interés y que varios proyectos en Colombia, desde desarrollos urbanos hasta plataformas tecnológicas. Están siendo evaluados para recibir inversión directa desde Abu Dabi y Dubái en el segundo semestre de este año.

¿Eso quiere decir que vamos a tener inversión extranjera directa Árabe en esos sectores: infraestructura, bienes raíces y tecnología? ¿Cuándo llegarían esos primeros recursos y a qué proyectos puntuales, si es que ya se sabe eso?

Sí. Ya estamos en fase de due diligence sobre oportunidades específicas en infraestructura logística, vivienda sostenible y tecnología aplicada a sectores productivos. No puedo anticipar nombres concretos todavía por acuerdos de confidencialidad, pero sí puedo decir que hay alto interés y que varios proyectos en Colombia, desde desarrollos urbanos hasta plataformas tecnológicas, están siendo evaluados para recibir inversión directa desde Abu Dabi y Dubái en el segundo semestre de este año.

¿Más allá del acuerdo, cómo ven estas familias Árabes a Colombia? ¿Justo estamos en periodo electoral, qué les han dicho al respecto?

Con sorpresa positiva. Lo primero que valoran es nuestra resiliencia institucional, la sofisticación del empresariado colombiano y el tamaño relativo de nuestra economía en el contexto regional. Saben que Colombia atraviesa ciclos políticos complejos, pero también entienden que nuestra clase empresarial y nuestras family offices tienen visión de largo plazo y capacidad de ejecución. Lo que más les interesa no es el ruido político, sino la seriedad con la que se construyen relaciones y se gestionan proyectos y por supuesto la seguridad jurídica.

No venimos a “tocar la puerta” como solicitantes, venimos a sentarnos como pares estratégicos.

Ustedes como familias con alto capital de inversión, ¿qué tipos de negocios están buscando en los Emiratos Árabes?

Negocios que tengan sentido estratégico, no solo financiero. Buscamos alianzas en tecnología aplicada, scale-ups regionales que puedan internacionalizarse vía Dubái, vehículos de coinversión para real estate institucional, y cooperación en temas como food security, energía limpia y plataformas financieras digitales. No venimos a “tocar la puerta” como solicitantes, venimos a sentarnos como pares estratégicos.

Ahora que la relación Colombia - EE.UU. parece volver a la normalidad tras la reunión Petro - Trump, ¿cómo cree que van a reaccionar los inversionistas?

La relación con EE.UU. tiene ciclos, pero sigue siendo fundamental. Lo que cambia es que Colombia ya no depende exclusivamente de ese eje. Hoy hay oportunidades con Asia, Europa y, por supuesto, con el Golfo. Lo ideal es que nuestra relación con EE.UU. se fortalezca, pero que a la vez diversifiquemos nuestra exposición global. Ese es justamente el objetivo de esta misión que es ampliar el mapa en un mundo multipolar.

¿Cómo leen las oficinas de familias a la Colombia de hoy en materia de inversión?

Con cautela, pero con compromiso. Las family offices no invierten trimestre a trimestre: invertimos con horizontes de 5, 10 o 20 años. Colombia sigue siendo nuestro hogar, nuestro origen y nuestra apuesta de largo plazo. Nuestro imperativo moral siempre sera dar devuelta a nuestro pais, quien nos enseño a trabajar en primer lugar. Pero hoy, más que nunca, requiere instituciones sólidas, reglas claras y proyectos bien estructurados. Sin eso, el capital sea nacional o extranjero no fluye.

Se viene un periodo electoral fuerte: ¿seguirán invirtiendo en el país o en este momento el foco está en el mercado internacional? ¿Cuál es el plan a corto y largo plazo?

Seguiremos invirtiendo en Colombia, pero con una lógica de diversificación. La idea no es “irse del país”, sino fortalecer nuestra posición patrimonial para poder seguir invirtiendo mejor y con más capacidad de maniobra. A corto plazo, priorizamos proyectos con liquidez, resiliencia y exposición internacional. A largo plazo, queremos que el capital colombiano tenga voz, voto y presencia en los grandes debates globales. Por eso estamos aquí.

